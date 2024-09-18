Büyük Palandöken Tabyası, bir asırdan fazladır ayakta Erzurum'da 2. Abdülhamit döneminde Palandöken Dağları'nın arkasında kalan vadiyi kontrol etmek amacıyla inşa edilen şehrin en büyük tabyası Büyük Palandöken Tabyası, bir asrı aşkındır ayakta duruyor.

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AA & Ensonhaber

Erzurum Valiliği'nin sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, Büyük Palandöken Tabyası, Sultan 2. Abdülhamid döneminde 1888-1896 yılları arasında Pasin Ovası'nın güneybatı köşesinde 2 bin 850 rakımda yaptırıldı.

KOĞUŞ ODALARI, PUSU ODALARI VE TOPÇU ODALARI

Tabya, merkezi bir karargâh etrafında, üç tarafı avluyu çevreleyen koğuş odaları, pusu odaları ve topçu odalarından oluşuyor. Birbirine bağlı bu odalarda, hava sirkülasyonu sağlamak için havalandırma delikleri bulunuyor. İki topçu odası koğuşların kenarlarında yer alırken, diğer üç topçu odası dehlizlerin üstünde konumlanmış.

TABYANIN İŞLEVSELLİĞİNİ ARTIRAN ÖZELLİK

Koğuş ve topçu odaları arasında merdivenlerle sağlanan iç bağlantılar tabyanın işlevselliğini artırıyor. Kapı ve pencerelerde dikkat çeken düzgün kesme taş kemerler, moloz taşlarla örülen kalın duvarlarla birleşerek yapıya hem estetik hem de sağlamlık katıyor.