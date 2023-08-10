Çanakkale Savaşları'nda siperlerde yaşanan bir gün canlandırılıyor 108 yıl önce dünyanın en kanlı muharebelerinden birinin geçtiği Gelibolu Yarımadası'nda siperlerde yaşanan bir günün canlandırıldığı alan ziyarete açıldı.

AA & Ensonhaber

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Eceabat ilçesi Alçıtepe köyündeki 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi'nin arka bölümündeki alanda dua edilmesinin ardından, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından siper canlandırmasının açılışı yapıldı.

Alan hakkında bilgi verildi

Proje alanını gezen Vali Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve gazilere alan hakkında bilgi verildi.

Çanakkale Savaşları'nda siperlerde yaşanan bir gün canlandırılıyor - FOTO GALERİ



Askerlerin siperdeki bir günü canlandırıldı

Çanakkale Kara Savaşları'na katılan askerlerin günlükleri ve dönem fotoğraflarından yola çıkılarak hazırlanan, siperlerdeki bir günün anlatıldığı canlandırma alanında, muharebelerde yaşananlardan belli kesitler seslendirme desteğiyle sunuluyor.

Taarruza kalkan ve dinlenen askerler

330 metre uzunluğunda ve 12 bölümden oluşan siper hattındaki canlandırmada, taarruza kalkan, karavanadan çorba içen, dinlenen askerler, yıkılan siperdeki şehitler ile karargah ve lağım (tünel) girişi bulunuyor.