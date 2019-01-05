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Tanker Bank'ta mağdurlar nasıl kandırıldıklarını anlattı

5 yıl önce başlayan ve hayali tanker alıp hisse sahipleri adına çalıştıran Mustafa Ç. topladığı 70 milyon lira parayla kayıplara karıştı.

İHA | 05.01.2019 - 09:12..
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Tanker Bank'ta mağdurlar nasıl kandırıldıklarını anlattı

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde başlayan ve İstanbul ile Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) de kapsayan Tanker Bank olayında mağdurların "Sen ilk önce Allah’a sonra da bana güven." diyerek kandırıldığı ortaya çıktı.

GÜVEN SAĞLAMAK İÇİN PARA GÖNDERİYORDU

Tanker Bank’ olayının mağdurlarından H.E’nin iddiasına göre, ‘Tanker işletmeciliği’ işi adı altında para toplayan ve işi yürüten Mustafa Ç. her ay düzenli olarak hisse sahiplerine güven sağlamak için anlaşma yaptıkları kadar parayı elden kurye vasıtasıyla ödedi.

Tanker Bank'ta mağdurlar nasıl kandırıldıklarını anlattı

175 BİN LİRA YATIRDI

Saadet zincirinde olan ve güvendiği arkadaşları tarafından tavsiye edilmesiyle olaya dahil olan mağdur H.E. bir kısmını hesabından bir kısmını ise bankadan kredi çekerek işe 175 bin lira paraya yatırdı.

HER AY 8 BİN LİRA ALIYORDU

Yaklaşık 6 ay boyunca anlaşmış olduğu 8 bin lirayı elden alan H.E son ayın parası gelmeyince diğer hisse sahipleri ile irtibata geçti. Diğer hisse sahiplerinin de parasını alamadığını öğrenen H.E., Mustafa Ç. ile irtibata geçmek istedi.

Mustafa Ç.’nin telefonun kapalı olduğunu ve sosyal medya hesaplarının da dondurulduğunu fark eden H.E. şimdi diğer mağdurlarla birlikte paralarını kurtarmak için dava açmaya hazırlanıyor.

"ÖNCE ALLAH'A SONRA BANA GÜVEN" DEDİ

Mustafa Ç’nin Amerika’da çalıştığını ve ABD dönüşü İstanbul’da bu işe başladığını kaydeden H.E, "Mustafa Ç. ne zaman Yağlıdere’ye gelse benim iş yerime uğrardı. Bende onunla iş yapan birkaç arkadaşımdan duymuştum ve kendisine katılmak istediğimi söyledim. O da yatıracağım miktarı söyledi. Ben de bir miktarını hesabımdan bir miktarını da kredi çekerek vereceğimi söyledim.

Banka kredisi çekeceğim için ters bir şey olmamasını istediğimde ‘Ben bunca insanın parası her ay veriyorum. Sen ilk önce Allah’a sonra da bana güven yatır paranı’ dedi. Böylece güven sağladı, gereken parayı yatırdım. İlk ay para vermediler ama ondan sonra ki 6 ay boyunca bana söylediği 8 bin lirayı bana genel müdürümüz diye tanıttığı kişi ile gönderdi.

Son ay ise paramızı alamadık. Araştırdığımızda böyle bir tanker şirketinin olmadığını kurulu olan şirketin farklı bir sektörde olduğunu öğrendik. Araştırmalarımız sonucu Mustafa Ç’nin Iğdır üzerinden İran’a kaçtığı bilgisine ulaştık." şeklinde konuştu.

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