Azerbaycan hükümdarı, Malazgirt’te Sultan Alparslan ile omuz omuza savaştı

Türklere Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açan Malazgirt Zaferi’nin kazanılmasında Azerbaycan’ın önemli bir rolü bulunuyor. Tarihe göre Azeri hükümdar, Alparslan ile omuz omuza savaşıyor.

Türkler için yeni bir dönemin başlangıcı…

Yıl 1037… Ve Büyük Selçuklu Devleti kuruluyor.

İlk olarak hedefte Bizanslıların elinde olan Anadolu’yu geri almak var. Bunun yolu da Malazgirt’ten geçiyor.

Küçük küçük kıvılcımlar başlıyor ve Bizans'ın Doğu sınırları Türk akınlarına daha fazla direnemiyor.

SULTAN MISIR SEFERİNDEN DÖNÜYOR, HAREKATI TAKİBE ALDIRIYOR

İmparator Romen Diyojen, Bizans tarihinin en büyük ordusu ile İstanbul'dan hareket ediyor, 22 Ağustos'ta Malazgirt'i tekrar alıyor.

Romanos'un büyük bir ordu ile Doğu'ya Selçuklu toprakları üzerine hareket ettiği bilgisini alınca Sultan Alparslan, çıktığı Mısır seferinden geri dönüyor.

Sultan Alparslan, o sefer esnasında yorulan ordusunun önemli bir kısmını Romanos'un harekatını takibe başlaması için görevlendiriyor.

MALAZGİRT’İN KAPILARI TUTULUYOR

24 Ağustos sabahı Romanos'un birlikleri Ahlat'a hareket ederken Selçuklu öncü birlikleri onların harekatını kesiyor ve ilk çatışma başlıyor.

Malazgirt ovasının Ahlat istikametindeki bütün kapıları da Selçuklu birlikleri tarafından tutuluyor.

Büyük Selçuklu ile Bizans ordusu, Malazgirt Ovası'nda, Süphan Dağı'nın eteklerinde karşı karşıya geliyor, sayı ve teçhizat bakımından üstün bir konumda olan Bizans ordusu bu savaştan galip ayrılmak için bekliyor.

HÜCUM EMRİNİ CUMA GÜNÜ VERİYOR

Sultan Alparslan ise askerlerinin maneviyatını üst düzeye çıkarmak için hücum emrini Müslümanlar için kutsal olan cuma günü veriyor.

İki gün boyunca Bizans ordusu yıpratılıyor, 26 Ağustos 1071'de süvarilerden oluşan Selçuklu ordusu hilal taktiği ile Bizanslıları bozguna uğratılıyor.

AZERBAYCAN HÜKÜMDARI, ALPARSLAN İLE OMUZ OMUZ SAVAŞIYOR

Tarihin tozlu sayfaları bu zafer sırasında önemli ayrıntıyı daha gözler önüne seriyor.

1049’da Azerbaycan hükümdarı, Sultan Alparslan’ı Divin’de karşılıyor ve bağlılığını bildiriyor.

Bizans ordusu ile karşı karşıya gelinene kadar bu güç birliği sürüyor.

Hükümdar II. Fadlun, 1071’de bizzat Alpaslan ile omuz omuza Bizans’a karşı savaşıyor.

Azerbaycan ordusunun bağlılığı da Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasında önemli bir rol oynuyor.

TÜRKLERE ANADOLU’NUN KAPILARI ARDINA KADAR AÇILIYOR

Malazgirt Zaferi ile Türklere Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açılıyor, Türkler, açılan bu kapıdan akın akın girerek Anadolu'ya yerleşiyor.

Gücü kırılan Bizans ise artık bir tehdit olmaktan çıkıyor.