5 Temmuz 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 5 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte 5 Temmuz kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

5 Temmuz, Miladi takvime göre yılın 186. (artık yıllarda 187.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 179 gün vardır.

Peki 5 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Temmuz'da yaşananlar...

OLAYLAR

1687 - Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica adlı eserini yayımladı.

1770 - Rus ve Osmanlı Donanmaları arasında Çeşme Muharebesi gerçekleşti. Rus Donanması, Osmanlı Donanması'nı tamamen yok etti.

1811 - Venezuela, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1830 - Fransa, Cezayir'i işgal etti.

1921 - İtalyan Birlikleri, Antalya'dan tamamen çekildi.

1924 - VIII. Olimpiyat Oyunları, Paris'te başladı. 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları'na; Almanya, Fransa ile ilgili sorunları nedeniyle katılmadı.

1932 - Portekiz'de faşist rejimin başkanlığına Antonio de Oliveria Salazar getirildi.

1937 - Saskatchewan-Kanada'da rekor sıcaklık: 45 °C.

1939 - Millî Piyango İdaresi kuruldu.

1940 - II. Dünya Savaşı: Birleşik Krallık ve Vichy Fransası, karşılıklı olarak diplomatik ilişkilerini kestiler.

1941 - II. Dünya Savaşı: Alman Birlikleri, Dinyeper Nehri'ne ulaştılar.

1946 - Fransız modacı Louis Réard, Paris'te "Bikini" adını verdiği iki parçalı mayoyu tanıttı. Mayonun adı, ABD'nin atom bombası denemeleri yaptığı Pasifik'teki Bikini Adası'ndan geliyordu.

1950 - Kore Savaşı: Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore Birlikleri arasındaki ilk çarpışmalar.

1954 - BBC, ilk televizyon haber bültenini yayınladı.

1954 - Elvis Presley, ilk şarkı kaydını gerçekleştirdi.

1962 - Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1964 - Emekli Albay Talat Aydemir idam edildi. Aydemir, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Aydemir, girişimini 20 Mayıs 1963'te tekrarlayınca, yargılandı ve idama mahkûm oldu.

1970 - Kanada Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Toronto Uluslararası Hava Alanı yakınlarında düştü: 108 kişi öldü.

1971 - Amerika Birleşik Devletleri'nde oy verme yaşı, 21'den 18'e düşürüldü.

1977 - Pakistan Genelkurmay Başkanı Ziya ül Hak darbe yaptı; Başbakan Zülfikar Ali Butto tutuklandı.

1989 - İran-Kontra Skandalı: Oliver North, 3 yıl hapis, 2 yıl gözetim, 150.000 dolar para cezası ve 1200 saat gönüllü kamu hizmeti ile cezalandırıldı.

1989 - Televizyon dizisi Seinfeld'in ilk bölümü yayımlandı.

1993 - Başbağlar Katliamı. Sivas Katliamından 3 gün sonra, bu olaya misilleme olarak PKK tarafından yapıldığı iddia edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 kişi Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde öldürüldü.

1996 - Dolly adı verilen bir koyun, bir erişkin hücreden klonlanmış ilk memeli oldu.

1998 - Japonya, Mars'a bir uzay aracı gönderdi ve uzay araştırmaları alanında, ABD ve Rusya'dan sonra üçüncü ülke oldu.

2003 - Ankara İncesu Caddesi üzerinde bulunan Petrol Ofisi İstasyonu'nda patlama meydana geldi. Faciada, 14'ün üzerinde kişi ölürken, 200'ü aşkın kişi de yaralandı. Başkent, yetkililerinin yerinde müdahalesiyle çok büyük bir facianın yaşanmasından kıl payı kurtuldu.

2006 - Kuzey Kore altı kısa ve orta ve bir uzun menzilli füze denemesi yaptı.

2020 - Dominik'te genel seçimler yapıldı.

DOĞUMLAR

1802 - Pavel Nahimov, Rus amiral (ö. 1855)

1805 - Robert FitzRoy, İngiliz meteorolog ve denizci (ö. 1865)

1810 - P. T. Barnum, Amerikalı iş adamı ve "Ringling Bros. and Barnum & Bailey" sirkinin kurucularından (ö. 1891)

1820 - William John Macquorn Rankine, İskoç mühendis, fizikçi ve matematikçi (ö. 1872)

1853 - Cecil Rhodes, İngiliz siyasetçi ve iş adamı (ö. 1902)

1857 - Clara Zetkin, Alman devrimci sosyalist politikacı ve kadın hakları savunucusu (ö. 1933)

1872 - Édouard Herriot, Fransız siyasetçi (ö. 1957)

1873 - Eugene Lindsay Opie, Amerikalı hekim ve patolog (ö. 1971)

1889 - Jean Cocteau, Fransız şair, romancı, ressam ve film yönetmeni (ö. 1963)

1891 - John Howard Northrop, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1987)

1904 - Ernst Mayr, Alman-Amerikan evrim biyoloğu (ö. 2005)

1911 - Georges Pompidou, Fransız politikacı (ö. 1974)

1926 - Salvador Jorge Blanco, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı (ö. 2010)

1928 - Pierre Mauroy, Fransa Başbakanı (ö. 2013)

1928 - Warren Oates, Amerikalı oyuncu (ö. 1982)

1932 - Gyula Horn, Macaristan Başbakanı (ö. 2013)

1946 - Gerard 't Hooft, Hollandalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1950 - Huey Lewis, Amerikalı müzisyen

1952 - Nesim Malki, Yahudi asıllı Türk iş adamı ve tefeci (ö. 1995)

1956 - Horacio Cartes, Paraguaylı devlet adamı

1956 - Ahn Ho-young, Güney Koreli diplomat

1957 - Cem Toker, Türk siyasetçi

1958 - Avigdor Liberman, İsrailli siyasetçi

1958 - Veronica Guerin, İrlandalı gazeteci (ö. 1996)

1963 - Edie Falco, Amerikalı kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1964 - Piotr Nowak, Polonyalı futbolcu

1965 - Reha Özcan, Türk oyuncu

1966 - Gianfranco Zola, İtalyan futbolcu

1967 - Steffen Wink, Alman oyuncu

1968 - Michael Stuhlbarg, Amerikalı oyuncu

1969 - RZA, AmerikalıGrammy Ödüllü albüm yapımcısı, rapçi, yazar, oyuncu, senarist ve yönetmen

1973 - Marcus Allbäck, İsveçli eski millî futbolcu

1973 - Róisín Murphy, İrlandalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı

1974 - Márcio Amoroso, Brezilyalı millî futbolcu

1975 - Ai Sugiyama, Japon profesyonel tenis oyuncusu

1975 - Hernan Crespo, Arjantinli futbolcu

1975 - Sebahat Tuncel, Kürt kökenli Türk siyasetçi

1976 - Nuno Gomes, Portekizli eski futbolcu

1976 - Çiğdem Can Rasna, Türk voleybolcu

1977 - Nicolas Kiefer, Alman tenis oyuncusu

1977 - Royce da 5'9", Amerikalı rapçi

1978 - İsmail YK, Türk şarkıcı

1979 - Amelie Mauresmo, Fransız tenis oyuncusu

1979 - Barış Çakmak, Türk sinema oyuncusu

1979 - Stiliyan Petrov, Bulgar futbolcu

1980 - David Rozehnal, Çek eski millî futbolcu

1980 - Tanem Sivar, Türk sunucu

1981 - Ryan Hansen, Amerikalı aktör ve komedyen

1982 - Tuba Büyüküstün, Türk dizi oyuncusu

1982 - Alberto Gilardino, İtalyan eski millî futbolcu

1986 - Eşkan Dijage, İranlı millî futbolcu

1986 - Piermario Morosini, İtalyan futbolcu (ö. 2012)

1987 - İlkin Tüfekçi, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1988 - Samir Ujkani, Kosovalı millî futbolcu

1989 - Dejan Lovren, Hırvat millî futbolcu

1989 - Sean O'Pry, Amerikalı model

1992 - Alberto Moreno, İspanyol futbolcu

1996 - Dolly, Klonlanan ilk memeli (ö. 2003)

ÖLÜMLER

967 - Murakami, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 62. imparatorudur (d. 926)

1044 - Samuel Aba, 1041-1044 yılları arasında hüküm sürmüş Macar kralı (d. 990)

1572 - Longqing, Çin'in Ming Hanedanı'nın 12. imparatoru (d. 1537)

1833 - Nicéphore Niépce, Fransız mucit (ilk fotoğrafı çeken) (d. 1765)

1884 - Victor Massé, Fransız opera bestecisi ve müzik eğitimcisi (d. 1822)

1911 - Johnstone Stoney, İngiliz-İrlandalı fizikçi (d. 1826)

1920 - Max Klinger, Alman sembolist ressam ve heykeltıraş (d. 1857)

1927 - Albrecht Kossel, Alman biyokimyacı ve genetik çalışmalarının öncüsü bilim adamı (d. 1853)

1932 - René-Louis Baire, Fransız matematikçi (d. 1874)

1938 - Otto Bauer, Avusturyalı sosyal demokrat politikacı Avusturya Marksizmi'nin teorisyenlerinden biri (d. 1881)

1943 - Franco Lucchini, İtalyan 2. Dünya Savaşı as pilotudur (d. 1914)

1945 - John Curtin, 1941'den 1945'teki ölümüne kadar Avustralya'nın 14. Başbakanı olarak görev yapan Avustralyalı politikacı (d. 1885)

1945 - Julius Dorpmüller, 1937-1945 yılları arası Alman Reich Ulaştırma Bakanı (d. 1869)

1948 - Carole Landis, Amerikalı film oyuncusu (d. 1919)

1950 - Salvatore Giuliano, Sicilyalı köylü (d. 1922)

1952 - Safiye Ali, Türk tıp doktoru (d. 1894)

1964 - Talat Aydemir, Türk asker ve 22 Şubat 1962 ve 20 Mayıs 1963 başarısız darbe girişimlerinin lideri (d. 1917)

1968 - Hermann-Bernhard Ramcke, II. Dünya Savaşı sırasında Alman general (d. 1889)

1969 - Walter Gropius, Alman mimar ve Bauhaus akımının kurucularından (d. 1883)

1975 - Otto Skorzeny, Alman Schutzstaffel askeri (d. 1908)

1983 - Harry James, aktör ve trompetçi (d. 1916)

1983 - Hennes Weisweiler, Alman futbolcu ve teknik adam (d.1919)

1987 - İdris Küçükömer, Türk iktisatçı ve düşünür (d. 1925)

2001 - George Dawson, Amerikalı yazar (d. 1898)

2001 - Hannelore Kohl, Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ın eşi first lady (d. 1933)

2002 - Katy Jurado, Meksikalı aktris (d. 1924)

2008 - Adil Erdem Bayazıt, Türk yazar, şair ve Milletvekili (d. 1939)

2008 - Hasan Doğan, Türk iş adamı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlarından (d. 1956)

2010 - Nasr Hamid Ebu Zeyd, İslam bilgini ve düşünürü (d. 1943)

2013 - Daniel Wegner, Amerikalı toplumsal ruhbilimci (d.1948)

2015 - Yoichiro Nambu, Japonya doğumlu Amerikalı fizikçi (d. 1921)

2017 - Pierre Henry, Fransız besteci (d. 1927)

2017 - Joaquín Navarro-Valls, İspanyol gazeteci, hekim ve akademisyen (d. 1936)

2018 - Claude Lanzmann, Fransız film yapımcısı, yönetmeni ve yazar (d. 1925)

2018 - Ed Schultz, Amerikalı radyo ve tv sunucusu (d. 1954)

2019 - Joel Holden Filártiga, Paraguaylı hekim, sanatçı ve insan hakları aktivisti (d. 1932)

2019 - John McCririck, İngiliz at yarışı uzmanı, televizyon kişiliği ve gazeteci (d. 1940)

2020 - Ragaa Al Geddawy, Mısırlı aktris (d. 1934)

2020 - Antônio Bivar, Brezilyalı yazar (d. 1939)

2020 - Nick Cordero, Kanadalı aktör (d. 1978)

2020 - Ayetullah Durrani, Pakistanlı siyasetçi (d. 1956)

2020 - Cleveland Eaton, Amerikalı siyahi caz gitaristi, prodüktör, aranjör, besteci, yayıncı ve prodüktör (d. 1939)

2020 - Bettina Gilois, Alman-Amerikalı senarist ve yazar (d. 1961)

2020 - Mahendra Yadav, Hindistan Ulusal Kongresi'nden politikacı (d. 1950)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER