Taksim'de, duvardan düşerek ağır yaralandı

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Tunç Soyer'den Masonluk savunması

CHP İzmir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, hakkında çıkan mason iddialarına karşı açıklama yaptı. Masonluk konusunda herhangi bir yalanlama yapmayan Soyer "şahsıma değil, demokrasiye saldırıdır" dedi