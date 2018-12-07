Tanıtımından 52 yıl sonra açılan müze

Senegal'in başkenti Dakar'da, tanıtımı 1966'da yapılan Siyahi Medeniyetler Müzesi açıldı. Müzede, Afrika medeniyetinin Neolitik Çağ'dan Demir Çağı'na kadar olan eserler segileniyor.

YAPIMINDA ÇİN DESTEĞİ

Tanıtımı, Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor döneminde 1966'da yapılan, temeli 3. Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade zamanında atılan Siyah Medeniyetler Müzesi'nin inşası ise Çin'in 35 milyon dolarlık desteğiyle bu yıl tamamlandı. Müze'nin açılışı ise Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından yapıldı. Müze 14 bin metrekare alana inşa edildi.

ÇAĞDAŞ ESERLER SERGİSİ

Afrika medeniyetine ait başta tıp, matematik ve edebiyat alanlarına ait buluş ve eserlerin sergilendiği müze, 18 bin tarihi eserin yer alabileceği şekilde tasarlandı. Müzede sergilenen eserlere ait Fransızca bilgilerin yanı sıra Çince tercümesi de yer aldı.

Öte yandan müzede, ilk aşamada Mali, Burkina Faso, Küba ve Haitili sanatçılara ait çağdaş eserler de sergilenecek.

Müzenin mimari yapısı, Senegal'e özgü evlerden esinlenerek daire şeklinde tasarlandı.

SENAGAL TARİHİ ESERLERİNİ FRANSA'DAN İSTEMİŞTİ

Senegal hükümeti, sömürge döneminde ülkeden çalınan ve Fransa müzelerinde bulunan tüm tarihi eserlerinin iadesini talep etmişti.

Senegal Kültür Bakanı Abdou Latif Coulibaly, Fransa'da Senegal'e ait eserlerin iadesi için Fransız yönetimiyle kısa zamanda görüşmelere başlayacaklarını belirtmişti.

Sömürge döneminde, Afrika'dan çalınan birçok tarihi eser, Fransız müzelerinde sergileniyor.