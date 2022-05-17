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    Bilecik'te 8 bin 600 yıllık flüt ve parmak izi bulundu

    Bilecik'te bulunan Bahçelievler Yerleşkesi ve Gedikkaya Mağarası'nda süren kazı çalışmaları ile birlikte arkeolojik buluşlar hız kazandı.
    • 17.05.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 17:07
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    Bilecik'te 8 bin 600 yıllık flüt ve parmak izi bulundu

    Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Bilecik'te antik kentte başlatılan kazılar, BŞEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan'ın başkanlığındaki bir ekip tarafından yürütülüyor.

    Bilecik'te, Bahçelievler ve Gedikkaya Mağarası kazılarında çıkarılan buluntuların, Bilecik Müzesi'nde sergileneceği bildirildi.

    Bölgedeki ilk çiftçinin kalıntıları

    Çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan yaptığı açıklamada, Bahçelievler Neolitik Dönem Kazısı'nda arkeolojik literatüre "Bilecik adamı" olarak geçen ve bölgede bilinen ilk çiftçinin yanı sıra 11 bireye ait kalıntıların bulunduğunu belirtti.

    8 bin 600 yıllık bir flüt bulundu

    Serkan Bircan, Batı Anadolu'nun en eski çiftçileri olan Bahçelievler sakinlerinin binlerce yıl önce günlük hayatlarında kullandıkları eşyaların ilk kez ziyaretçiyle buluşmaya başlayacağı serginin en önemli eserinin ise 8 bin 600 yıllık bir flüt olduğunu vurguladı.

    "Günümüzden 9 bin yıl öncesini yansıtıyor"

    Bircan açıklamasının devamında, "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Bilecik Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Bilecik Arkeoloji Müzesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin (BŞEÜ) destekleri ile sürdürülen çalışmalarda Bahçelievler yerleşmesinde, 2019 ve 2021 yılı kazı sezonları sırasında ele geçen günümüzden 9 bin yıl öncesine ait seramik kaplar, kemik aletler ve yontma taş buluntular ve pişmiş toprak eserler ilk kez Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlıyor. Bahçelievler Kazısı'nda bulunan seramik kapların ve mermer baltaların bölgenin en eskileri olduğu düşünüldüğünde, seramik ve mermer ile ünlenen Bilecik'in binlerce yıldır bu iş kollarında ne kadar uzman oldukları da sergi sayesinde yakından anlaşılabilecek. Ayrıca bir koyun heykelciği üzerinde bu eseri yapan ustanın 8 bin 600 yıllık parmak izi de ilk kez sergilenecek." dedi.

    AA'nın haberine göre, çıkarılan arkeolojik eserlerin Bilecik Müzesi'nde sergileneceği öğrenildi.

    Bilecik te 8 bin 600 yıllık flüt ve parmak izi bulundu #1

    Bilecik te 8 bin 600 yıllık flüt ve parmak izi bulundu #2

    Bilecik te 8 bin 600 yıllık flüt ve parmak izi bulundu #3

    Bilecik te 8 bin 600 yıllık flüt ve parmak izi bulundu #4


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