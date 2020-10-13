Ankara ne zaman başkent oldu? Ankara'nın başkent olma nedenleri ve önemi nedir?

Ankara ne zaman başkent oldu? Ankara'nın başkent olma nedenleri ve önemi nedir?

Bugün Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü kutlanıyor. Vatandaşlar, "Ankara kaç yılında başkent olmuştur?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Ankara, ülkenin düşman işgalinden kurtulmasından sonra, bundan tam 97 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümüne özel mesaj yayımladı.

Stratejik konumu nedeniyle öne çıkan ve tek maddelik kanun ile başkent ilan edilen Ankara'nın başkent olmasının nedenleri nelerdir?

ANKARA NE ZAMAN BAŞKENT OLMUŞTUR?

Ankara, 13 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti oldu.

ANKARA'NIN BAŞKENT OLMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Bağımsızlık mücadelesi sürecinde Ankara'nın oynadığı siyasî ve stratejik rol, Ankara'nın başkent yapılmasının önemini ortaya koymaktadır.

Ankara'nın iklimi, ulaştırma araçları, gelişme kabiliyet ve istidadı, mevcut tesisler ve kuruluşlar bakımından daha uygun olduğu görülmüştür.

Türkiye'nin coğrafi olarak merkezinde sayılabilecek bir şehir olmasının yanı sıra, haberleşme ve ulaşım bakımından da avantajlı olan Ankara, bütün cephelere eşit mesafede olması sebebiyle bağımsızlık mücadelesinin yönetildiği merkez olmuştur.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda Ankara’nın, Milli Mücadele döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşasında tarihi bir rol oynadığının altını çizdi. Erdoğan, açıklamasında "Ankara, bugün de başta milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz olmak üzere kritik kamu kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yaparak ülkemiz için önemli konumunu sürdürmektedir" dedi. Ankara’nın, başkent olmasıyla birlikte günden güne geliştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın önde gelen başkentleri arasına girdiğini aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında "Bu onurlu ve anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, Ankara’nın başkent ilan edilişinin yıl donumunum kutluyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.