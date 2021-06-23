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23 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?
Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 23 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...
- Haber Merkezi
- 23.06.2021 - 10:09
- Güncelleme : 25.06.2021 - 23:47
Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.
Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.
23 Haziran, Miladi takvime göre yılın 174. (artık yıllarda 175.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 191 gün vardır.
Peki 23 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Haziran'da yaşananlar...
OLAYLAR
- 656 - Ali bin Ebu Talip, Halife seçildi.
- 1854 - Çarlık Rusyası Orduları'nın, savaş meydanını terk ederek, geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.
- 1868 - Amerikalı mucit Christopher Latham Sholes, daktilonun patentini aldı.
- 1894 - Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Paris'te kuruldu.
- 1902 - Bir İspanyol ismi olan "Mercedes", marka adı olarak tescillendi. İlk Mercedes otomobil, Wilhelm Maybach tarafından tasarlandı.
- 1939 - Hatay Devleti'ın Türkiye'ye katılmasına ilişkin antlaşma, Ankara'da imzalandı.
- 1941 - Refah Faciası: Birleşik Krallık'a sipariş edilen denizaltı ve uçak filosunu teslim alacak personeli taşıyan "Refah" şilebi, Mersin'den İskenderiye'ye giderken, bir denizaltı tarafından Mersin açıklarında batırıldı. 168 kişinin öldüğü, 32 kişinin kurtulabildiği olayın ardından, TBMM'de soruşturma başlatıldı.
- 1950 - Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası kuruldu.
- 1954 - İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı'na seçilen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan, ilk kadın Dekan oldu.
- 1955 - Akis dergisi Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Arcayürek, 6 ay hapse mahkûm oldu.
- 1982 - Yurt dışına kaçan Banker Kastelli'nin kasasına el konuldu; 70 banker ve banka yöneticisinin yurt dışına çıkışı yasaklandı.
- 1983 - Doğru Yol Partisi (DYP) kuruldu.
- 1987 - Halkevleri, Mahkeme kararıyla açıldı. Halkevleri'nin faaliyetleri, 12 Eylül sonrası Millî Güvenlik Konseyi tarafından durdurulmuş ve yöneticileri yargılanmıştı.
- 1992 - İsrail'de seçim yapıldı. İşçi Partisi lideri Yitzhak Rabin Başbakan seçildi.
- 2016 - Birleşik Krallık'ta Avrupa Birliği üyeliği konusunda referandum yapıldı. AB'den ayrılmaya yönelik oyların oranı % 51,89 olarak gerçekleşti.
- 2019 - İstanbul'da Ara yerel seçimi yapıldı. Ekrem İmamoğlu tekrar büyükşehir belediye başkanı seçildi.
- 2020 - Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.[1]
DOĞUMLAR
- 1668 - Giambattista Vico, İtalyan felsefeci ve tarihçi (ö. 1744)
- 1772 - Cristóbal Mendoza, Venezuela'nın ilk başbakanı (ö. 1829)
- 1796 - Franz Berwald, İsveçli besteci (ö. 1868)
- 1889 - Anna Akhmatova, Rus şair (ö. 1966)
- 1897 - Winifred Wagner, Alman opera yapımcısı (ö. 1980)
- 1901 - Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk yazar (ö. 1962)
- 1906 - Wolfgang Koeppen, Alman yazar (ö. 1996)
- 1908 - Nadir Nadi Abalıoğlu, Türk gazeteci ve Cumhuriyet gazetesi Başyazarı (ö. 1991)
- 1910 - Jean Anouilh, Fransız oyun yazarı (ö. 1987)
- 1912 - Alan Turing, İngiliz matematikçi (ö. 1954)
- 1916 - Ernst Wilimowski, Polonyalı-Alman futbolcu (ö. 1997)
- 1919 - Muhammed Budiaf, Cezayirli siyasi lider ve Cezayir Devlet Başkanı (ö. 1992)
- 1924 - Osman Bayezid Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı'nın reisi (ö. 2017)
- 1927 - Bob Fosse, Amerikalı yönetmen, koreograf (ö. 1987)
- 1929 - June Carter Cash, Amerikalı müzisyen (ö. 2003)
- 1931 - Joachim Calmeyer, Norveçli aktör (ö. 2016)
- 1931 - Ola Ullsten, İsveçli politikacı ve diplomat (ö. 2018)
- 1936 - Richard Bach, Amerikalı yazar
- 1936 - Kostas Simitis, Yunanistan eski başbakanı
- 1937 - Martti Ahtisaari, Fin siyasetçi
- 1940 - Wilma Rudolph, Amerikalı atlet (ö. 1994)
- 1942 - Hannes Wader, Alman müzisyen ve besteci
- 1943 - Vint Cerf, Amerikalı internet öncüsü
- 1945 - John Garang, Güney Sudanlı siyasetçi ve isyancı lider (ö. 2005)
- 1947 - Bryan Brown, Avustralyalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı
- 1953 - Armen Sarkisyan, Ermeni siyasetçi
- 1955 - Glenn Danzig, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve albüm yapımcısı
- 1955 - Jean Tigana, Mali asıllı Fransız teknik direktör
- 1957 - Frances McDormand, Amerikalı sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusu
- 1960 - Fadil Vokrri, Arnavut asıllı Kosovalı futbolcu (ö. 2018)
- 1964 - Joss Whedon, Amerikalı senarist ve yönetmen
- 1969 - Ahinoam Nini, İsrailli şarkıcı
- 1970 - Yann Tiersen, Fransız müzisyen
- 1972 - Selma Blair, Amerikalı oyuncu
- 1972 - Zinedine Zidane, Cezayir asıllı Fransız futbolcu
- 1975 - Sibusiso Zuma, Güney Afrika vatandaşı futbolcu
- 1976 - Paola Suárez, Arjantinli tenis oyuncusu
- 1976 - Emmanuelle Vaugier, Fransız asıllı Kanadalı oyuncu
- 1976 - Patrick Vieira, Fransız futbolcu
- 1977 - Miguel Ángel Angulo, İspanyol Futbolcu
- 1977 - Hayden Foxe, Avustralyalı eski futbolcu
- 1977 - Gülhan, Türk şarkıcı
- 1977 - Jason Mraz, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
- 1980 - David Andersen, Avustralyalı basketbolcu
- 1980 - Sibel Arslan, İsviçreli avukat ve BastA! partisinin politikacısı
- 1980 - Melissa Rauch, Amerikalı aktris ve komedyen
- 1980 - Francesca Schiavone, İtalyan tenisçi
- 1984 - Duffy, Grammy Ödülü sahibi Galli şarkıcı ve söz yazarı
- 1984 - Mya Nichole, Amerikalı porno oyuncusu
- 1985 - Cem Dinç, Türk basketbolcu
- 1986 - Mariano, Brezilyalı futbolcu
ÖLÜMLER
- 79 - Vespasian, Roma İmparatoru (d. 9)
- 1537 - Pedro de Mendoza, İspanyol fatih, asker ve kaşif (d. 1487)
- 1565 - Turgut Reis, Türk denizci (d. 1485)
- 1659 - Hyojong, Joseon Krallığı'nın 17. kralı (d. 1619)
- 1836 - James Mill, İskoç tarihçi, ekonomist, politika teorisyeni ve filozof (d. 1773)
- 1864 - Christian Ludwig Brehm, Alman din adamı ve ornitolog (d. 1787)
- 1891 - Wilhelm Eduard Weber, Alman fizikçi (d. 1804)
- 1891 - N. R. Pogson, İngiliz astronom (d. 1829)
- 1893 - William Fox, Yeni Zelandalı siyasetçi ve Yeni Zelanda'da dört dönem Başbakanlık yapan devlet adamı (d. 1812)
- 1894 - Marietta Alboni, İtalyan opera şarkıcısı (d. 1826)
- 1926 - Jón Magnússon, İzlanda Başbakanı (d. 1859)
- 1939 - Timofey Vasilyev, Mordovyalı avukat (d. 1897)
- 1942 - Valdemar Poulsen, Danimarkalı mühendis ve mucit (d. 1869)
- 1943 - Elise Richter, Viyana'lı filolog (d. 1865)
- 1944 - Eduard Dietl, Nazi Almanyası'nda asker (d. 1890)
- 1954 - Salih Omurtak, Türk asker ve Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından (d. 1889)
- 1956 - Reinhold Glière, Polonya kökenli, Rus ve sonra Sovyet, besteci (d. 1874)
- 1959 - Boris Vian, Fransız yazar ve müzisyen (d. 1920)
- 1959 - Fehmi Tokay, Türk besteci (d. 1889)
- 1967 - Franz Babinger, Alman yazar (d. 1891)
- 1978 - Cihangir Erdeniz, Türk asker (1 Haziran 1971'de İstanbul Maltepe'de Hüseyin Cevahir'i vuran emekli Deniz Yarbayı)
- 1989 - Mişel Eflak, Suriyeli düşünür, sosyolog, Arap milliyetçisi politikacı (d. 1910)
- 1989 - Werner Best, Alman Nazi, hukukçu, polis şefi, Darmstadt Nazi Partisi lideri ve SS-Obergruppenführer (d. 1903)
- 1995 - Jonas Salk, Amerikalı bakteriyolog hekim (Çocuk felci aşısını bulan) (d. 1914)
- 1996 - Andreas Papandreu, Yunan siyasetçi ve Yunanistan Başbakanı (d. 1919)
- 1998 - Maureen O'Sullivan, İrlandalı oyuncu (Tarzan filmlerinde "Jane"i canlandırmasıyla ünlü) (d. 1911)
- 2000 - Cemil Gezmiş, Deniz Gezmiş'in babası (d. 1922)
- 2006 - Aaron Spelling, Amerikalı televizyon yapımcısı (d. 1923)
- 2006 - Harriet, Dev galapagos kaplumbağası (d. tahminen 1830)
- 2009 - İsmet Güney, Kıbrıs Türkü ressam ve karikatürist (d. 1923)
- 2010 - Frank Giering, Alman oyuncu (d. 1971)
- 2011 - Peter Falk, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1927)
- 2013 - Bobby Bland, Amerikalı soul, caz ve blues şarkıcısı, müzisyen (d. 1930)
- 2013 - Richard Matheson, Amerikalı Bilimkurgu, fantezi ve korku edebiyatı türlerinde eserler vermiş yazar ve senarist (d. 1926)
- 2014 - Małgorzata Braunek, Polonyalı oyuncu (d. 1947)
- 2015 - Cüneyt Arcayürek, Türk gazeteci ve yazar (d. 1928)
- 2015 - Magali Noël, İzmir doğumlu Fransız sinema oyuncusu ve şarkıcı (d. 1931)
- 2017 - Saman Kelegama, Sri Lankalı ekonomist ve yazar (d. 1959)
- 2017 - Stefano Rodotà, İtalyan hukukçu ve politikacı (d. 1933)
- 2018 - Donald Hall, Amerikalı şair, yazar, editör ve edebi eleştirmen (d. 1928)
- 2018 - Kim Jong-pil, Güney Koreli asker ve siyasetçi (d. 1926)
- 2018 - Violeta Rivas, Arjantinli şarkıcı ve aktris (d. 1937)
- 2019 - Andrey Haritonov, Sovyet-Rus oyuncu, yönetmen ve senarist (d. 1959)
- 2020 - Vehbi Akdağ, Türk millî güreşçi (d. 1949)
- 2020 - Jean-Michel Bokamba-Yangouma, Kongolu siyasetçi
- 2020 - Michael Falzon, Avustralyalı aktör, sahne sanatçısı, yapımcı ve şarkıcı (d. 1972)
- 2020 - Arthur Keaveney, İrlandalı tarihçi (d. 1951)
- 2020 - Jampel Lodoy, Rus Tuvaca Budist lama (d. 1975)
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