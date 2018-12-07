taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3328
Euro
6.0676
Altın
1240.73
Borsa
93339.2
Gram Altın
212.909

Tanıtımından 52 yıl sonra açılan müze

Senegal'in başkenti Dakar'da, tanıtımı 1966'da yapılan Siyahi Medeniyetler Müzesi açıldı. Müzede, Afrika medeniyetinin Neolitik Çağ'dan Demir Çağı'na kadar olan eserler yer alıyor.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 14:52..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Senegal'in başkenti Dakar'da, tanıtımı 1966'da yapılan Siyahi Medeniyetler Müzesi açıldı. Müzede, Afrika medeniyetinin Neolitik Çağ'dan Demir Çağı'na kadar olan eserler segileniyor.

YAPIMINDA ÇİN DESTEĞİ

Tanıtımı, Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor döneminde 1966'da yapılan, temeli 3. Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade zamanında atılan Siyah Medeniyetler Müzesi'nin inşası ise Çin'in 35 milyon dolarlık desteğiyle bu yıl tamamlandı. Müze'nin açılışı ise Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından yapıldı. Müze 14 bin metrekare alana inşa edildi.

Tanıtımından 52 yıl sonra açılan müze

ÇAĞDAŞ ESERLER SERGİSİ

Afrika medeniyetine ait başta tıp, matematik ve edebiyat alanlarına ait buluş ve eserlerin sergilendiği müze, 18 bin tarihi eserin yer alabileceği şekilde tasarlandı. Müzede sergilenen eserlere ait Fransızca bilgilerin yanı sıra Çince tercümesi de yer aldı.

Öte yandan müzede, ilk aşamada Mali, Burkina Faso, Küba ve Haitili sanatçılara ait çağdaş eserler de sergilenecek.

Müzenin mimari yapısı, Senegal'e özgü evlerden esinlenerek daire şeklinde tasarlandı.

Tanıtımından 52 yıl sonra açılan müze

SENAGAL TARİHİ ESERLERİNİ FRANSA'DAN İSTEMİŞTİ

Senegal hükümeti, sömürge döneminde ülkeden çalınan ve Fransa müzelerinde bulunan tüm tarihi eserlerinin iadesini talep etmişti.

Senegal Kültür Bakanı Abdou Latif Coulibaly, Fransa'da Senegal'e ait eserlerin iadesi için Fransız yönetimiyle kısa zamanda görüşmelere başlayacaklarını belirtmişti.

Sömürge döneminde, Afrika'dan çalınan birçok tarihi eser, Fransız müzelerinde sergileniyor.

Tanıtımından 52 yıl sonra açılan müze

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı

Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı

79
Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok

Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok

216
Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

238
Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri

Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri

151
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı

92
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

140
Yunanistan karıştı: Eylemciler polisle çatıştı

Yunanistan karıştı: Eylemciler polisle çatıştı

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir