Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyet’e giden kurtuluş yolunda Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlayan, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişiyle devam eden Milli Mücadele yolculuğu, 29 Ekin 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile sonuçlandı.

AA

Cumhuriyet'in ilanı kararı kolay alınmadı. Bu aşamaya gelmek için milletçe çetin bir mücadele verildi. Şartları olgunlaştığında da yönetim şekli "Cumhuriyet" olarak ilan edildi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet’e giden kurtuluş yolunda liderlik etti.

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da başlayan, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişiyle devam eden Milli Mücadele yolculuğu zamanın ağır şartlarına ve tüm olanaksızlığı rağmen amacına ulaştı.

Yarın Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü. Bir asrı deviren yönetim şekli tüm yurtta coşku ile kutlanıyor.

Türkiye'yi bağımsızlaştıran, özgürleştiren ve büyümesi için itici güç olan Mondros Mütarekesi'nden Cumhuriyet'in ilanına giden süreci birlikte hatırlayalım:

Milli Mücadele yolculuğu, 19 Mayıs 1919'da başladı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı.

İstanbul'dan bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Samsun'dan sonra Havza, Amasya, Erzurum ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'ne uzanan süreç Atatürk'ün Aralık 1919'da Ankara'ya gelişiyle devam etti.

En önemli zafer olan 30 Ağustos

Milli Mücadele'de bütün vatan sathının savunulmasının emredildiği Sakarya Meydan Muharebesi'nden kurtuluşa giden yolda kazanılan en önemli zafer olan 30 Ağustos'a, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna kadarki gelişmeler Cumhuriyet'in ilanını beraberinde getirdi.

Adım adım Cumhuriyet'e giden kurtuluş yolu

30 Ekim 1918 Mondros Mutarekesi Fransa, İtalya ve Ingiltere Anadolu topraklarını işgale başladı

13 Kasım 1918 İngiliz Donanması İstanbul'a demirledi

15 Mayıs 1919 İzmir işgal edildi

16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla bağımsızlık meşalesi yakılıyor

19 Mayıs 1919 Büyük Önder Samsun'a ayak basti

28 Mayıs 1919 Havza Genelgesi yayınlandı

22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi. Milli Mücadele'nin ön sözü: "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."

23 Temmuz 1919 Milli Mücadele'nin kilit taşı Erzurum Kongresi: "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz"

4-11 Eylül Cumhuriyetin temelleri atıldı: Sivas Kongresi:

"Manda ve himaye kabul olunamaz"

27 Aralık 1919 Mustafa Kemal Paşa, Ankara'ya geldi

23 Nisan 1920 TBMM açıldı

22 Ağustos-13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi Yunan ordusu hezimete uğratıldı

30 Ağustos 1922 Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zafer: 30 Ağustos

9 Eylül 1922 İzmir'de Yunan ordusu denize döküldü

11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi imzalandı

24 Temmuz 1923- Yeni Türk Devletinin varlığı Lozan Antlaşması ile tescillendi

13 Ekim 1923 Ankara, Türkiye'nin hükümet merkezi oldu

29 Ekim 1923- TBMM'nin Cumhuriyeti ilan etmesiyle Türk tarihinde yeni bir sayfa açıldı

Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te ilan edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)