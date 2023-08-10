Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Eceabat ilçesi Alçıtepe köyündeki 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi'nin arka bölümündeki alanda dua edilmesinin ardından, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından siper canlandırmasının açılışı yapıldı.
Alan hakkında bilgi verildi
Proje alanını gezen Vali Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve gazilere alan hakkında bilgi verildi.
Çanakkale Savaşları'nda siperlerde yaşanan bir gün canlandırılıyor - FOTO GALERİ
Askerlerin siperdeki bir günü canlandırıldı
Çanakkale Kara Savaşları'na katılan askerlerin günlükleri ve dönem fotoğraflarından yola çıkılarak hazırlanan, siperlerdeki bir günün anlatıldığı canlandırma alanında, muharebelerde yaşananlardan belli kesitler seslendirme desteğiyle sunuluyor.
Taarruza kalkan ve dinlenen askerler
330 metre uzunluğunda ve 12 bölümden oluşan siper hattındaki canlandırmada, taarruza kalkan, karavanadan çorba içen, dinlenen askerler, yıkılan siperdeki şehitler ile karargah ve lağım (tünel) girişi bulunuyor.