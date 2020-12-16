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    Almanya'da 47 milyon yıllık piton yılanı fosili bulundu

    Almanya'nın Darmstadt kenti yakınlarında yaklaşık 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntıları keşfedildi.
    • DHA
    • 16.12.2020 - 23:41
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    Almanya'da 47 milyon yıllık piton yılanı fosili bulundu

    Almanya’nın Frankfurt kentindeki Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Brezilya’nın Sao Paulo Üniversitesi’nden bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti. Söz keşfin şimdiye kadarki en eski kalıntı olduğu açıklandı.

    PİTONLAR, AVRUPA'DA DA VARDI

    Günümüz pitonlarının öncülerinin evrimsel kökenlerinin nerede olduğu bilinmezken, Paleontolog Krister Smith "Analizlerimiz, bunların Avrupa'da da geliştiklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    Almanya da 47 milyon yıllık piton yılanı fosili bulundu #1

    DÜNYANIN EN BÜYÜK YILANLARI

    Araştırma enstitüsüne göre pitonlar altı metreden uzun ve dünyanın en büyük yılanları arasında yer alıyor. Bugün çoğunlukla Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya ve Avustralya'da yaşıyor.

    Almanya da 47 milyon yıllık piton yılanı fosili bulundu #2

    İKLİM SOĞUDUKÇA AVRUPA'DAN KAÇTILAR

    Bulgular, küresel iklim soğudukça Avrupa'dan kaçtıklarını gösteriyor. Bu nedenle pitonların, ekosistemde boa yılanlarıyla birlikte yaşadığı ve bu yılan ailelerinin rekabet içinde olduğu tezinin şimdi yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

    Almanya da 47 milyon yıllık piton yılanı fosili bulundu #3

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