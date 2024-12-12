AA & Ensonhaber

Afyonkarahisar Müzesi, zengin koleksiyonuyla ziyaretçilerini tarihin derinliklerine götürüyor. Prehistorik çağlardan günümüze kadar uzanan 50 bin esere ev sahipliği yapan müze, özellikle "Magna Mater" adlı özel bölümde sergilenen Kibele heykeliyle dikkat çekiyor.

Son 1,5 yıldır cam vitrinde koruma altında sergilenen Kibele heykeli, Roma dönemine ait bir başyapıt olarak öne çıkıyor. Heykelde, yüksek arkalıklı bir tahtta oturan ana tanrıça Kibele, sağ elinde bir kase tutarken, ayaklarının her iki yanında yer alan aslanlarla betimlenmiş. Tahtın altındaki yazıtta ise, "Hermeios'un oğlu Siderapolisli Asklepiades adağı on iki tanrı anaya dikti" ifadesi yer alıyor.

KİBELE HEYKELİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Müze açıldığından bu yana 93 bin yerli ve yabancı turist, Kibele heykelini görmek için Afyonkarahisar’ı ziyaret etti. Afyonkarahisar Müze Müdürü Mehmet Garipcin, Kibele’nin Anadolu ve Akdeniz coğrafyasında bolluk ve bereketin simgesi olarak binlerce yıldır ilgi gördüğünü belirtti. Heykelin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 Nisan ayında açılışı yapılan yeni Afyonkarahisar Müzesi’nde sergilendiğini vurgulayan Garipcin, şu sözleri kaydetti:

Heykel, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Açılışın ilk yılında 60 bin ziyaretçiyi ağırladık ve bu sayının büyük bir kısmı Kibele heykelini özellikle incelemek için geliyor. İnsanlar, eserin yurtdışından iade edilerek Türkiye’ye geri kazandırıldığını öğrendiklerinde gurur duyuyor. Bu heykel, ülkemizin kültürel mirasına verdiği önemin güçlü bir sembolüdür.

"KAÇIRILAN ESERİN, GERİ GETİRİLMESİ, BÜYÜK GURUR KAYNAĞI"

Ziyaretçilerden Beyza Bozot, Kibele heykelinin yurt dışına kaçırıldıktan sonra yeniden ana vatanına getirilmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti:

Heykelin görkemi beni çok etkiledi. Eser, geçmişin ruhunu bugüne taşıyor. Afyonkarahisar Müzesi’nde Kibele’nin yanı sıra pek çok kıymetli eser bulunuyor. Herkesin bu muhteşem müzeyi görmesini öneririm.

Bir diğer ziyaretçi, Kardelen Başpınar ise Kibele heykelinin detaylarıyla dönemin estetik anlayışını yansıttığını ve ülkesine iadesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

1960'LARDA İSRAİL'E KAÇIRILIP SATILDI

Heykelin tarihi yolculuğu da oldukça dikkat çekici. 1960’lı yıllarda kaçak yollarla İsrail’e götürülüp satılan Kibele, yıllar sonra ABD’den iadesi sağlanarak 13 Aralık 2020’de Türkiye’ye getirildi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde bir süre sergilendikten sonra, 24 Aralık 2021’de Afyonkarahisar Müzesi’ne taşındı ve hak ettiği şekilde ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor.