Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi de içine alan Orta Doğu'yu işgal planı

Tarihi bir bilgi olarak pek bilinmeyen Almanya'nın Orta Doğu'yu işgal etme planı, Türkiye'yi de kapsıyordu. Bu sayede amaç, petrol kaynaklarına ulaşmaktı.

Tarihin en kanlı savaşlarından biri olarak bilinen 2. Dünya Savaşı, Almanya'nın Polonya'yı işgali üzerine başladı.

Almanya'nın bu hareketine karşılık olarak İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti ve birçok cephede çatışmalar boy gösterdi.

Türkiye ise denge politikası izleyerek bu savaşta tarafsız olmayı başarmıştır.

Almanya'nın Türkiye'yi de içeren işgal planı

Ancak tarih kitaplarında pek denk gelmediğimiz bir detay ise; Almanya'nın Orta Doğu petrollerine ulaşmak için Türkiye'yi de kapsayan bir işgal planının olduğu.

1942'de Nazi Almanyası'nın Türkiye'yi işgalini amaçlayan operasyon Gertrude Harekatıydı. Bu harekat, uzun yıllar Türkiye'de eğitim görmüş olan, Türk ordusunu çok iyi tanıyan General Von Mittelberger tarafından tasarlanmıştı.

Türk ordusu Alman saldırısına karşı önlem almıştı

O dönemler Türkiye'nin savunma sistemlerindeki eksikliği ciddi askeri aksamalar yaşatıyordu.

1941 kışında Türk ordusu, olası bir harekatın ve Bulgaristan'daki Alman birliklerinin hareketlerinin istihbaratı üzerine Trakya'dan tamamen çekilmişti.

Türk ordusu İstanbul'u bir Nazi saldırısına karşı korumak için, Trakya'da Anastasios Surları denilen uzun duvara kadar yerleşmişti.

Almanya'nın amacı Irak'taki petroller ve Kahire'yi kuşatmaktı

Alman Genelkurmayı Trakya ve İstanbul'u 18 günde, Anadolu'nun geri kalanını ise 1 ayda almayı düşünüyordu.

Almanya'nın amacı Irak'taki petrol kuyularına ulaşmak ve Mısır'a inmek, Libya'dan gelen Mihver birlikleriyle Kahire'yi kuşatmaktı.

Almanya Sovyetler'e yenilince operasyon durduruldu

Türk ordusunun Alman ordusu karşısında şansının olmadığı, subayların Türk Genelkurmay Başkanlığı'na eski teçhizat, tank eksikliği, birliklerin moralinin de zayıf olduğu konusunda şikayette bulunduğu haberleri yayılıyordu. Türkiye hali hazırda bir savaşa hazırlanıyordu.

Ancak Almanya Stalingrad'da SSCB'ye karşı yenilince Gertrude Operasyonu baltalandı. Hitler sonunda operasyonu durdurdu ve Türkiye ile tarafsızlık ve dostluk anlaşması imzaladı.

Türkiye'nin işgali planına sıcak bakılmadı

Alman Genelkurmay Başkanlığı, çeşitli nedenlerle Türkiye'yi işgal etme fikrine pek sıcak bakmadı:

O nedenler arasında ise;

- "Yeterince modern yol olmadığı için lojistik sorunu,

- Türklerin direnişi hakkında bilgi eksikliği,

- İngiltere'den yardım,

- Önceliğin SSCB olması" bulunuyordu.