Aydın'da yol yenileme sırasında antik 'oda mezar' keşfedildi

AA & Ensonhaber

Aydın'ın Efeler ilçesinde yer alan Tralleis Antik Kenti yakınlarında yürütülen yol yenileme çalışmaları sırasında, insan kalıntılarına rastlanması üzerine başlatılan arkeolojik kazılarda tarihi bir "oda mezar" gün ışığına çıkarıldı.

2 METRE DERİNDE, 3 KİŞİYE AİT KEMİKLER BULUNDU

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Nisan'da Efeler ilçesinin Kemer Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol çalışmaları sırasında insan kemiklerinin bulunması üzerine iş makineleri durduruldu ve durum yetkililere bildirildi. Bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan kazılarda, yaklaşık 2 metre derinlikte küpler içinde üç farklı kişiye ait olduğu değerlendirilen kemik ve kül kalıntılarına ulaşıldı.

ROMA DÖNEMİNE AİT "ODA MEZAR"

Drone ile havadan da görüntülenen alanda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bir "oda mezar" yapısına rastlandı. Kazı sırasında, büyük taş blokların arasına yerleştirildiği anlaşılan kremasyon (ölüm sonrası yakılan kişilere ait) küpleri gün yüzüne çıkarıldı. Bulunan küpler, detaylı inceleme için Aydın Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yetkililer, kazıların bölgedeki diğer olası buluntular için titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.