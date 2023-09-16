Anavarza Antik Kenti'ndeki altın dolu küp heyecanı Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan 7 bin 500 yıllık Anavarza Antik Kenti'ndeki kazı çalışmasında içinde sikke, altın ve ziynet eşyalarının yer aldığı küp bulundu.

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İHA

Adana'da UNESCO tarafından 'Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde süren kazı çalışmaları sırasında bulunan küp ile büyük bir heyecan yaşandı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı, kazı ekibi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla kayıt altına alınan buluntular, incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kazı bölgesinde güvenlik önlemleri alındı

Öte yandan bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Bulunan küpün 30x50 santimetre büyüklüğünde olduğu ve ağzının deri ile kapalı olduğu ileri sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Anavarza'nın tarihi

Anavarza, MÖ 7. yüzyılda Hititler tarafından kurulmuş ve daha sonra Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini görmüştür. Şehir, Roma döneminde Kilikya Bölgesi'nin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Anavarza Antik Kenti'nin önemli yapıları arasında sütunlu cadde, hamam, kilise kalıntısı, tiyatro, amfitiyatro, stadyum, suyolları ve kaya mezarları yer almaktadır. Şehrin en önemli yapılarından biri, ovanın ortasında bir ada gibi yükselen tepe üzerindeki Orta Çağ kalesidir.

Anavarza Antik Kenti, 1998 yılından beri arkeolojik kazı çalışmaları devam etmektedir. Kazılar sonucunda şehrin önemli bir kısmı ortaya çıkarılmıştır.

Anavarza Antik Kenti, Adana'nın önemli turizm destinasyonlarından biridir. Şehir, her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)