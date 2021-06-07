7 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 7 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

7 Haziran, Miladi takvime göre yılın 158. günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 207 gün vardır.

Peki, 7 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Haziran'da yaşananlar...

OLAYLAR

769 - FMU (French Mason Union) kuruldu.

1099 - Birinci Haçlı seferi: Haçlı ordusu Kudüs kalesi önüne geldi ve Kudüs Kuşatması başladı.

1494 - Dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya, Tordesillas Antlaşması'na vardı.

1557 - Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı.

1654 - XIV. Louis, Fransa Kralı oldu.

1692 - Jamaika'nın Port Royal kentinde deprem: 1600 kişi öldü, 3000 kişi ağır yaralandı.

1801 - Portekiz ve İspanya, "Badajoz Antlaşması"nı imzaladılar. Portekiz "Olivenza" şehrini kaybetti.

1832 - Québec'te Asya kolerası salgını: Yaklaşık 6000 kişi öldü.

1856 - Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı.

1862 - Gennaios Kolokotronis, Yunanistan Başbakanı oldu.

1863 - Meksiko, Fransız birliklerince ele geçirildi.

1866 - Anadolu'da kurulan ilk Demiryolu hattı olan İzmir-Aydın demiryolu açıldı.

1890 - Ertuğrul Fırkateyni, Japonya'da Yokohama Limanı'na ulaştı.

1893 - Gandhi, ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı.

1905 - Norveç Parlamentosu İsveç ile olan birliğinden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 13 Ağustos'ta düzenlenen referandum ile bağımsızlık onaylandı.

1914 - Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağlayan Panama Kanalı gemilere açıldı.

1918 - Osmanlı'nın 9. Ordusu kuruldu.

1929 - Vatikan bağımsız devlet oldu.

1935 - Stanley Baldwin, Birleşik Krallık Başbakanı oldu.

1939 - CHP İdare Heyeti, devlet ve parti yönetimini yeniden ayırmaya karar verdi.

1942 - Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı.

1942 - II. Dünya Savaşı: Midway Muharebesi, ABD'nin kesin zaferi ile resmen sona erdi.

1943 - İstanbul'da tifüs salgını başladı, bazı sinemalar kapatıldı ve eskicilerin satış yapması yasaklandı.

1945 - Celâl Bayar, Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan ve dörtlü takrir olarak anılan önerge, CHP Meclis Grubuna verildi.

1949 - İhtiyarlık Sigortası Kanunu kabul edildi.

1956 - Demokrat Parti Hükümeti'nin hazırladığı Yeni Basın Kanunu TBMM'de kabul edildi. Hürriyet Partisi adına konuşan Turan Güneş, "bu kanunla, değil basın özgürlüğü, basın bile kalmayacak" dedi.

1957 - Atatürk Üniversitesi kuruldu.

1958 - İstanbul, Beyazıt Meydanı'nda Büyük Kıbrıs Mitingi yapıldı.

1962 - 100 kadar işsiz hamal İstanbul Valiliği'ne yürüyüş yaptı.

1964 - Türkiye'nin 26 ilinde kısmi senato seçimleri yapıldı. AP 31, CHP 19, bağımsızlar 1 senatörlük elde etti.

1966 - Ronald Reagan, Kaliforniya'nın 33. Valisi oldu.

1967 - İsrail birlikleri Kudüs'e girdi (Altı Gün Savaşları).

1973 - "Yavuz" zırhlısı Deniz Kuvvetleri'nden törenle emekliye ayrıldı.

1977 - Semiha Yankı, 13'üncü Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda birinci oldu.

1981 - İsrail savaş uçakları, Irak'ın bir nükleer reaktörünü, nükleer silah üretiminde kullanılıyor gerekçesiyle imha etti.

1982 - Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay ve eşi Nadide Akbay, Ermeni örgüt ASALA tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü.

1985 - TRT Yönetim Kurulu, parlamento dışındaki partilerin etkinliklerini yayınlamama kararı aldı.

1989 - Surinam Havayolları'na ait Douglas DC-8 tipi bir yolcu uçağı Johan Adolf Pengel havaalanı (Surinam) yakınlarında düştü: 168 kişi öldü.

1994 - Sosyetenin ünlü ismi Ayşegül Tecimer, tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı.

1996 - Hükûmeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi.

2001 - Tony Blair başkanlığındaki İşçi Partisi, İngiltere'deki seçimleri kazandı.

2005 - MacGyver adlı Amerikan dizisinin 2. sezon DVD'si çıktı.

2007 - Birinci Türk İşaret Dili Çalıştayı Ankara'da toplandı.

2008 - 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası başladı.

2009 - SBS, 7. sınıflar için 2. kez yapıldı.

2012 - Eşcinsel evliliğin yasallaştırılması için Thorning-Schmidt Hükûmeti'nin öne sürdüğü yasa tasarısı, Folketing (Danimarka Parlamentosu) tarafından onaylandı.

2015 - Türkiye'de genel seçimler yapıldı.

2016 - İstanbul'un Fatih ilçesinin Vezneciler semtinde bombalı intihar saldırısı gerçekleşti. (Bknz. 2016 Vezneciler Saldırısı)

DOĞUMLAR

1502 - III. João, Portekiz Kralı (ö. 1557)

1837 - Alois Hitler, Adolf Hitler'in babası (ö. 1903)

1845 - Leopold Auer, Macar kemancı ve bestekâr (ö. 1930)

1848 - Paul Gaugin, Fransız ressam (ö. 1903)

1896 - Imre Nagy, Macar siyasetçi (ö. 1958)

1896 - Robert S. Mulliken, Amerikalı fizikçi ve kimyacı (ö. 1986)

1909 - Jessica Tandy, Amerikalı aktris (ö. 1994)

1917 - Dean Martin, İtalyan asıllı Amerikalı şarkıcı ve sinema oyuncusu (ö. 1995)

1923 - Giorgio Belladonna, İtalyan briç oyuncusu (ö. 1995)

1928 - James Ivory, Amerikalı film yönetmeni ve senarist

1931 - Okot p'Bitek, Ugandalı şair ve toplum bilimci (ö. 1982)

1933 - Arkady Arkanov, Rus oyun yazarı ve komedyen (ö. 2015)

1940 - Tom Jones, Galli şarkıcı

1941 - Temel Karamollaoğlu, Türk tekstil mühendisi ve siyasetçi

1942 - Kirsten Lundsgaardvig, Danimarkalı ressam (ö. 2014)

1942 - Muammer Kaddafi, Libya eski lideri (ö. 2011)

1948 - Anna Záborská, Slovak siyasetçi

1952 - Liam Neeson, Kuzey İrlandalı aktör

1952 - Orhan Pamuk, Türk yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi

1954 - Cem Ceminay, Türk radyo programcısı ve köşe yazarı

1954 - Jan Theuninck, Belçikalı ressam ve şair

1956 - L.A. Reid, Amerikalı müzik yapımcısı ve besteci

1956 - Marty Whelan, İrlandalı radyocu ve televizyoncu

1958 - Prince, Amerikalı müzisyen (ö. 2016)

1960 - Kemal Merkit, Türk motosiklet yarışçısı (ö. 2012)

1965 - Damien Hirst, İngiliz ressam

1966 - Zlatko Yankov, Bulgar futbolcu

1967 - Cristina Adela Foisor, Rumen satranç oyuncusu (ö. 2017)

1967 - Yuji Sakakura, Japon futbolcu

1968 - Sarah Parish, İngiliz aktris

1970 - Cafu, Brezilyalı millî futbolcu

1970 - Tomoaki Ogami, Japon futbolcu

1972 - Karl Urban, Yeni Zelandalı oyuncu

1972 - Kerem Deren, Türk senarist

1973 - Jennie Widegren, İsveçli dansçı

1975 - Allen Iverson, Amerikalı basketbol oyuncusu

1975 - İsmail Cem Doğru, Türk şair ve edebiyatçı

1976 - Mirsad Türkcan, Türk basketbol oyuncusu

1979 - Catalina Castaño, Kolombiyalı tenisçi

1981 - Anna Kournikova, Rus tenisçi

1982 - Germán Lux, Arjantinli futbolcu

1983 - Piotr Małachowski, Polonyalı atlet

1984 - Marcel Schäfer, Alman futbolcu

1984 - Shu Abe, Japon futbolcu

1985 - Alejandro Bergantiños García, İspanyol futbolcu

1985 - Kenny Cunningham, Kosta Rikalı futbolcu

1988 - Arsène Copa, Gabonlu millî futbolcu

1988 - Leonardo Ferreira, Brezilyalı futbolcu

1988 - Michael Cera, Kanadalı sinema ve dizi oyuncusu

1989 - Berna Koraltürk, Türk oyuncu

1990 - Iggy Azalea, Amerikalı rapçi ve manken

1990 - Shinya Awatari, Japon futbolcu

1992 - Abdul Khalili, İsveçli futbolcu

1992 - Jordan Clarkson, Amerikalı basketbolcu

1993 - Jordan Fry, Amerikalı aktör

1993 - Takumi Kiyomoto, Japon futbolcu

1994 - Magsad Isayev, Azeri futbolcu

1995 - Frank Bagnack, Kamerunlu futbolcu

1996 - Godfred Donsah, Ganalı futbolcu

1996 - Makito Hatanaka, Japon futbolcu

1996 - Ryosuke Shindo, Japon futbolcu

1997 - Deniz Tekin, Türk müzisyen ve söz yazarı

ÖLÜMLER

555 - Vigilius, 29 Mart 537 tarihinden 555 yılındaki ölümüne kadar görevde kalmış papa

1329 - I. Robert, İskoçya kralı (d. 1274)

1358 - Ashikaga Takauji, Japan savaşçı ve devlet adamı (d. 1305)

1438 - Barsbay, Sultan (d. 1369)

1492 - IV. Kazimierz Jagiellon, Polonya Kralı (d. 1427)

1660 - II. György Rákóczi, Erdel Prensi (d. 1621)

1821 - Louis Claude Richard, Fransız bitki bilimci ve bitki ressamı (d. 1754)

1826 - Joseph von Fraunhofer, Alman optik fizikçi (d. 1787)

1840 - III. Friedrich Wilhelm, 1797-1840 yılları arasında Prusya kralı (d. 1770)

1843 - Friedrich Hölderlin, Alman şair (d. 1770)

1848 - Vissarion Belinski, Rus yazar ve edebiyat eleştirmeni (d. 1811)

1871 - August Immanuel Bekker, Alman filolog ve eleştirmendi (d. 1785)

1880 - John Brougham, İrlanda asıllı Amerikalı oyuncu ve oyun yazarı (d. 1814)

1893 - Edwin Booth, 19. yüzyılda yaşamış Amerikalı oyuncudur (d. 1833)

1894 - Nikolay Yadrintsev, Rus kaşif, arkeolog ve Türkolog (d. 1842)

1937 - Jean Harlow, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1911)

1945 - Nikola Mandić, Bağımsız Hırvatistan Devleti'nin Başbakanı (d. 1869)

1954 - Alan Turing, İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi (d. 1912)

1960 - Bogoljub Jevtić, Yugoslavya Krallığı'nda başbakanlık görevi görev yapan Sırp politikacı ve diplomat (d. 1886)

1966 - Jean Arp, Alman asıllı Fransız heykeltıraş, ressam ve şair (d. 1886)

1967 - Asaf Çiyiltepe, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1934)

1968 - Dan Duryea, Amerikalı aktör (d. 1907)

1970 - E. M. Forster, İngiliz roman, öykü ve deneme yazarı (d. 1879)

1978 - Ronald George Wreyford Norrish, İngiliz kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1897)

1979 - Forrest Carter, Amerikalı yazar (d. 1925)

1979 - Oğuz Özdeş, Türk gazeteci ve yazar (d. 1920)

1980 - Philip Guston, Amerikalı ressam (d. 1913)

1980 - Henry Miller, Amerikalı yazar (d. 1891)

1981 - Johannes Martinus Burgers, Hollandalı fizikçi (d. 1895)

1985 - Georgia Hale, Amerikalı sessiz film dönemi sinema oyuncusu (d. 1905)

1987 - Cahit Zarifoğlu, Türk şair, yazar ve fikir adamı (d. 1940)

1993 - Dražen Petrović, Hırvat basketbolcu (d. 1964)

1993 - Kurt Weitzmann, Alman-Amerikalı sanat tarihçisi (d. 1904)

1994 - Dennis Potter, İngiliz yazar (d. 1935)

2002 - Ahmet Koyuncu, Türk siyasetçi (d. 1922)

2003 - Trevor Goddard, İngiliz oyuncu (d. 1962)

2003 - Selahattin Ülkümen, Türk diplomat ("Türk Shindleri" diye anılan) (d. 1914)

2004 - Quorthon, İsveçli müzisyen (d. 1966)

2004 - Don Potter, İngiliz heykeltıraş, çömlekçi ve öğretmen (d. 1902)

2005 - Mehmet Ulusoy, Türk tiyatro yönetmeni (d. 1942)

2006 - Ebu Musab ez-Zerkavi, Ürdünlü asker ve Irak el-Kaidesi lideri (d. 1966)

2008 - Dino Risi, İtalyan sinema yönetmeni (d. 1916)

2011 - Mietek Pemper, Polonya doğumlu bir Alman Yahudi ve Holokost'tan sağ kurtulan biriydi (d. 1920)

2011 - Jorge Semprun, İspanyol yazar (d. 1923)

2012 - Abdürrahim Karakoç, Türk şair, yazar ve fikir adamı (d. 1932)

2013 - Pierre Mauroy, Fransa Başbakanı (d. 1928)

2013 - Richard Ramirez, Amerikalı idam mahkûmu seri katil (d. 1960)

2014 - Fernandão, Brezilyalı futbolcu (d. 1978)

2015 - Christopher Lee, İngiliz aktör (d. 1922)

2015 - Erol Simavi, Türk gazeteci (d. 1930)

2016 - Tanju Gürsu, Türk sinema oyuncusu, senarist ve yönetmen (d. 1938)

2016 - Stephen Keshi, Nijeryalı kaleci ve teknik direktör (d. 1962)

2017 - Jan Høiland, Norveçli şarkıcı (d. 1939)

2017 - Deo Rwabiita, Ugandalı siyasetçi ve diplomattır (d. 1943)

2018 - David Dauglas Duncan, Amerikalı savaş karşıtı gazeteci ve foto muhabiridir (d. 1916)

2018 - Arie den Hartog, Eski Hollandalı bisiklet yarışçısıdır (d. 1941)

2018 - Francis Smerecki, Fransız eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1949)

2018 - Viktor Tolmaçov, Rus mühendis ve tasarımcıdır (d. 1934)

2018 - Stefan Weber, Avusturyalı sanat eğitimcisi, şarkıcı (d. 1946)

2019 - Kazım Arslan, Türk avukat, iş adamı ve siyasetçi (d. 1954)

2019 - Noémi Ban, Macaristan doğumlu Amerikalı Yahudi Holokost Katliamı mağduru eğitimci ve aktivis (d. 1922)

2019 - Ryszard Bugajski, Polonyalı film yönetmeni ve senarist (d. 1943)

2019 - Nonnie Griffin, Kanadalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1933)

2019 - Elisabeta Ionescu, Rumen hentbol oyuncusu (d. 1953)

2020 - Hubert Gagnon, Kanadalı aktör ve seslendirme sanatçısı (d. 1946)

2020 - Lynika Strozier, Amerikalı biyoloji uzmanıydı (d. 1984)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER