14 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

14 Haziran, Miladi takvime göre yılın 165. (artık yıllarda 166.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 200 gün vardır.

Peki, 14 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Haziran'da yaşananlar...

OLAYLAR

1777 - Yıldızları ve şeritleri olan ilk ABD bayrağı, Kongre tarafından Amerika Birleşik Devletleri bayrağı olarak kabul edildi. (Önceki bayrakta yıldızların olduğu bölümde İngiltere bayrağının renkleri bulunuyordu)

1789 - Darıdan damıtılarak yapılan ilk viski, Amerikalı din adamı vaiz Elijah Craig tarafından üretildi. Bu tür viskiye Bourbon adı verildi, çünkü bu din adamı Kentucky'nin Bourbon ilçesinde yaşıyordu.

1830 - Fransa, Cezayir'i sömürgeleştirmeye başladı: İlk adımda Sidi Ferruch şehrine 34000 asker çıkardı.

1839 - Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konuldu.

1846 - Meksika-Amerika Savaşı sırasında Kaliforniya Cumhuriyeti, Meksika'dan bağımsızlığını ilan etti.

1900 - Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.

1909 - Dernek kurma özgürlüğüne ilişkin ilk yasa olan "İçtimaatı Umumiye Kanunu" kabul edildi.

1925 - Göztepe SK kuruldu.

1926 - Brezilya, Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı.

1935 - Etibank Genel Müdürlüğü kuruldu.

1935 - Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmasına ilişkin yasa, TBMM'de kabul edildi.

1935 - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

1937 - Hatay Devleti'nin bağımsızlığı, TBMM'de onaylandı.

1940 - Alman Birlikleri Paris’e girdi.

1949 - Vietnam Devleti kuruldu.

1951 - İlk ticari bilgisayar olan UNIVAC I tanıtıldı ve ilk makine "ABD Nüfus Müdürlüğü"ne tahsis edildi. (İkincisini Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri alacaktır.)

1952 - İlk nükleer denizaltı olan USS Nautilus'un omurgası kızağa kondu.

1964 - Nelson Mandela, ömür boyu hapse mahkûm edildi.

1966 - Vatikan, "index librorum prohibitum" adı verilen yasaklı kitaplar listesini yürürlükten kaldırdığını duyurdu. Liste, ilk kez 1557'de oluşturulmuştu.

1977 - Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Hükümet kurma görevini CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verdi.

1982 - Arjantin güçleri, Falkland Adaları'nda Birleşik Krallık birliklerine teslim oldu.

1985 - Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, Schengen Antlaşması'nı imzaladılar.

1989 - Kapalı yerlerde sigara içilmesi ile sigara reklamı ve kampanyası yasaklandı.

2000 - İtalya'da affedilen ve Abdi İpekçi suikastı ile gasptan iadesi kararlaştırılan Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye getirildi.

2001 - Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 1996'da oluşturdukları "Şanghay Beşlisi" adlı yapılanmaya, Özbekistan'ın da katılmasıyla Şanghay İşbirliği Örgütü kuruldu.

2008 - Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Johnny Depp ile Fransız sevgilisi Vanessa Paradis evlendiler.

2018 - 21. FIFA Dünya Kupası organizasyonu olan 2018 Dünya Kupası başladı.

DOĞUMLAR

1521 - Takiyüddin, Türk hezârfen, gökbilimci, mühendis ve matematikçi (ö. 1585)

1529 - II. Ferdinand, Avusturya dükü (ö. 1595)

1736 - Charles Augustin de Coulomb, Fransız fizikçi (ö. 1806)

1811 - Harriet Beecher Stowe, Amerikalı yazar (ö. 1896)

1823 - Pyotr Lavrov, Rus sosyalist düşünür (ö. 1900)

1827 - Charles Gumery, Fransız heykeltıraş (ö. 1871)

1832 - Nikolaus August Otto, Alman makine mühendisi (ö. 1891)

1864 - Alois Alzheimer, Alman sinir hastalıkları uzmanı (ö. 1915)

1868 - Karl Landsteiner, Avusturya kökenli Amerikalı immünolog ve patolog (ö. 1943)

1881 - Kaptanzade Ali Rıza Bey, Türk söz yazarı ve besteci ("Yıldızların Altında" ve "Efem" şarkılarının) (ö. 1934)

1895 - José Carlos Mariátegui, Perulu siyasal önder ve yazar (Marksist tarihsel maddeciliği Peru'nun toplumsal çözümlemesine uygulayan ilk aydın) (ö. 1930)

1899 - Selim Sarper, Türk siyasetçi (ö. 1968)

1910 - William Hanna, Amerikalı prodüktör (ö. 2001)

1921 - Martha Greenhouse, Amerikalı oyuncu (ö. 2013)

1928 - Ernesto Che Guevara, Arjantinli devrimci (ö. 1967)

1933 - Jerzy Kosiński, Polonya asıllı Amerikalı yazar (ö. 1991)

1945 - Coşkun Göğen, Türk sinema oyuncusu

1946 - Donald Trump, Amerikalı iş adamı, siyasetçi, yönetici ve yazar

1955 - Perihan Savaş, Türk oyuncu

1959 - Marcus Miller, Amerikalı bas gitarcı ve caz müzisyeni

1961 - Boy George, İrlanda asıllı İngiliz pop müzik sanatçısı besteci ve söz yazarı

1966 - Traylor Howard, Amerikalı oyuncu

1966 - Eva Lind, Avusturyalı soprano

1969 - Michael Gerber, Amerikalı yazar

1969 - Steffi Graf, Alman tenisçi

1970 - Thomas Mack Lauderdale, Amerikalı piyanist. Daha çok kendi kurduğu grubu Pink Martini ile bilinir.

1970 - Ray Luzier, Alman müzisiyen

1970 - İlgar Memmedov, Azeri Politikacı

1971 - Alfred Freddy Krupa, Hırvat ressam

1972 - Matthias Ettrich, Alman bilgisayar mühendisi

1973 - Ceca, Sırp şarkıcı

1974 - Chloe Black, Amerikalı pornografik film oyuncusu

1976 - Igor Lukšić, Karadağlı siyasetçi

1976 - Massimo Oddo, İtalyan futbolcu (Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan)

1977 - Consequence, Amerikalı rapçi

1977 - Duncan Oughton, Yeni Zelandalı millî futbolcu ve teknik direktör

1978 - Diablo Cody, Amerikalı senaryo yazarı ve Oscar Ödülü sahibi

1978 - Nikola Vujčić, Hırvat millî eski basketbolcu

1981 - Elano Blumer, Brezilyalı futbolcu

1982 - Lang Lang, Çinli konser piyanisti

1983 - Louis Garrel, Fransız oyuncu

1983 - Şebnem Kimyacıoğlu, Türk millî eski basketbolcu ve avukat

1983 - James Moga, Güney Sudanlı millî futbolcu

1984 - Siobhán Donaghy, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1984 - Zuzana Smatanová, Slovak pop-rock şarkıcısı

1985 - Gundars Celitans, Leton voleybolcu

1985 - Marvin Compper, Alman eski futbolcu

1987 - Mohamed Diamé, Senegalli millî futbolcu

1988 - Victoire Du Bois, Fransız oyuncu

1988 - Kevin McHale, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1988 - Lucca Staiger, Alman profesyonel basketbolcu

1989 - Lucy Hale, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1989 - Cory Higgins, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1989 - Joao Rojas, Ekvadorlu futbolcu

1991 - André Carrillo, Perulu millî futbolcu

1991 - Kostas Manolas, Yunan millî futbolcu

1992 - Ben Halloran, Avustralyalı millî futbolcu

1992 - Daryl Sabara, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1993 - Gunna, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1998 - Hachim Mastour, İtalya doğumlu Fas asıllı futbolcu

2000 - RJ Barrett, Kanadalı profesyonel basketbol oyuncusu

ÖLÜMLER

767 - Ebû Hanîfe, Hanefi mezhebinin kurucusu (d. 699)

1642 - Saskia van Uylenburgh, Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn'in eşi (d. 1612)

1868 - Aleksandr Ostrovski, Rus gerçekçiliğinin en büyük temsilcilerinden oyun yazarı (d. 1823)

1920 - Max Weber, Alman sosyolog (d. 1864)

1923 - Aleksandar Stamboliyski, Bulgar Halk Çiftçi Birliği'nin başkanı (d. 1879)

1926 - Mary Cassatt, Amerikalı ressam (d. 1844)

1928 - Emmeline Pankhurst, İngiliz kadın hakları savunucusu (d. 1858)

1946 - John Logie Baird, İskoç mühendis (d. 1888)

1968 - Salvatore Quasimodo, İtalyan yazar, şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1901)

1972 - Dündar Taşer, Türk asker, 27 Mayıs darbecisi ve Millî Birlik Komitesi üyesi (d. 1925)

1976 - Knud, X. Christian ve Mecklenburg Düşesi Alexandrine'nin küçük oğlu ve çocuğuydu (d. 1900)

1986 - Jorge Luis Borges, Arjantinli şair (d. 1899)

1989 - Christopher Bernau, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu (d. 1940)

1991 - Peggy Ashcroft, İngiliz aktris (d. 1907)

1994 - Ahmet Kostarika, Türk sinema oyuncusu (d. 1927)

1994 - Henry Mancini, Amerikalı besteci ve aranjör (d. 1924)

1995 - Roger Zelazny, Polonyalı-Amerikalı yazar (d. 1937)

2000 - Attilio Bertolucci, İtalyan şair ve yazar (d. 1911)

2007 - Kurt Waldheim, Avusturyalı politikacı ve devlet adamı (d. 1918)

2008 - Avni Anıl, Türk bestekâr (d. 1928)

2011 - Milivoj Ašner, Hırvatistan Bağımsız Devleti'nde bir polis şefiydi (d. 1913)

2013 - Dennis Burkley, Amerikalı oyuncu (d. 1945)

2013 - Ethem Sarısülük, Ankaralı kaynak işçisi (d. 1986)

2014 - Alex Chandre de Oliveira, Brezilyalı eski futbolcu (d. 1977)

2015 - Zito, Brezilyalı eski millî futbolcu (d. 1932)

2016 - Ann Morgan Guilbert, Amerikalı kadın sinema ve dizi oyuncusu (d. 1928)

2017 - Luis Abanto Morales, Perulu şarkıcı ve müzisyen (d. 1923)

2018 - Stanislav Govoruchin, Sovyet-Rus film yönetmeni, aktör ve senarist (d. 1936)

2018 - Ettore Romoli, İtalyan siyasetçi (d. 1938)

2019 - Ergün Uçucu, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1940)

2020 - Elsa Joubert, Güney Afrikalı "Sestigers Afrikaans" lehçesinde yazan kadın yazar (d. 1922)

2020 - Noel Kelly, Avustralyalı eski ragbi birliği oyuncusu ve antrenör (d. 1936)

2020 - Pierre Lumbi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti politikacısı (d. 1950)

2020 - Aarón Padilla Gutiérrez, Meksikalı millî futbolcu (d. 1942)

2020 - Sushant Singh Rajput, Hint aktör, dansçı ve hayırsever (d. 1986)

2020 - Haroldo Rodas, Guatemalalı ekonomist, politikacı ve diplomat (d. 1946)

2020 - Raj Mohan Vohra, Hindistan Ordusu Generali (d. 1932)

2020 - Tevfik el-Yasiri, Iraklı askeri subay ve politikacı (d. ?)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER