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Taksim'de, duvardan düşerek ağır yaralandı

Taksim'de, inşaatı süren bir otelin duvarının üstüne çıkan yabancı uyruklu bir kişi dengesini kaybederek düştü.

DHA | 26.03.2019 - 21:15..
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Gümüşsuyu Mahallesi Osmanlı Sokak'ta 19.45 sıralarında kaza meydana geldi.

4 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Yabancı uyruklu 3 arkadaş sokakta yürürken, içlerinden biri, inşaatı süren otelin duvarına çıkmak istedi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, duvarın üstündeki demir korkuluklara takılarak dengesini kaybetti. 4 metre yükseklikten otelin bahçe tarafına düşen kişi, ağır şekilde yaralandı.Taksim'de, duvardan düşerek ağır yaralandı

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans görevlileri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Taksim'de, duvardan düşerek ağır yaralandı

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