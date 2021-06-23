23 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 23 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

23 Haziran, Miladi takvime göre yılın 174. (artık yıllarda 175.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 191 gün vardır.

Peki 23 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Haziran'da yaşananlar...

OLAYLAR

656 - Ali bin Ebu Talip, Halife seçildi.

1854 - Çarlık Rusyası Orduları'nın, savaş meydanını terk ederek, geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.

1868 - Amerikalı mucit Christopher Latham Sholes, daktilonun patentini aldı.

1894 - Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Paris'te kuruldu.

1902 - Bir İspanyol ismi olan "Mercedes", marka adı olarak tescillendi. İlk Mercedes otomobil, Wilhelm Maybach tarafından tasarlandı.

1939 - Hatay Devleti'ın Türkiye'ye katılmasına ilişkin antlaşma, Ankara'da imzalandı.

1941 - Refah Faciası: Birleşik Krallık'a sipariş edilen denizaltı ve uçak filosunu teslim alacak personeli taşıyan "Refah" şilebi, Mersin'den İskenderiye'ye giderken, bir denizaltı tarafından Mersin açıklarında batırıldı. 168 kişinin öldüğü, 32 kişinin kurtulabildiği olayın ardından, TBMM'de soruşturma başlatıldı.

1950 - Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası kuruldu.

1954 - İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı'na seçilen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan, ilk kadın Dekan oldu.

1955 - Akis dergisi Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Arcayürek, 6 ay hapse mahkûm oldu.

1982 - Yurt dışına kaçan Banker Kastelli'nin kasasına el konuldu; 70 banker ve banka yöneticisinin yurt dışına çıkışı yasaklandı.

1983 - Doğru Yol Partisi (DYP) kuruldu.

1987 - Halkevleri, Mahkeme kararıyla açıldı. Halkevleri'nin faaliyetleri, 12 Eylül sonrası Millî Güvenlik Konseyi tarafından durdurulmuş ve yöneticileri yargılanmıştı.

1992 - İsrail'de seçim yapıldı. İşçi Partisi lideri Yitzhak Rabin Başbakan seçildi.

2016 - Birleşik Krallık'ta Avrupa Birliği üyeliği konusunda referandum yapıldı. AB'den ayrılmaya yönelik oyların oranı % 51,89 olarak gerçekleşti.

2019 - İstanbul'da Ara yerel seçimi yapıldı. Ekrem İmamoğlu tekrar büyükşehir belediye başkanı seçildi.

2020 - Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.[1]

DOĞUMLAR

1668 - Giambattista Vico, İtalyan felsefeci ve tarihçi (ö. 1744)

1772 - Cristóbal Mendoza, Venezuela'nın ilk başbakanı (ö. 1829)

1796 - Franz Berwald, İsveçli besteci (ö. 1868)

1889 - Anna Akhmatova, Rus şair (ö. 1966)

1897 - Winifred Wagner, Alman opera yapımcısı (ö. 1980)

1901 - Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk yazar (ö. 1962)

1906 - Wolfgang Koeppen, Alman yazar (ö. 1996)

1908 - Nadir Nadi Abalıoğlu, Türk gazeteci ve Cumhuriyet gazetesi Başyazarı (ö. 1991)

1910 - Jean Anouilh, Fransız oyun yazarı (ö. 1987)

1912 - Alan Turing, İngiliz matematikçi (ö. 1954)

1916 - Ernst Wilimowski, Polonyalı-Alman futbolcu (ö. 1997)

1919 - Muhammed Budiaf, Cezayirli siyasi lider ve Cezayir Devlet Başkanı (ö. 1992)

1924 - Osman Bayezid Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı'nın reisi (ö. 2017)

1927 - Bob Fosse, Amerikalı yönetmen, koreograf (ö. 1987)

1929 - June Carter Cash, Amerikalı müzisyen (ö. 2003)

1931 - Joachim Calmeyer, Norveçli aktör (ö. 2016)

1931 - Ola Ullsten, İsveçli politikacı ve diplomat (ö. 2018)

1936 - Richard Bach, Amerikalı yazar

1936 - Kostas Simitis, Yunanistan eski başbakanı

1937 - Martti Ahtisaari, Fin siyasetçi

1940 - Wilma Rudolph, Amerikalı atlet (ö. 1994)

1942 - Hannes Wader, Alman müzisyen ve besteci

1943 - Vint Cerf, Amerikalı internet öncüsü

1945 - John Garang, Güney Sudanlı siyasetçi ve isyancı lider (ö. 2005)

1947 - Bryan Brown, Avustralyalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı

1953 - Armen Sarkisyan, Ermeni siyasetçi

1955 - Glenn Danzig, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve albüm yapımcısı

1955 - Jean Tigana, Mali asıllı Fransız teknik direktör

1957 - Frances McDormand, Amerikalı sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusu

1960 - Fadil Vokrri, Arnavut asıllı Kosovalı futbolcu (ö. 2018)

1964 - Joss Whedon, Amerikalı senarist ve yönetmen

1969 - Ahinoam Nini, İsrailli şarkıcı

1970 - Yann Tiersen, Fransız müzisyen

1972 - Selma Blair, Amerikalı oyuncu

1972 - Zinedine Zidane, Cezayir asıllı Fransız futbolcu

1975 - Sibusiso Zuma, Güney Afrika vatandaşı futbolcu

1976 - Paola Suárez, Arjantinli tenis oyuncusu

1976 - Emmanuelle Vaugier, Fransız asıllı Kanadalı oyuncu

1976 - Patrick Vieira, Fransız futbolcu

1977 - Miguel Ángel Angulo, İspanyol Futbolcu

1977 - Hayden Foxe, Avustralyalı eski futbolcu

1977 - Gülhan, Türk şarkıcı

1977 - Jason Mraz, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1980 - David Andersen, Avustralyalı basketbolcu

1980 - Sibel Arslan, İsviçreli avukat ve BastA! partisinin politikacısı

1980 - Melissa Rauch, Amerikalı aktris ve komedyen

1980 - Francesca Schiavone, İtalyan tenisçi

1984 - Duffy, Grammy Ödülü sahibi Galli şarkıcı ve söz yazarı

1984 - Mya Nichole, Amerikalı porno oyuncusu

1985 - Cem Dinç, Türk basketbolcu

1986 - Mariano, Brezilyalı futbolcu

ÖLÜMLER

79 - Vespasian, Roma İmparatoru (d. 9)

1537 - Pedro de Mendoza, İspanyol fatih, asker ve kaşif (d. 1487)

1565 - Turgut Reis, Türk denizci (d. 1485)

1659 - Hyojong, Joseon Krallığı'nın 17. kralı (d. 1619)

1836 - James Mill, İskoç tarihçi, ekonomist, politika teorisyeni ve filozof (d. 1773)

1864 - Christian Ludwig Brehm, Alman din adamı ve ornitolog (d. 1787)

1891 - Wilhelm Eduard Weber, Alman fizikçi (d. 1804)

1891 - N. R. Pogson, İngiliz astronom (d. 1829)

1893 - William Fox, Yeni Zelandalı siyasetçi ve Yeni Zelanda'da dört dönem Başbakanlık yapan devlet adamı (d. 1812)

1894 - Marietta Alboni, İtalyan opera şarkıcısı (d. 1826)

1926 - Jón Magnússon, İzlanda Başbakanı (d. 1859)

1939 - Timofey Vasilyev, Mordovyalı avukat (d. 1897)

1942 - Valdemar Poulsen, Danimarkalı mühendis ve mucit (d. 1869)

1943 - Elise Richter, Viyana'lı filolog (d. 1865)

1944 - Eduard Dietl, Nazi Almanyası'nda asker (d. 1890)

1954 - Salih Omurtak, Türk asker ve Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından (d. 1889)

1956 - Reinhold Glière, Polonya kökenli, Rus ve sonra Sovyet, besteci (d. 1874)

1959 - Boris Vian, Fransız yazar ve müzisyen (d. 1920)

1959 - Fehmi Tokay, Türk besteci (d. 1889)

1967 - Franz Babinger, Alman yazar (d. 1891)

1978 - Cihangir Erdeniz, Türk asker (1 Haziran 1971'de İstanbul Maltepe'de Hüseyin Cevahir'i vuran emekli Deniz Yarbayı)

1989 - Mişel Eflak, Suriyeli düşünür, sosyolog, Arap milliyetçisi politikacı (d. 1910)

1989 - Werner Best, Alman Nazi, hukukçu, polis şefi, Darmstadt Nazi Partisi lideri ve SS-Obergruppenführer (d. 1903)

1995 - Jonas Salk, Amerikalı bakteriyolog hekim (Çocuk felci aşısını bulan) (d. 1914)

1996 - Andreas Papandreu, Yunan siyasetçi ve Yunanistan Başbakanı (d. 1919)

1998 - Maureen O'Sullivan, İrlandalı oyuncu (Tarzan filmlerinde "Jane"i canlandırmasıyla ünlü) (d. 1911)

2000 - Cemil Gezmiş, Deniz Gezmiş'in babası (d. 1922)

2006 - Aaron Spelling, Amerikalı televizyon yapımcısı (d. 1923)

2006 - Harriet, Dev galapagos kaplumbağası (d. tahminen 1830)

2009 - İsmet Güney, Kıbrıs Türkü ressam ve karikatürist (d. 1923)

2010 - Frank Giering, Alman oyuncu (d. 1971)

2011 - Peter Falk, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1927)

2013 - Bobby Bland, Amerikalı soul, caz ve blues şarkıcısı, müzisyen (d. 1930)

2013 - Richard Matheson, Amerikalı Bilimkurgu, fantezi ve korku edebiyatı türlerinde eserler vermiş yazar ve senarist (d. 1926)

2014 - Małgorzata Braunek, Polonyalı oyuncu (d. 1947)

2015 - Cüneyt Arcayürek, Türk gazeteci ve yazar (d. 1928)

2015 - Magali Noël, İzmir doğumlu Fransız sinema oyuncusu ve şarkıcı (d. 1931)

2017 - Saman Kelegama, Sri Lankalı ekonomist ve yazar (d. 1959)

2017 - Stefano Rodotà, İtalyan hukukçu ve politikacı (d. 1933)

2018 - Donald Hall, Amerikalı şair, yazar, editör ve edebi eleştirmen (d. 1928)

2018 - Kim Jong-pil, Güney Koreli asker ve siyasetçi (d. 1926)

2018 - Violeta Rivas, Arjantinli şarkıcı ve aktris (d. 1937)

2019 - Andrey Haritonov, Sovyet-Rus oyuncu, yönetmen ve senarist (d. 1959)

2020 - Vehbi Akdağ, Türk millî güreşçi (d. 1949)

2020 - Jean-Michel Bokamba-Yangouma, Kongolu siyasetçi

2020 - Michael Falzon, Avustralyalı aktör, sahne sanatçısı, yapımcı ve şarkıcı (d. 1972)

2020 - Arthur Keaveney, İrlandalı tarihçi (d. 1951)

2020 - Jampel Lodoy, Rus Tuvaca Budist lama (d. 1975)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER