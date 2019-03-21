tarih 10 yaşında

Aylık popüler tarih dergisi #tarih 10'uncu yaşını kutladı. Yayınlandığından beri çok okunan dergi, her ay farklı konu başlıklarıyla okuyucularının karşısına çıkıyor. Dergi, önemli kalemleri bünyesinde barındırarak, tarihi yeniden sevdirdi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın imtiyaz sahibi olduğu, edebiyat ve mizah dergisi Kafa'nın bünyesinde çıkan #tarih, Türkiye'de dergiciliğin önemli ayaklarından birini oluşturuyor.

DÜZENLİ BİÇİMDE OKUYUN TAVSİYESİ

Kutlama töreninde konuşan tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "İki dergiye çok önem verdim biri Atlas tarih diğeri de #tarihtir. Popüler dergilerin dünya görüşü için kullanılmasına karşıyım, bu çok zararlı olur. Dolayısıyla tarihi ve diğer güncel meseleleri daha yakından takip etmek için dergiyi düzenli biçimde okumanızı öneririm." dedi.





"TÜM OKUYUCULARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

#tarih, yayınladığı mesajda, "Bugün 10. yaşımızı kutluyoruz. 10 yıldır bizi yalnız bırakmayan tüm okuyucularımıza teşekkür ederiz. Nice yıllara #tarih #tarih10yaşında." ifadelerine yer verdi.









