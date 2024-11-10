DHA

Mustafa Kemal Atatürk’ün başyaveri Mahmut Celalettin Üner’in Ordu’da yer alan kabri, şimdi bir anıt mezar olarak yeniden düzenlendi. Atatürk'ün vefatında Dolmabahçe Sarayı'nda sabaha kadar nöbet tutan ve İsmet İnönü'nün de başyaverliğini yapan Üner, 19 Mart 1945’te görevle bulunduğu Ordu'da rahatsızlanarak hayata veda etti. Altınordu ilçesindeki Şehir Mezarlığı'nda bulunan kabri, Türk bayrağı ve mermerden bir bilgilendirme levhasıyla donatılarak, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk ve İnönü’nün yanında önemli görevlerde yer almış bu değerli ismin tarihsel önemi doğrultusunda özenle düzenlendi.

Çalışmalar esnasında ailesinden vekalet alan ve Altınordu Belediyesi ile iş birliği içinde süreci yöneten Araştırmacı-Yazar Hikmet Pala, Üner'in vefat süreci ve mezardaki yenileme hakkında bilgi verdi. Pala,

Uzun yıllar burada, başında bir anıt kaidesi olmaksızın yatıyordu. Eski Belediye Başkanımız Kazım Türkmen’in çabalarıyla mezarı korumaya alındı ve böylece Üner’in anısı unutulmaktan kurtarıldı.

ifadelerini kullandı.

"TARİHİ BİR KİŞİLİĞE KARŞI GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Pala, onarım çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, mezarın anıtsal nitelikte tasarlanmasına özellikle özen gösterildiğini belirtti. "Aileden vekalet alarak bu önemli görevi üstlendim ve mezarın inşasını onların destekleriyle gerçekleştirdik." diyen Pala,

Daha sonra aile Ordu'ya geldi ve birlikte mezarın açılışını yaptık. Altınordu Belediyesi, çevre düzenlemesi ve bayrak direği konusunda bize yardımcı oldu. Tarihi bir kişiliğe karşı bu görevi yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu mezarın sıradan bir mezar olmasına razı olmadık, çünkü Üner’in tarihsel kimliği, daha anıtsal bir yapıyı gerektiriyordu. Mezarlığın dolu olması nedeniyle mümkün olduğunca genişleterek ona layık bir anıt mezar ortaya koymaya çalıştık.

ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA ÖNEMLİ GÖREVLER ALMIŞ KIYMETLİ ŞAHSİYET"

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise, konuyla ilgili şunları söyledi:

