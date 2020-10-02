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    Atatürk'ün 1937 tarihli yeni görüntüleri

    Atatürk'ün 1937 tarihli yeni görüntüleri

    Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937'de TBMM'ye gelişi ve Meclis'te yaptığı konuşmaya ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 19:31
    • Güncelleme : 02.10.2020 - 19:31
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arşivinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait yeni görüntüler paylaşıldı.

    1937'YE AİT YENİ GÖRÜNTÜLER

    Atatürk'ün 1937 yılında, yeni yasama dönemini açmak üzere TBMM binasına geldiği ve burada yaptığı konuşmaya ait görüntüler yayınlandı.

    Görüntülerde Atatürk'ün dışında, açılışa gelenlerin görüntüleri de yer aldı.

    Yayınlanan görüntünün sonunda, Atatürk'ün Meclis'teki konuşmasının giriş gölümüne de yer verildi.

    Atatürk'ün 1937 tarihli yeni görüntüleri VİDEO

    Atatürk ün 1937 tarihli yeni görüntüleri #1

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