14 Temmuz Bastille Günü nedir, ne oldu? Bastil Hapishanesi neden basıldı?

14 Temmuz Bastille Günü nedir, ne oldu? Bastil Hapishanesi neden basıldı?

Tarihin önemli olaylarından biri olan Bastille Hapishanesi Baskını, 1789 yılında gerçekleşti. Peki Bastille olayı nedir, nasıl oldu? Hapishane neden basıldı? İşte Fransa tarihinden bir kesit...

Fransa'nın her yıl 14 Temmuz tarihinde kutladığı ulusal bir bayram olan "Bastille Günü", oldukça önem arz ediyor.

Tarih meraklılarının araştırdığı Bastille Hapishanesi olayı nedir ve neden gerçekleşti sorusunun yanıtı kitaplarda da yerini almıştır.

Fransız İhtilali sırasından önemli eylemlerden biri olan Bastille'de kitleler hapishaneye baskın düzenlemiş ve kraliyetin hükümüyle hapse atılan ve itiraz hakkı bulunmayan mahkumlar serbest bırakılmıştır.

Peki Bastille Günü nedir, neden kutlanır? Bastille Hapishanesi nerede? Bastil Baskını nasıl gerçekleşti? İşte merak edilenler...

Bastille Hapishanesi nerede?

Bastille resmi olarak Bastille Saint-Antoine —Number 232, Rue Saint-Antoine— olarak bilinen Paris'teki hapishane. Fransız Devriminin başladığı nokta olarak bilinir.

Bastille Baskını neden ve nasıl oldu?

XVI. Louis döneminde, Fransa büyük bir ekonomik kriz geçirdi. Amerikan Devrimi ile de alakalı olan bu dönemde, regresif vergiler söz konusuydu. Halk daha fazla dayanamadı ve ayaklanma çıkardı.

Talepleri Kral Louis tarafından kabul edilmeyen orta sınıf ve halktan oluşan grup, 14 Temmuz 1789'da Krallık baskısının merkezi olarak gördükleri Bastille Hapishanesine saldırarak hapishaneyi ele geçirmiş ve mahkumları serbest bırakmışlarıdır.

Bastillle baskınından sonra 1791 yılında ihtilalci gruplar toplanarak bir kurucu meclis atamış, İnsan ve Yurttaş Hakları bildirisi yayınlamışlardır.