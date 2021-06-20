20 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 20 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

20 Haziran, Miladi takvime göre yılın 171. (artık yıllarda 172.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 194 gün vardır.

Peki 20 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Haziran'da yaşananlar...

OLAYLAR

404 - Ayasofya, çıkan isyanlar sırasında yakıldı.

1481 - II. Bayezid ile Cem Sultan arasında Yenişehir Ovası'nda yapılan taht savaşını, Cem Sultan kaybetti.

1837 - Kraliçe Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tahtına çıktı. 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık Hükümdarı olacaktır.

1877 - Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario Eyaleti'ndeki Hamilton şehrinde başlattı.

1840 - Samuel Morse, telgrafın patentini aldı.

1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu.

1920 - Çerkez Ethem kuvvetleri, Yozgat Ayaklanması'nı bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı.

1926 - Kemal Atatürk'e İzmir'de suikast girişimiyle ilgili tutuklamalar devam ediyor; eski Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası lider kadrosundan Ali Fuat Cebesoy tutuklandı, Kâzım Karabekir ise, 22 Haziran günü tutuklandı.

1938 - 19 Mayıs, 3466 sayılı kanunla Millî Bayram olarak kabul edildi. Gençlik Marşı, Gençlik ve Spor Bayramı Marşı olarak kabul edildi.

1943 - Adapazarı'nda meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremde 346 kişi öldü.

1946 - Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi, Şefik Hüsnü liderliğinde kuruldu.

1960 - Mali ve Senegal bağımsızlığını ilan etti.

1961 - Türkiye, iş gücü ihracına başladı. Almanya'ya gitmek isteyenler, Türkiye İş Kurumu'nun önünde toplandı.

1961 - Türkiye'nin ilk naneli (mentollü) sigarası Çamlıca piyasaya çıkarıldı.

1965 - Cezayirli lider Ahmed Ben Bella, askerî darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı. Askerî darbeyi, Albay Huari Bumedyen yönetiyordu.

1987 - Pınarcık katliamı: PKK militanları, Mardin'in Ömerli ilçesindeki Pınarcık köyünde 16'sı çocuk 30 kişiyi öldürdü.

1990 - Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi meydana geldi. 39 kişi öldü, 4 kişi kayboldu.

1990 - 5261 Eureka adı verilen ilk Mars trojanı asteroit keşfedildi.

1991 - Alman Parlamentosu, ülkenin başkentini Bonn'dan tekrar Berlin'e taşıma kararı aldı.

2001 - Pervez Müşerref, Pakistan Cumhurbaşkanı oldu.

DOĞUMLAR

1723 - Adam Ferguson, İskoç Aydınlanmasının filozofu ve tarihçi (ö. 1816)

1743 - Anna Laetitia Barbauld, İngiliz yazar (ö. 1825)

1756 - Joseph Martin Kraus, Alman-İsveçli besteci (ö. 1792)

1819 - Jacques Offenbach, Alman asıllı Fransız müzisyen ve besteci (ö. 1880)

1887 - Kurt Schwitters, Alman resim ve heykel sanatçısı (ö. 1948)

1899 - Jean Moulin, Fransız devlet adamı ve Fransız Direnişi'nin lideri (ö. 1943)

1905 - Lillian Hellman, Amerikalı yazar (ö. 1984)

1909 - Errol Flynn, Avustralya asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 1959)

1914 - Muazzez İlmiye Çığ, Türk sümerolog

1915 - Terence Young, İngiliz sinema yönetmeni (ö. 1994)

1916 - Hamiyet Yüceses, Türk ses sanatçısı (ö. 1996)

1922 - Cevat Kurtuluş, Türk sinema oyuncusu (ö. 1992)

1924 - Audie Murphy, Amerikalı aktör (ö. 1971)

1928 - Martin Landau, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)

1928 - William Berger, Avusturyalı sinema oyuncusu (ö. 1993)

1928 - Jean-Marie Le Pen, Fransız aşırı sağ siyasetçi

1931 - Olympia Dukakis, Yunan asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 2021)

1932 - Altan Öymen, Türk gazeteci, siyasetçi ve eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

1934 - Anne Sylvestre, Fransız şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2020)

1940 - Eugen Drewermann, Alman dinbilimci, kilise eleştirmeni, barış aktivisti ve eski katolik rahip

1940 - John Mahoney, İngiltere doğumlu Amerikalı oyuncu (ö. 2018)

1941 - Stephen Frears, İngiliz film yönetmeni

1942 - Hümayun Behzadi, İranlı futbolcu (ö. 2016)

1942 - Mustafa Yücel Özbilgin, Türk hukukçu (ö. 2006)

1942 - Brian Wilson, Amerikalı şarkı sözü yazarı, müzisyen, vokalist, prodüktör, besteci ve aranjör

1946 - Xanana Gusmão, Doğu Timorlu politikacı

1946 - Zülfü Livaneli, Türk müzisyen, yazar, yönetmen ve politikacı

1949 - Lionel Richie, Amerikalı soul ve R&B şarkıcısı

1950 - Gudrun Landgrebe, Alman oyuncu

1950 - Hüsamettin Özkan, Türk siyasetçi

1950 - Nuri Gökaşan, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1951 - Tress MacNeille, Amerikalı aktris ve seslendirme sanatçısı

1951 - João Semedo, Portekizli siyasetçi ve fizikçi (ö. 2018)

1952 - John Goodman, Amerikalı oyuncu ve Emmy Ödülü sahibi

1953 - Ulrich Mühe, Alman oyuncu (ö. 2007)

1954 - İlan Ramon, İsrail Devleti'nin uzaya gönderdiği ilk astronot olan İsrail Hava Kuvvetleri'nin savaş pilotu (ö. 2003)

1961 - Erdal Keser, Türk futbolcu

1961 - Yalçın Çakır, Türk gazeteci, yazar ve fotoğrafçı

1966 - Fatma Şahin, Türk siyasetçi

1967 - Nicole Kidman, Amerikalı oyuncu

1968 - Tonya Kinzinger, Amerikalı oyuncu ve model

1968 - Robert Rodriguez, Amerikalı yazar, yapımcı, müzisyen ve film yönetmeni

1969 - Paulo Bento, Portekizli futbolcu ve teknik direktör

1970 - Andrea Nahles, Alman siyasetçi

1971 - Jeordie White, Amerikalı bas gitarist

1975 - Uğur Taner, Türk yüzücü

1976 - Juliano Belletti, Brezilyalı eski millî futbolcu

1978 - Quinton Jackson, Amerikalı profesyonel güreşçi

1978 - Frank Lampard, İngiliz futbolcu

1981 - Angerfist, Hollandalı DJ

1981 - Brede Hangeland, ABD asıllı Norveçli millî futbolcu

1982 - Aleksey Berezutskiy, Rus eski futbolcu

1982 - Vasiliy Berezutskiy, Rus eski millî futbolcu

1982 - Example, İngiliz rapçi ve söz yazarı

1985 - Darko Miličić, Sırp basketbolcu

1986 - Luca Cigarini, İtalyan futbolcu

1987 - Asmir Begović, Bosnalı millî futbolcu

1987 - Itumeleng Isaac Khune, Güney Afrikalı millî futbolcu

1989 - Javier Pastore, Arjantinli millî futbolcu

1990 - Eda Ece, Türk oyuncu

1990 - Fab Melo, Brezilyalı eski basketbolcu (ö. 2017)

1991 - Rasmus Lauge Schmidt, Danimarkalı hentbolcu

1993 - İrem Karamete, Türk eskrimci

1993 - Sead Kolašinac, Bosna-Hersek asıllı Alman futbolcu

ÖLÜMLER