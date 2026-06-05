Tanju Özcan: Suç işlemediğimi düşünüyorum

Bolu’da, sığınmacılara yönelik uygulamaları nedeniyle hakkında “nefret ve ayrımcılık” suçlamasıyla dava açılan eski Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yargılanmasına devam edildi.

Bolu 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Özcan, savunmasını SEGBİS üzerinden yaptı.

SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILDI

Tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Özcan, mahkeme huzurunda suçlamaları kabul etmedi. Duruşma sırasında savunmasını detaylı şekilde yapan Özcan, belediye başkanlığı dönemindeki kararlarının kamu yararı amacı taşıdığını belirtti.

"SUÇ İŞLEDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Tanju Özcan, “Herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum. Ne yaptıysam Bolulu vatandaşlarımın huzur ve güvenliği için yaptım.” ifadelerini kullandı.

Özcan, ayrıca mevcut dosyalarının yoğunluğu nedeniyle duruşmanın ertelenmesini talep etti.

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SİYASİ KARARLAR VE ŞİKAYETLER DAVA KONUSU OLDU

Soruşturma sürecine giden süreçte, Özcan’ın belediye başkanlığı döneminde sığınmacılara yönelik bazı uygulamaları dikkat çekmişti. Belediye tarafından ayni ve nakdi yardımların kesilmesi, su ücretlerine zam yapılması ve nikah ücretlerinin artırılması gibi kararlar sonrası çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

CEZAEVİNDEN BOLU’YA SEVK TALEBİ

Özcan, duruşmada ayrıca cezaevi koşullarıyla ilgili de talepte bulundu. Savunmasını daha sağlıklı yapabilmek ve avukatlarıyla daha etkin görüşebilmek için Bolu’ya sevk edilmek istediğini belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tarafların taleplerini değerlendirdikten sonra davayı 13 Temmuz tarihine erteledi. Yargılamanın bir sonraki duruşmada devam etmesi bekleniyor.