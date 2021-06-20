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20 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?
Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 20 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...
- Haber Merkezi
- 20.06.2021 - 10:54
- Güncelleme : 21.06.2021 - 00:07
Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.
Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.
20 Haziran, Miladi takvime göre yılın 171. (artık yıllarda 172.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 194 gün vardır.
Peki 20 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Haziran'da yaşananlar...
OLAYLAR
- 404 - Ayasofya, çıkan isyanlar sırasında yakıldı.
- 1481 - II. Bayezid ile Cem Sultan arasında Yenişehir Ovası'nda yapılan taht savaşını, Cem Sultan kaybetti.
- 1837 - Kraliçe Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tahtına çıktı. 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık Hükümdarı olacaktır.
- 1877 - Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada'nın Ontario Eyaleti'ndeki Hamilton şehrinde başlattı.
- 1840 - Samuel Morse, telgrafın patentini aldı.
- 1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi kuruldu.
- 1920 - Çerkez Ethem kuvvetleri, Yozgat Ayaklanması'nı bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı.
- 1926 - Kemal Atatürk'e İzmir'de suikast girişimiyle ilgili tutuklamalar devam ediyor; eski Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası lider kadrosundan Ali Fuat Cebesoy tutuklandı, Kâzım Karabekir ise, 22 Haziran günü tutuklandı.
- 1938 - 19 Mayıs, 3466 sayılı kanunla Millî Bayram olarak kabul edildi. Gençlik Marşı, Gençlik ve Spor Bayramı Marşı olarak kabul edildi.
- 1943 - Adapazarı'nda meydana gelen 5,6 şiddetindeki depremde 346 kişi öldü.
- 1946 - Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi, Şefik Hüsnü liderliğinde kuruldu.
- 1960 - Mali ve Senegal bağımsızlığını ilan etti.
- 1961 - Türkiye, iş gücü ihracına başladı. Almanya'ya gitmek isteyenler, Türkiye İş Kurumu'nun önünde toplandı.
- 1961 - Türkiye'nin ilk naneli (mentollü) sigarası Çamlıca piyasaya çıkarıldı.
- 1965 - Cezayirli lider Ahmed Ben Bella, askerî darbeyle iktidardan uzaklaştırıldı. Askerî darbeyi, Albay Huari Bumedyen yönetiyordu.
- 1987 - Pınarcık katliamı: PKK militanları, Mardin'in Ömerli ilçesindeki Pınarcık köyünde 16'sı çocuk 30 kişiyi öldürdü.
- 1990 - Akçaabat'ta büyük bir sel felaketi meydana geldi. 39 kişi öldü, 4 kişi kayboldu.
- 1990 - 5261 Eureka adı verilen ilk Mars trojanı asteroit keşfedildi.
- 1991 - Alman Parlamentosu, ülkenin başkentini Bonn'dan tekrar Berlin'e taşıma kararı aldı.
- 2001 - Pervez Müşerref, Pakistan Cumhurbaşkanı oldu.
DOĞUMLAR
- 1723 - Adam Ferguson, İskoç Aydınlanmasının filozofu ve tarihçi (ö. 1816)
- 1743 - Anna Laetitia Barbauld, İngiliz yazar (ö. 1825)
- 1756 - Joseph Martin Kraus, Alman-İsveçli besteci (ö. 1792)
- 1819 - Jacques Offenbach, Alman asıllı Fransız müzisyen ve besteci (ö. 1880)
- 1887 - Kurt Schwitters, Alman resim ve heykel sanatçısı (ö. 1948)
- 1899 - Jean Moulin, Fransız devlet adamı ve Fransız Direnişi'nin lideri (ö. 1943)
- 1905 - Lillian Hellman, Amerikalı yazar (ö. 1984)
- 1909 - Errol Flynn, Avustralya asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 1959)
- 1914 - Muazzez İlmiye Çığ, Türk sümerolog
- 1915 - Terence Young, İngiliz sinema yönetmeni (ö. 1994)
- 1916 - Hamiyet Yüceses, Türk ses sanatçısı (ö. 1996)
- 1922 - Cevat Kurtuluş, Türk sinema oyuncusu (ö. 1992)
- 1924 - Audie Murphy, Amerikalı aktör (ö. 1971)
- 1928 - Martin Landau, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)
- 1928 - William Berger, Avusturyalı sinema oyuncusu (ö. 1993)
- 1928 - Jean-Marie Le Pen, Fransız aşırı sağ siyasetçi
- 1931 - Olympia Dukakis, Yunan asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 2021)
- 1932 - Altan Öymen, Türk gazeteci, siyasetçi ve eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
- 1934 - Anne Sylvestre, Fransız şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2020)
- 1940 - Eugen Drewermann, Alman dinbilimci, kilise eleştirmeni, barış aktivisti ve eski katolik rahip
- 1940 - John Mahoney, İngiltere doğumlu Amerikalı oyuncu (ö. 2018)
- 1941 - Stephen Frears, İngiliz film yönetmeni
- 1942 - Hümayun Behzadi, İranlı futbolcu (ö. 2016)
- 1942 - Mustafa Yücel Özbilgin, Türk hukukçu (ö. 2006)
- 1942 - Brian Wilson, Amerikalı şarkı sözü yazarı, müzisyen, vokalist, prodüktör, besteci ve aranjör
- 1946 - Xanana Gusmão, Doğu Timorlu politikacı
- 1946 - Zülfü Livaneli, Türk müzisyen, yazar, yönetmen ve politikacı
- 1949 - Lionel Richie, Amerikalı soul ve R&B şarkıcısı
- 1950 - Gudrun Landgrebe, Alman oyuncu
- 1950 - Hüsamettin Özkan, Türk siyasetçi
- 1950 - Nuri Gökaşan, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
- 1951 - Tress MacNeille, Amerikalı aktris ve seslendirme sanatçısı
- 1951 - João Semedo, Portekizli siyasetçi ve fizikçi (ö. 2018)
- 1952 - John Goodman, Amerikalı oyuncu ve Emmy Ödülü sahibi
- 1953 - Ulrich Mühe, Alman oyuncu (ö. 2007)
- 1954 - İlan Ramon, İsrail Devleti'nin uzaya gönderdiği ilk astronot olan İsrail Hava Kuvvetleri'nin savaş pilotu (ö. 2003)
- 1961 - Erdal Keser, Türk futbolcu
- 1961 - Yalçın Çakır, Türk gazeteci, yazar ve fotoğrafçı
- 1966 - Fatma Şahin, Türk siyasetçi
- 1967 - Nicole Kidman, Amerikalı oyuncu
- 1968 - Tonya Kinzinger, Amerikalı oyuncu ve model
- 1968 - Robert Rodriguez, Amerikalı yazar, yapımcı, müzisyen ve film yönetmeni
- 1969 - Paulo Bento, Portekizli futbolcu ve teknik direktör
- 1970 - Andrea Nahles, Alman siyasetçi
- 1971 - Jeordie White, Amerikalı bas gitarist
- 1975 - Uğur Taner, Türk yüzücü
- 1976 - Juliano Belletti, Brezilyalı eski millî futbolcu
- 1978 - Quinton Jackson, Amerikalı profesyonel güreşçi
- 1978 - Frank Lampard, İngiliz futbolcu
- 1981 - Angerfist, Hollandalı DJ
- 1981 - Brede Hangeland, ABD asıllı Norveçli millî futbolcu
- 1982 - Aleksey Berezutskiy, Rus eski futbolcu
- 1982 - Vasiliy Berezutskiy, Rus eski millî futbolcu
- 1982 - Example, İngiliz rapçi ve söz yazarı
- 1985 - Darko Miličić, Sırp basketbolcu
- 1986 - Luca Cigarini, İtalyan futbolcu
- 1987 - Asmir Begović, Bosnalı millî futbolcu
- 1987 - Itumeleng Isaac Khune, Güney Afrikalı millî futbolcu
- 1989 - Javier Pastore, Arjantinli millî futbolcu
- 1990 - Eda Ece, Türk oyuncu
- 1990 - Fab Melo, Brezilyalı eski basketbolcu (ö. 2017)
- 1991 - Rasmus Lauge Schmidt, Danimarkalı hentbolcu
- 1993 - İrem Karamete, Türk eskrimci
- 1993 - Sead Kolašinac, Bosna-Hersek asıllı Alman futbolcu
ÖLÜMLER
- 840 - I. Ludwig, 813 yılından beri babası Şarlman ile Frank kralı (d. 778)
- 1277 - Karamanoğlu Mehmed Bey, Karamanoğulları Beyliği’nin kurucusu ve ilk Hükümdarı (d. ?)
- 1597 - Willem Barentsz, Hollandalı denizci ve kaşif (d. 1550)
- 1605 - II. Fyodor, Rusya Çarı (d. 1589)
- 1813 - Joseph Chinard, Fransız heykeltıraş (d. 1756)
- 1820 - Manuel Belgrano, Arjantinli ekonomist, avukat, politikacı, gazeteci ve askeri lider (d. 1770)
- 1836 - Emmanuel-Joseph Sieyès, Fransız Katolik din adamı, siyasi deneme yazarı ve diplomat (d. 1748)
- 1837 - IV. William, 1830-1837 arası Birleşik Krallık ve Hannover kralı ve Kraliçe Victoria'nın amcası (d. 1765)
- 1875 - Peter von Uslar, Rus general, mühendis ve dilbilimci (d. 1816)
- 1856 - I. Florestan, 27. Monako prensi ve Valentinois dükü (d. 1785)
- 1883 - Gustave Aimard, Fransız yazar (d. 1818)
- 1888 - Johannes Zukertort, Leh-Alman-İngiliz satranç oyuncusu (d. 1842)
- 1897 - Japetus Steenstrup, Danimarkalı bilim insanı, zoolog (d. 1813)
- 1898 - Manuel Tamayo y Baus, İspanyol oyun yazarı (d. 1829)
- 1912 - Voltairine de Cleyre, Amerikalı anarşist (d. 1866)
- 1933 - Clara Zetkin, Alman devrimci sosyalist politikacı ve kadın hakları savunucusu (d. 1857)
- 1938 - Amelia Earhart, Amerikalı havacı ve yazar (2 Temmuz 1937'de kayboldu, 20 Haziran 1938'de öldüğü ilân edildi) (d. 1897)
- 1940 - Jehan Alain, Fransız bestecisi ve orgcusu (d. 1911)
- 1944 - Süleyman Necati Güneri, Türk gazeteci ve siyasetçi (d. 1889)
- 1947 - Bugsy Siegel, Amerikalı mafya lideri (d. 1906)
- 1958 - Kurt Alder, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1902)
- 1959 - Hitoshi Ashida, 1948 yılında Japonya'nın 47. başbakanı olarak görev yapmış Japon siyasetçi (d. 1887)
- 1963 - Hans Rehberg, Amerikalı milyarder iş adamı, yatırımcı, sivil lider ve hayırsever (d. 1901)
- 1966 - George Lemaitre, Belçikalı bilim insanı ve rahip (d. 1894)
- 1972 - Şeref Akdik, Türk ressam ve hattat (d. 1899)
- 1978 - Mark Robson, Kanadalı film yönetmeni ve yapımcı (d. 1913)
- 1984 - Erdoğan Özen, Türk diplomat ve Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği Çalışma Ateşesi ("Ermeni Devrimci Ordusu" adlı örgütün düzenlediği suikast sonucu) (d. 1934)
- 1987 - Niyazi Ağırnaslı, Türk siyasetçi ve Türkiye İşçi Partisi eski Senatörlerinden (d. 1911)
- 1989 - Hasan İzzettin Dinamo, Türk şair ve yazar (d. 1909)
- 1993 - György Sárosi, Eski Macar millî futbolcu (d. 1912)
- 1995 - Emil Cioran, Rumen filozof ve deneme yazarı (d. 1911)
- 1997 - John Akii-Bua, Ugandalı engelli yarış koşucusu (d. 1949)
- 1997 - Cahit Külebi, Türk şair (d. 1917)
- 2002 - Erwin Chargaff, Alman biyokimyacı (d. 1905)
- 2002 - Behlül Dal, Türk yönetmen ve Altın Portakal Film Festivali’nin fikir babası (d. 1922)
- 2004 - Engin İnal, Türk tiyatro, sinema, dizi sanatçısı, çevirmen ve yazar (d. 1942)
- 2005 - Jack Kilby, Amerikalı mühendis ve mucit (d. 1923)
- 2010 - Abdülmelik Rigi, Sünni İslamcı Cundullah örgütünün eski lideri olan Beluç militan (d. 1983)
- 2010 - Roberto Rosato, İtalyan futbolcu (d. 1943)
- 2011 - Ryan Dunn, Amerikalı dublör sanatçısı, aktör ve komedyen (d. 1977)
- 2011 - Safa Giray, Giray Hanedanı soyundan gelen Türk siyasetçi (d. 1931)
- 2014 - Murat Sökmenoğlu, Türk siyasetçi (d. 1945)
- 2015 - Miriam Schapiro, Kanada doğumlu sanatçı (d. 1923)
- 2016 - Edgard Pisani, Fransız siyasetçi (d. 1918)
- 2017 - Ayşe Aral, Türk gazeteci, köşe yazarı ve TV sunucusu (d. 1971)
- 2017 - Sergey Mılnikov, Sovyet-Rus buz hokeyi oyuncusu (d. 1958)
- 2017 - Prodigy, Amerikalı rapçi (d. 1974)
- 2017 - Fredrik Skagen, Norveçli yazar (d. 1936)
- 2018 - Ken Albiston, Avustralyalı futbol oyuncusu (d. 1926)
- 2019 - Wibke Bruhns, Alman gazeteci, televizyon sunucusu ve yazar (d. 1938)
- 2020 - Pedro Lima, Angolalı-Potekizli televizyon sunucusu, yüzücü ve aktör (d. 1971)
- 2020 - Kamal Lohani, Bangladeşli gazeteci (d. 1934)
- 2020 - Mufti Muhammad Naeem, Pakistanlı din adamı (d. 1958)