22 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 22 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

22 Haziran, Miladi takvime göre yılın 173. (artık yıllarda 174.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 192 gün vardır.

Peki 22 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Haziran'da yaşananlar...

OLAYLAR

MÖ 217 - Rafya Savaşı: Antik Mısır Ptolemaios Krallığı Ordusu, III. Antiohos idaresindeki Seleukos İmparatorluğu Ordusu'nu Filistin’de bozguna uğrattı.

431 - Üçüncü Ekümenik Konsil olan Efes Konsili'nin, İskenderiye Patriği Cyril tarafından açılışı.

1633 - Engizisyon Mahkemesi'nce mahkûm edilen Galile, Kopernikçi görüşlerini ve Dünya'nın döndüğüne ilişkin tezini inkar etmek zorunda kaldı.

1691 - II. Ahmed, 21. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı.

1812 - Napolyon Bonapart Rusya'ya sefer düzenledi.

1846 - Adolphe Sax, saksofonun patentini aldı.

1911 - V. George, taç giyerek resmen Büyük Britanya kralı oldu.

1919 - Amasya Genelgesi yayınlandı.

1925 - 20 Haziran'da İstanbul'da tutuklanan gazeteciler, Doğu İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmak üzere Diyarbakır'a gönderildi.

1939 - Adana Elektrik Şirketi satın alınarak devletleştirildi.

1939 - Hindistan'da, Subhas Chandra Bose tarafından Tüm Hindistan İlerleme Bloku adlı parti kuruldu.

1940 - II. Dünya Savaşı, Fransa Muharebesi: Fransa, imzalanan ateşkes antlaşmasıyla Almanya'ya teslim oldu.

1941 - II. Dünya Savaşı: Nazi Almanyası, Barbarossa Harekâtı'nı başlatarak SSCB'yi istila etmeye başladı.

1941 - Hırvatistan'da ilk silahlı antifaşist örgüt kuruldu.

1942 - Erwin Rommel, Tobruk'u ele geçirdikten sonra Generalfeldmarschall rütbesine terfi ettirildi.

1945 - İller Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi.

1976 - Kanada'da idam cezası kaldırıldı.

1978 - Plüton'un uydusu, Charon keşfedildi.

2001 - Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisi'ni "Laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı" olduğu gerekçesiyle kapattı.

2002 - İran'da meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6.5 şiddetindeki depremde 261'den fazla kişi öldü.

2006 - Kuzey Makedonya, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü'ne kabul edildi.

2008 - MEB'in hazırlamış olduğu 7. sınıf Seviye Belirleme Sınavı ilk kez yapıldı.

2010 - Apple iPhone (4G) piyasaya sürüldü.

2012 - Malatya Erhaç Hava Üssü'nden görev amacıyla kalkan F-4 tipi Türk askerî jeti, Suriye karasuları açıklarında, Suriye Ordusu tarafından düşürüldü.

DOĞUMLAR

1805 - Giuseppe Mazzini, İtalyan milliyetçisi, siyasetçi, avukat, aktivist, gazeteci, yazar ve mason (ö. 1872)

1837 - Paul Morphy, Amerikalı satranç oyuncusu (ö. 1884)

1869 - Mustafa Sabri Efendi, Osmanlı müderris, Meclis-i Mebûsan Mebusu ve Şeyhülislam (ö. 1954)

1871 - William McDougall, İngiliz psikolog (ö. 1938)

1887 - Julian Huxley, İngiliz evrimsel biyolog (ö. 1975)

1888 - Selman Abraham Waksman, Amerikalı biyokimyacı (ö. 1973)

1892 - Robert Ritter von Greim, Alman asker ve Nazi Almanyası Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) Komutanı (ö. 1945)

1893 - Matthias Kleinheisterkamp, Alman SS subayı (ö. 1945)

1898 - Erich Maria Remarque, Alman yazar (ö. 1970)

1903 - John Dillinger, Amerikalı gangster (ö. 1934)

1906 - Anne Morrow Lindbergh, Amerikalı yazar ve havacı (ö. 2001)

1906 - Billy Wilder, Amerikalı yönetmen (ö. 2002)

1908 - Pablo Dorado, Uruguaylı futbolcu (ö. 1978)

1909 - Mike Todd, Amerikalı film ve tiyatro yapımcısı (ö. 1958)

1915 - Cornelius Warmerdam, Amerikalı atlet (ö. 2001)

1927 - Çetin Altan, Türk yazar (ö. 2015)

1928 - Ralph Waite, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2014)

1928 - Steingrímur Hermannsson, İzlandalı siyasetçi (ö. 2010)

1930 - Yuri Artyuhin, Rus kozmonot (ö. 1998)

1932 - Soraya Esfandiary Bakhtiary, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi (ö. 2001)

1936 - Kris Kristofferson, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1939 - Ada E. Yonath, İsrailli moleküler biyolog ve kristalograf

1940 - Abbas Kiyarüstemi, İranlı yönetmen (ö. 2016)

1941 - Raşid Gannuşi, Tunuslu siyasetçi

1943 - Klaus Maria Brandauer, Almanca oyuncusu

1944 - Gérard Mourou, Fransız fizikçi ve akademisyen

1946 - Józef Oleksy, Polonyalı siyasetçi ve ekonomist (ö. 2015)

1947 - Gökmen Özdenak, Türk futbolcu ve spor yazarı

1948 - Todd Rundgren, Amerikalı multi-enstürmantalist, şarkıcı, söz yazarı ve kayıt yapımcısı

1949 - Aytaç Arman, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2019)

1949 - Meryl Streep, Amerikalı oyuncu

1953 - Cyndi Lauper, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktris

1954 - Wolfgang Becker, Alman yönetmen, senarist ve tarihçi

1956 - Tim Russ, Amerikalı aktör, film yönetmeni, senarist ve müzisyen

1957 - Arkadi Gukasyan, de facto Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin üçüncü başkanıdır

1958 - Bruce Campbell, Amerikalı oyuncu

1962 - Clyde Drexler, Amerikalı eski basketbol oyuncusu

1964 - Dan Brown, Amerikalı yazar

1964 - Miroslav Kadlec, Çek futbolcu

1966 - Emmanuelle Seigner, Fransız oyuncu, şarkıcı ve model

1967 - Alejandro Aravena, Şilili mimar

1968 - Darrell Armstrong, Emekli Amerikalı profesyonel basketbolcu

1973 - Rufus Wainwright, Kanadalı-Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1974 - Jo Cox, Birleşik Krallık İşçi Partisi milletvekili

1974 - Donald Faison, Amerikalı oyuncu

1974 - Lecy Goranson, Amerikalı aktris

1977 - Ayça Varlıer Türk oyuncu ve şarkıcı

1978 - Dan Wheldon, İngiliz yarış pilotu (d. 1978)

1981 - Monty Oum, Amerikalı web-bazlı animatör ve yazar (ö. 2015)

1982 - Gustave Bebbe, Kamerunlu futbolcu

1984 - Janko Tipsarević, Yugoslavya doğumlu Sırp tenisçi

1985 - Sofoklis Shorçanitis, Yunan basketbolcu

1987 - Eda Erdem, Türk voleybolcu

1987 - Lee Min-ho, Güney Koreli oyuncu

1987 - Nikita Rukavytsya, Ukrayna asıllı Avustralyalı millî futbolcu

1988 - Omri Casspi, İsrailli basketbolcu

1988 - Portia Doubleday, Amerikalı oyuncu

1989 - Jung Yong Hwa, Güney Koreli oyuncu ve şarkıcı

1993 - Loris Karius, Alman kaleci

1996 - Rodri, İspanyol millî futbolcu

2000 - Mizgin Ay, Türk sprinter

ÖLÜMLER

1101 - I. Rugerro, 1071 ile 1101 yılları arasında ilk Sicilya Kontluğu yapmış Norman aristokrat (d. 1031)

1276 - V. Innocentius, 21 Ocak - 22 Haziran 1276 tarihleri ​​arasındaki papa (d. 1225)

1429 - Gıyaseddin Cemşid, İranlı gök bilimci ve matematikçi (d. 1380)

1691 - II. Süleyman, Osmanlı'nın 20. Padişahı (d. 1642)

1816 - Ferdinando Marescalchi, İtalyan diplomat ve siyasetçi (d. 1754)

1874 - Howard Staunton, İngiliz satranç ustası (d. 1810)

1880 - George Merriam, Amerikalı yayımcı (d. 1803)

1885 - Muhammed Ahmed, Sudan'da Mehdilik hareketinin kurucusu (d. 1845)

1912 - Ion Luca Caragiale, Senaryo, kısa öykü, şiir yazarı, tiyatro yöneticisi, siyaset yorumcusu ve gazeteci (d. 1852)

1925 - Felix Klein, Alman matematikçi ve matematik eğitimcisi (d. 1849)

1931 - Armand Fallières, Fransız siyasetçi ve Fransa Cumhurbaşkanı (d. 1841)

1936 - Moritz Schlick, Alman Felsefesi (d. 1882)

1940 - Wladimir Köppen, Rus-Alman coğrafyacı, meteorolog ve botanikçi (d. 1846)

1965 - David O. Selznick, Amerikan film yapımcısı (d. 1902)

1969 - Judy Garland, Amerikan şarkıcı ve oyuncu (d. 1922)

1972 - Paul Czinner, Macar asıllı film yönetmeni ve yapımcı (d. 1890)

1978 - Jens Otto Krag, Danimarka eski başbakanı (d. 1914)

1984 - Joseph Losey, Amerikan sinema ve tiyatro yönetmeni (d. 1909)

1987 - Fred Astaire, Amerikan dansçı ve oyuncu (d. 1899)

1990 - İlya Frank, Sovyet nükleer fizikçi (d. 1908)

1993 - Pat Nixon, ABD'nin 37. Başkanı Richard Nixon'ın eşi (d. 1912)

1995 - Yves Congar, 20. yüzyılın en önemli Roma Katolik ilahiyatçılarından biri olduğu düşünülmektedir (d. 1904)

2001 - Luis Carniglia, Arjantinli eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1917)

2003 - Vasil Bikov, Belaruslu yazar (d. 1924)

2007 - Nusret Özcan, Türk gazeteci ve yazar (d.1958)

2008 - George Carlin, Amerikan komedyen (d. 1937)

2011 - Coşkun Özarı, Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1931)

2014 - İzzet Özilhan, Türk sanayici ve iş adamı (d. 1920)

2015 - Laura Antonelli, İtalyan aktris (d. 1941)

2015 - James Horner, Amerikalı orkestra yazarı, orkestra şefi ve besteci (d. 1953)

2016 - Yaşar Nuri Öztürk, Türk akademisyen, gazeteci, yazar, avukat ve siyasetçi (d. 1951)

2016 - Amjad Sabri, Pakistanlı müzisyen (d. 1976)

2017 - Pavel Dalaloyan, Eski Rus futbolcu (d. 1978)

2017 - Hervé Filion, Kanadalı jokey (d. 1940)

2017 - Gunter Gabriel, Alman şarkıcı, müzisyen ve besteci (d. 1942)

2017 - Necmettin Karaduman, Türk siyasetçi (d. 1927)

2017 - Keith Loneker, Amerikalı oyuncu ve futbolcu (d. 1971)

2017 - Quett Masire, Botsvanalı siyasetçi (d. 1925)

2017 - Hartmut Neugebauer, Alman aktör, seslendirme sanatçısı ve dublaj diyalog yönetmeni (d. 1942)

2018 - Halina Aszkiełowicz-Wojno, Eski Polonyalı voleybol oyuncusu (d. 1947)

2018 - Geoff Case, Avustralya futbolu oyuncusu (d. 1935)

2018 - Nahum Korzhavin, Rus-Amerikalı romancı ve yazar (d. 1925)

2018 - Olga Teresa Krzyżanowska, Polonyalı siyasetçi (d. 1929)

2018 - Dick Leitsch, Amerikalı LGBT Hakları aktivisti ve gazeteci (d. 1935)

2018 - Deanna Lund, Amerikalı oyuncu (d. 1937)

2018 - Rezső Nyers, Macar siyasetçi, ekonomist ve eski bakan (d. 1923)

2018 - Geoffrey Oryema, Uganda doğumlu Fransız müzisyen (d. 1953)

2018 - Vinnie Paul, Hellyeah bateristi ve yapımcısı (d. 1964)

2018 - Waldir Pires, Brezilyalı siyasetçi (d. 1926)

2019 - Miguel Ángel Falasca, Arjantin kökenli İspanyol voleybolcu (d. 1973)

2019 - Enis Fosforoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1948)

2019 - Leevi Lehto, Fin şair, yazar ve çevirmen (d. 1951)

2019 - Se'are Mekonnen, Etiyopyalı rütbeli üst düzey asker (d. 1954)

2019 - Thalles Lima de Conceição Penha, Brezilyalı futbolcu (d. 1995)

2019 - Jolene Watanabe, Amerikalı profesyonel tenis oyuncusu ve antrenör (d. 1968)

2020 - Pierino Prati, İtalyan futbolcu (d. 1946)

2020 - Joel Schumacher, Amerikalı film yönetmeni, senaryo yazarı ve yapımcısı (d. 1939)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER