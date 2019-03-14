Tanzim satışta 14 bin ton ürün sevkiyatı

Sebze ve meyvede spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla 7 ilde kurulan 110 tanzim satış noktalarına, domates, patates ve soğanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 14 bin ton ürünün sevkiyatı gerçekleştirildi.

51 KOOPERATİFTEN 14 BİN TON ÜRÜN SEVK EDİLDİ

Tarım Kredi Kooperatiflerinden (Tarım Kredi) edinilen bilgilere göre, 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin bölge birliklerine bağlı 51 kooperatif tarafından sağlanıyor.

Bu kapsamda söz konusu tanzim satış noktalarına bugüne kadar domates,patates, soğan, biber, kabak, patlıcan, salatalık, ıspanak ve elma olmak üzere yaklaşık 14 bin ton meyve ve sebze sevk edildi.