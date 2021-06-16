16 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 16 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

16 Haziran, Miladi takvime göre yılın 167. (artık yıllarda 168.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 198 gün vardır.

Peki, 16 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Haziran'da yaşananlar...

OLAYLAR

1815 - Napolyon'un son zaferi Ligny Meydan Muharebesi, ünlü Waterloo Savaşı'ndan iki gün önce gerçekleşti.

1903 - Ford Motor Şirketi kuruldu.

1903 - Pepsi Cola Şirketi, markasını ve amblemini tescil ettirdi.

1919 - Merzifon isyanı.

1919 - Yörük Ali Efe, Yunan müfrezesini imha etti.

1920 - Yara bandı, Earle Dickson tarafından icat edildi.

1924 - Trabzon'da "Yeni Yol" isimli günlük gazetenin çıkmaya başlaması.

1932 - Almanya'da yarı askeri Nazi örgütleri SA ve SS üzerindeki Hükûmet yasağı kaldırıldı.

1934 - İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye ziyareti başladı.

1938 - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu. Spor artık devlet denetiminde.

1940 - Henri Philippe Pétain, Alman işgalinin ardından Fransa Başbakanı oldu.

1940 - Litvanya'da komünist yönetim kuruldu.

1949 - Devlet Tiyatro ve Operası Kuruluş Yasası yürürlüğe girdi ve Muhsin Ertuğrul Genel Müdür olarak atandı.

1950 - TBMM, Türkçeleştirilmiş ezanın eskiden olduğu gibi Arapça okunmasına dair kanunu kabul etti.

1952 - Osmanlı hanedanı kadınlarına Türkiye'ye dönme izni çıktı.

1960 - Yassıada'da tutuklu bulunan eski Başbakan Adnan Menderes sinir krizi geçirdi ve revire kaldırıldı.

1961 - İlk Türk Otomobili Projesi "Devrim Otomobili" için çalışmalara başlandı.

1961 - Rus balet Rudolf Nureyev Batı'ya iltica etti.

1963 - Vostok 6 ile dünya yörüngesine fırlatılan Rus kozmonot Valentina Tereşkova, uzaya seyahat eden ilk kadın oldu.

1964 - Amerikalı siyahi hakları önderi Martin Luther King, Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

1967 - İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ve eşi Şahbanu Farah Pehlevi Türkiye'ye geldi.

1968 - Sırrı Acar, Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

1970 - 15 Haziran'da işçiler, İzmit Gebze'den İstanbul'a doğru yürüyüşe geçmişlerdi. Yürüyüş sırasında geçilen yerlerdeki işçilerin de katılımıyla, 15-16 Haziran işçi direnişi olarak adlandırılan bu olaylar, 5 kişinin ölmesi ve İstanbul ve Kocaeli'de sıkıyönetim ilan edilmesi ile sona erdi.

1973 - TRT - MEB ortaklığıyla hazırlanan, Üniversite Giriş Sınavı Hazırlık Kursları televizyondan yayınlanmaya başlandı.

1976 - Güney Afrika'da siyahların yaşadığı Soweto kasabasında, Afrikaans dilinde eğitimi protesto eden öğrencilerin üzerine ateş açan Güney Afrika Polis'i, 600 öğrenciyi öldürdü.

1983 - Yuri Andropov, SSCB Başbakanı oldu.

1987 - Türkiye'yi ziyaret eden İran Başbakanı Mir Hüseyin Musavi'nin, Anıtkabir'i ziyaret etmemesi tepkiyle karşılandı. Erdal İnönü, Başbakanlık önüne siyah çelenk bıraktı.

1988 - Mehmet Ali Birand'ın "İşte PKK, işte Apo" başlıklı röportajı nedeniyle, Milliyet gazetesi toplatıldı.

1991 - Başbakan Yıldırım Akbulut istifasını, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a verdi.

1994 - Amasya Kütüphanesi'nden çalınan tarihi Kuran, Ayşegül Tecimer'in yalısının bahçesinde bulundu.

1994 - Anayasa Mahkemesi, Demokrasi Partisi'nin (DEP) kapatılmasına ve bu Parti'nin üyesi olan, 5'i ceza evindeki 13 Milletvekili'nin üyeliğinin sona ermesine karar verdi.

2000 - 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, "Devlet Şeref Madalyası" verildi.

2002 - İstanbul Boğazı’nda “Modisk” adlı nehir tipi Rus gemisi ile "Aqua-2" isimli bir yolcu teknesi çarpıştı. Batan teknede kaybolan 4 yolcudan 2’sinin cesedi bulundu.

2007 - Hint asıllı Amerikalı astronot Sunita Williams, uzayda en uzun süre kalan kadın astronot unvanının sahibi oldu.

2013 - Gezi Parkı protestolarında, Berkin Elvan gaz kapsülüyle vuruldu. Aylarca komada kalan Berkin, 11 Mart 2014'te hayatını kaybetti.

2015 - 5 Seconds of Summer'da gitarist olan Michael Clifford, Londra'daki konser sırasında görsel amaçlı konulan fişekler yüzünden saçları yandı ve hafif bir şekilde yaralandı.

DOĞUMLAR

1313 - Giovanni Boccaccio, İtalyan yazar ve şair (ö. 1375)

1613 - John Cleveland, İngiliz şair (ö. 1658)

1723 - Adam Smith, İskoç filozof ve ekonomist (ö. 1790)

1793 - Diego Portales, Şilili siyasetçi (ö. 1837)

1813 - Otto Jahn, Alman arkeolog (ö. 1869)

1829 - Geronimo, Apaçi reisi (ö. 1909)

1858 - John Peter Russell, Avustralyalı ressam (ö. 1930)

1858 - V. Gustav, İsveç Kralı (ö. 1950)

1888 - Alexander Friedman, Rus fiziksel evren bilimci ve matematikçi (ö. 1925)

1890 - Stan Laurel, Amerikalı komedyen aktör (Laurel ve Hardy ikilisinden) (ö. 1965)

1920 - John Howard Griffin, Amerikalı fotoğraf sanatçısı (ö. 1980)

1926 - Efraín Ríos Montt, Guatemalalı asker ve siyasetçi (ö. 2018)

1928 - Annie Cordy, Belçikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2020)

1928 - Ernst Stankovski, Avusturyalı aktör

1930 - Vilmos Zsigmond, Oscar ödüllü Macar-Amerikalı sinematograf (ö. 2016)

1938 - Joyce Carol Oates, Amerikalı yazar

1942 - Walter Schwimmer, Avusturyalı siyasetçi ve diplomat

1943 - Raymond Ramazani Baya, Demokratik Kongolu siyasetçi ve eski bakan (ö. 2019)

1946 - Esen Püsküllü, Türk sinema oyuncusu

1949 - Fatma Belgen, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1952 - Yıldırım Öcek, Türk tiyatro ve televizyon oyuncusu (ö. 2018)

1952 - Yorgo Papandreu, Yunan siyasetçi

1952 - Alexander Zaitsev, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Sovyet buz patenci

1954 - Jeffrey Ashby, Emekli Amerikan denizci ve astronot

1955 - Laurie Metcalf, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1955 - Giuliana Salce, İtalyan yürüyüşçü

1956 - II. Mesrob Mutafyan, Ermeni din adamı ve Türkiye Ermenileri'nin 84'üncü patriğiydi (ö. 2019)

1959 - Abraham Løkin Hansen, Faroeli futbolcu ve teknik direktör

1961 - Can Dündar, Türk araştırmacı gazeteci ve yazar

1962 - Arnold Vosloo, Güney Afrikalı aktör

1963 - Sandman, Amerikalı profesyonel güreşçi

1964 - Martin Feifel, Alman oyuncu

1966 - Jan Železný, Çek cirit atıcı

1967 - Jürgen Klopp, Alman eski futbolcu ve futbol antrenörü

1969 - Bénabar, Fransız şarkıcı, söz yazarı ve besteci

1970 - Phil Mickelson, Amerikalı golfçü

1971 - Tupac Shakur, Amerikalı rap müzik sanatçısı, şair ve senarist (ö. 1996)

1972 - John Cho, Kore doğumlu Amerikalı oyuncu ve müzisyen

1972 - Andy Weir, Amerikalı roman yazarı ve yazılımcı

1973 - Balçiçek İlter, Türk TV sunucusu ve gazeteci

1973 - Federica Mogherini, İtalyan merkez sol siyasetçi

1978 - Daniel Brühl, Alman oyuncu

1978 - Lyndsey Marshal, İngiliz oyuncu

1980 - Nehir Erdoğan, Türk oyuncu

1980 - Sibel Kekilli, Türk asıllı Alman oyuncu

1982 - Christoph Letkowski, Alman aktör, müzisyen ve şarkıcı

1982 - Missy Peregrym, Kanadalı aktris ve eski model

1982 - Rəşad Fərhad Sadıqov, Azeri futbolcu

1983 - Naz Elmas, Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu

1986 - Fernando Muslera, Uruguaylı futbolcu

1987 - Aya Sameshima, Japon millî futbolcu

1988 - Tarık Langat Akdağ, Kenya asıllı Türk uzun mesafe koşucu

1993 - Alex Len, Ukraynalı profesyonel basketbolcu

1997 - Jean-Kévin Augustin, Fransız futbolcu

ÖLÜMLER

1201 - İbnü'l Cevzî, Arap din, tarih ve tıp bilgini (d. 1116)

1265 - Dokuz Hatun, Kerait prensesi

1752 - Joseph Butler, İngiliz filozof (d. 1692)

1909 - Süleyman Selim Efendi, Sultan Abdülmecid'in oğlu (d. 1861)

1929 - Oldfield Thomas, Britanyalı zoolog (d. 1858)

1940 - Joseph Meister, Louis Pasteur tarafından kuduz aşısı olan ilk kişi (d. 1876)

1944 - Marc Bloch, Fransız tarihçi (d. 1886)

1947 - Bronisław Huberman, Çestohova'da doğan Polonyalı kemancı (d. 1882)

1953 - Margaret Bondfield, İngiliz politikacı (d. 1873)

1958 - Imre Nagy, Macar siyasetçi (d. 1896)

1962 - Aleksey Antonov, Sovyet Ordusunun generali (d. 1896)

1963 - Richard Kohn, Avusturyalı futbolcu ve teknik direktör (d. 1888)

1966 - Şakir Zümre, Türk hukukçu ve Cumhuriyet döneminin ilk sanayicisi (d. 1885)

1977 - Wernher von Braun, Alman bilim adamı (d. 1912)

1979 - Ayhan Işık, Türk sinema oyuncusu (d. 1929)

1979 - Ayşe Sıdıka Avar, Türk öğretmen (d. 1901)

1979 - Nicholas Ray, Amerikalı film yönetmeni (d. 1911)

1994 - Kristen Pfaff, Amerikalı bas gitarist (d. 1967)

2006 - Cüneyd Orhon, Türk kemençe sanatçısı (d. 1926)

2012 - Nayif bin Abdülaziz el-Suud, Suudi prens (d. 1934)

2012 - Susan Tyrrell, Amerikalı oyuncu, ressam ve yazar (d. 1945)

2013 - Josip Kuže, Hırvat asıllı Yugoslav futbolcu ve teknik direktör (d. 1952)

2013 - Ottmar Walter, Alman futbolcu (d. 1924)

2014 - Ayşe Şasa, Türk senarist ve yazar (d. 1941)

2016 - Jo Cox, Birleşik Krallık İşçi Partisi milletvekili (d. 1974)

2017 - John G. Avildsen, Amerikalı film yönetmeni (d.1935)

2017 - Christian Cabrol, Fransız kalp cerrahı (d. 1925)

2017 - Stephen Furst, Amerikalı oyuncu ve televizyon film yönetmeni (d. 1955)

2017 - Curt Hanson, Amerikalı siyasetçi (d. 1943)

2017 - Helmut Kohl, Almanya Başbakanı (d. 1930)

2018 - Martin Bregman, Amerikalı film yapımcısı (d. 1926)

2019 - Frederick Andermann, Kanadalı doktor ve akademisyen (d. 1930)

2019 - Erzsébet Gulyás-Köteles, Macar jimnastikçi (d. 1924)

2020 - John Benfield, İngiliz oyuncu (d. 1951)

2020 - Haribhau Jawale, Hint politikacı (d. 1953)

2020 - Paulinho Paiakan, Brezilyalı politikacı (d. 1953)

2020 - Patrick Poivey, Fransız aktör ve dublaj sanatçısı (d. 1948)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER