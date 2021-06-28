28 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 28 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

28 Haziran, Miladi takvime göre yılın 179. (artık yıllarda 180.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 186 gün vardır.

Peki 28 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Haziran'da yaşananlar...

OLAYLAR

1389 - I. Kosova Muharebesi: I. Murad önderliğindeki Osmanlı Ordusu ile Sırp Kumandanı Lazar Hrebelyanoviç önderliğindeki çok uluslu Balkan Ordusu arasında yapılan muharebe, Osmanlı Ordusu'nun galibiyeti ile sonuçlandı.

1763 - Macaristan'nın Komárom kentinde, 6.2 büyüklüğünde deprem oldu.

1838 - I. Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi. Kraliçe, 20 Haziran'da tahta çıkmıştı ve ülkesinin tarihinde en uzun süre saltanat süren hükümdar olacaktır.

1841 - Giselle balesinin prömiyeri, ilk kez Paris'teki "Théâtre de l'Académie Royale de Musique" tiyatrosunda yapıldı.

1862 - Tasviri Efkar gazetesi, Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı.

1894 - İşçi Bayramı, Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olarak kabul edildi.

1895 - El Salvador, Honduras ve Nikaragua birleşerek, "Orta Amerika Birliği"ni kurdular.

1914 - Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand ve karısı Sophia'nın, Gavrilo Princip adlı bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine I. Dünya Savaşı başladı.

1919 - I. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Antlaşması imzalandı.

1921 - Kocaeli, İngiliz ve Yunan birliklerinden alınarak, tekrar Türk topraklarına geri katıldı.

1923 - Darülfünun, Mustafa Kemal'e "Fahri Müderrislik Şahadetnamesi" gönderdi.

1928 - Sosyalist Hermann Müller, Almanya Şansölyesi olarak göreve başladı.

1931 - İspanya'da genel seçimleri sosyalistler kazandı.

1933 - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu oluşturuldu.

1938 - Chicora-Pensilvanya'da boş bir araziye 450 tonluk meteor düştü.

1940 - Romanya, Basarabya (bugünkü Moldova) bölgesini Sovyetler Birliği'ne bıraktı.

1948 - Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, Komünist Bloku oluşturan Kominform'dan ihraç edildi.

1950 - Seul, Kuzey Kore birliklerince ele geçirildi.

1967 - İsrail, Doğu Kudüs'ü ele geçirdi.

1969 - Stonewall ayaklanmaları başladı.

1981 - Tahran'da İslami Cumhuriyet Partisi merkezinde bomba patladı; 72 politikacı ve görevli öldü.

1984 - Türkiye'de 13 ilde sıkıyönetim kaldırıldı. Bu illerden 7'sinde olağanüstü hal ilan edildi; 4 ilde uygulanmakta olan olağanüstü hâl uygulamasına ise son verildi.

1989 - Natanz Olayı: İran'da Natanz Atom Fabrikası, patlama ile birlikte harabeye döndü.

1997 - Mike Tyson, boks maçının üçüncü raundunda rakibi Evander Holyfield'in kulağını ısırdı ve diskalifiye oldu.

2000 - Amerika Birleşik Devletleri, Küba'ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatma kararı aldı.

2004 - 17. NATO Zirvesi, İstanbul'da başladı.

2005 - Kanada, aynı cinsler arasında evliliği yasal kılan üçüncü ülke oldu.

2006 - Karadağ, Birleşmiş Milletler'e 192. üye ülke olarak kabul edildi.

2009 - Brezilya, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı.

2011 - Google, yeni sosyal ağ projesi Google+'ı duyurdu.

2011 - TBMM'de 24. dönemin ilk oturumunda ve yemin töreninde CHP ile BDP destekli bağımsızlar yemin etmediler.

2016 - İstanbul'daki Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde, silahlı ve bombalı intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda, intihar saldırganları ile birlikte 45 kişi hayatını kaybetti, 239 kişi de yaralandı.

DOĞUMLAR

1577 - Peter Paul Rubens, Flaman ressam (ö. 1640)

1703 - John Wesley, İngiliz rahip ve Metodizm'in kurucusu (ö. 1791)

1712 - Jean-Jacques Rousseau, İsviçreli düşünür (ö. 1778)

1824 - Paul Broca, Fransız hekim, anatomist ve antropolog (ö. 1880)

1867 - Lightner Witmer, Amerikalı psikolog (ö. 1956)

1867 - Luigi Pirandello, İtalyan oyun yazarı ve romancı (ö. 1936)

1873 - Alexis Carrel, Fransız fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1944)

1875 - Henri Lebesgue, Fransız matematikçi (ö. 1941)

1883 - Pierre Laval, Fransız siyasetçi (ö. 1945)

1889 - Abbas el-Akkad, Mısırlı gazeteci, şair ve edebiyat eleştirmeni (ö. 1964)

1891 - Carl Spaatz, Amerikalı havacı general ve ABD Hava Kuvvetleri'nin ilk Kurmay Başkanı (ö. 1974)

1892 - Edward Halett Carr, İngiliz tarihçi ve yazar (ö. 1982)

1906 - Maria Goeppert-Mayer, Alman asıllı Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1972)

1912 - Sherwood Rowland, Amerikalı kimya profesörü (ö. 1927)

1926 - Mel Brooks, Amerikalı sinema oyuncusu, yazar ve yönetmen

1928 - John Stewart Bell, Kuzey İrlandalı fizikçi (ö. 1990)

1928 - Hans Blix, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İsveçli eski başkanı

1932 - Pat Morita, Japon asıllı Amerikalı sinema aktörü (ö. 2005)

1934 - Georges Wolinsky, Fransız karikatürist ve çizgi roman karikatüristi (ö. 2015)

1936 - Belgin Doruk, Türk sinema oyuncusu (ö. 1995)

1940 - Muhammed Yunus, Bangladeşli bankacı ve ekonomi profesörü ve Nobel Barış Ödülü sahibi

1941 - David Lloyd Johnston, Kanadalı akademik yazar

1943 - Klaus von Klitzing, Alman fizikçi

1944 - Sohrab Şahit Sales, İranlı yönetmen (ö. 1998)

1945 - Nazlı Eray, Türk öykücü ve romancı

1945 - Türkân Şoray, Türk oyuncu

1946 - Bruce Davison, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1946 - Gilda Radner, Amerikalı oyuncu (ö. 1989)

1948 - Kathy Bates, Amerikalı oyuncu ve Oscar ödülü sahibi

1952 - Enis Batur, Türk şair

1952 - Jean-Christophe Rufin, Fransız yazar

1955 - Civan Canova, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve oyun yazarı

1955 - Thomas Hampson, Grammy Ödülü sahibi Amerikalı bariton

1957 - Georgi Parvanov, Bulgar politikacı ve Başbakan

1961 - Kerem Görsev, Türk müzisyen

1964 - Sabrina Ferilli, İtalyan tiyatro ile sinema oyuncusu ve televizyon sunucusu

1966 - John Cusack, Amerikalı aktör

1966 - Şenay Gürler, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1966 - Mary Stuart Masterson, Amerikalı oyuncu

1969 - Stéphane Chapuisat, İsviçreli eski futbolcu

1969 - Ayelet Zurer, İsrailli oyuncu

1971 - Fabien Barthez, Emekli Fransız kaleci

1971 - No I.D., Amerikalı müzik yapımcısı

1971 - Elon Musk, SpaceX Uzay Şirketi'nin kurucusu

1974 - Yiğit Arı, Türk tiyatro oyuncusu

1976 - Hans Sarpei, Ganalı futbolcu

1976 - Ali İhsan Varol, Türk sunucu

1977 - Harun Tekin, Türk müzisyen ve Mor ve Ötesi'nin solisti

1980 - Maurizio Domizzi, İtalyan futbolcu

1981 - Mara Santangelo, İtalyan tenisçi

1983 - Dorge Kouemaha, Kamerunlu futbolcu

1984 - Andriy Pyatov, Ukraynalı millî kaleci

1987 - Karin Knapp, İtalyan tenisçi

1991 - Kevin De Bruyne, Belçikalı millî futbolcu

1991 - Seohyun, Güney Koreli oyuncu, şarkıcı ve dansçı

1992 - Oscar Hiljemark, İsveçli millî futbolcu

1992 - Elaine Thompson, Jamaikalı Olimpiyat şampiyonu atlet

1993 - Bradley Beal, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1994 - Anish Giri, Rus-Hollandalı satranç oyuncusu

1995 - Jason Denayer, Belçikalı futbolcu

ÖLÜMLER

548 - Theodora, Bizans İmparatoriçesi ve I. Justinianus'un karısı (d. 500)

767 - I. Paulus (Aziz Paulus), Katolik Kilisesi'nin dini lideri (Papa) (d. 700)

1385 - IV. Andronikos, Bizans İmparatoru (d. 1348)

1389 - I. Murad, Osmanlı'nın 3. Padişahı (d. 1326)

1813 - Gerhard von Scharnhorst, hanoverli general ve ilk Prusya Genelkurmay Başkanı (d. 1755)

1836 - James Madison, ABD'nin 4. Başkanı (d. 1751)

1885 - Hacı Arif Bey, Türk güfte yazarı ve müzisyen (d. 1831)

1889 - Maria Mitchell, Amerikalı astronom (d. 1818)

1892 - Harry Atkinson, Yeni Zelandalı siyasetçi (d. 1831)

1913 - Campos Sales, Brezilyalı avukat, kahve çiftçisi ve siyasetçi (d. 1841)

1914 - Franz Ferdinand, Avusturya Arşidükü (suikast) (d. 1863)

1914 - Sophie Chotek, Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'ın eşi (suikast) (d. 1868)

1936 - Alexander Berkman, Amerikalı yazar, radikal anarşist ve aktivist (d. 1870)

1937 - Max Adler, Avusturyalı marksist hukukçu, sosyolog ve sosyalist teorisyen (d. 1873)

1940 - Italo Balbo, İtalyan Faşist (d. 1896)

1942 - Yanka Kupala, Beyaz Rus şair ve yazar (d. 1882)

1944 - Friedrich Dollmann, Nazi Almanyası generali (d. 1882)

1945 - Yunus Nadi Abalıoğlu, Türk gazeteci, siyasetçi ve Cumhuriyet gazetesi'nin kurucusu (d. 1879)

1966 - Fuad Köprülü, Türk tarih profesörü ve Dışişleri Bakanlarından (d. 1890)

1971 - Franz Stangl, II. Dünya Savaşı Nazi Almanyası'nda Sobibor İmha Kampı ve Treblinka İmha Kampı'nın komutanı (d. 1908)

1974 - Frank Sutton, Amerikalı oyuncu (d. 1923)

1976 - Stanley Baker, Galli aktör ve film yapımcısı (d. 1928)

1981 - Muhammed Beheşti, İranlı din âlimi ve yazar, İslam devrimi'nin kurucularından (d. 1928)

1989 - Joris Ivens, Hollandalı belgesel film yapımcısı ve yönetmeni (d. 1898)

1992 - Mikhail Tal, Sovyet Dünya satranç şampiyonu (d. 1936)

2000 - Cinuçen Tanrıkorur, Türk müzisyen (d. 1938)

2007 - Erdoğan Tünaş, Türk senarist, yazar ve film yapımcısı (d. 1935)

2007 - Zehra Bilir, Türk türkücü (d. 1913)

2007 - Kiichi Miyazawa, 1991-1993 yılları arasında Japonya'nın 49. başbakanı olarak görev yapmış Japon siyasetçi (d. 1919)

2008 - Ruslana Korşunova, Rus asıllı Kazak manken ve model (d. 1987)

2009 - Billy Mays, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1958)

2011 - Paul Bağdatlıyan, Ermeni asıllı şarkıcı, müzisyen ve bestekār (d. 1953)

2013 - Silvi Vrait, Eston şarkıcı (d. 1951)

2014 - Meshach Taylor, Amerikalı oyuncu (d. 1947)

2015 - Jack Carter, Amerikalı komedyen, oyuncu ve sunucu (d. 1923)

2016 - Maurice Cazeneuve, Fransız oyuncu, yönetmen ve senarist (d. 1923)

2016 - Scotty Moore, Amerikalı gitarist (d. 1931)

2016 - Fabiane Niclotti, 2004'te Miss Brezilya güzeli seçilen eski manken (d. 1984)

2018 - Denis Akiyama, Japon-Kanadalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1952)

2018 - Harlan Ellison, Kısa öykü, roman, telefon diyaloğu, deneme ve eleştiri tarzında eserler veren ödüllü Amerikalı yazar ve senarist (d. 1934)

2018 - Domenico Losurdo, İtalyan Marksist filozof ve tarihçi (d. 1941)

2018 - Christine Nöstlinger, Avusturyalı çocuk ve gençlik kitabı yazarı (d. 1936)

2018 - Şarık Tara, Türk inşaat mühendisi ve iş adamı (d. 1930)

2019 - Paul Benjamin, Amerikalı oyuncu (d. 1938)

2019 - Şükrü Birant, Eski Türk millî futbolcu (d. 1944)

2019 - Lisa Martinek, Alman oyuncu (d. 1972)

2020 - Nasir Ajanah, Nijeryalı Yargıç (d. 1956)

2020 - Marián Čišovský, Slovak millî futbolcu (d. 1979)

2020 - Mimi Soltysik, Amerikalı sosyalist siyasetçi ve politik aktivist (d. 1974)

2020 - Yu Lan, Çinli tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1921)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER