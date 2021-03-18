Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup

Çanakkale Savaşı sırasında Seddülbahir Cephesi'nde Piyade Er Cebecioğlu İbrahim'in, şehadetinden yaklaşık bir ay önce babasına yazdığı duygu yüklü mektup, 106 yıldır korunuyor.

Çanakkale Savaşları'nın 106. yıl dönümünde, neredeyse her aileden bir şehit veren Anadolu insanı, bir yandan şehitlerini rahmet ile anarken, onların bıraktıkları hatıraları da geleceğe taşıyor.

Çanakkale Savaşı sırasında Seddülbahir Cephesi'nde şehit olan Piyade Er Cebecioğlu İbrahim'in, şehadetinden yaklaşık bir ay önce babasına yazdığı mektubu, cephedeki askerlerin ailelerine duyduğu özlemi yansıtıyor.

ŞEHİDİN 106 YILDIR SAKLANAN MEKTUBU

Askerlerin kendileri için değil, aileleri için endişelendiklerini gözler önüne de seren mektup, şehidin torunları tarafından 106 yıldır özenle saklanıyor.

Tarih ve kültür üzerine araştırmalar yapan ve bu alanda yayınlanmış 10 kitabı bulunan Hüseyin Lütfi Ersoy, Çanakkale Savaşı'na tanıklık etmiş birçok kişiyle görüştüğünü ve yürekleri yakan hikayeler dinlediğini söyledi.

O dönem Kastamonu Sancağı, Zafiranborlu (Safranbolu) kazasında bulunan 42. Alay'ın Seddülbahir Muharebesi'nde çarpıştığını ve alaydan sağ dönen sadece 5-6 askerin bulunduğunu aktaran Ersoy, 7 Haziran 1915'te 5. Kolordu 14. Fırka 42. Alay 1. Tabur 2. Bölük 3. Mangada çarpışırken şehit olan askerlerden birinin de Eflani nahiyesi Çelebiler karyesinden 1885 doğumlu Cebecioğlu İbrahim olduğunu kaydetti.

BABASINA SON MEKTUBUNU YAZDI

Şehit Piyade Er Cebecioğlu İbrahim'in 3 Mayıs 1915'te babasına yazdığı son mektubuna, 9 yıl önce şehidin torunlarının evinde rastladığını ve o tarihten itibaren özenle saklanmasına vesile olduğunu belirten Ersoy, böylesine kıymetli bir hatıratın gün yüzüne çıkmasına vesile olduğu için ayrıca mutlu olduğunu dile getirdi.

Ersoy, canlarını feda ederek bugünlere ulaşılmasını sağlayan ataların hatırlarına sahip çıkmanın önemine işaret ederek, bunlardan birinin de Cebecioğlu İbrahim'in son mektubu olduğunu kaydetti.

"KARŞIMIZDA CANLI BİR ŞEKİLDE SELAM DURUYORMUŞ GİBİ.."

Mektubun içeriğinin okunduğunda Çanakkale cephesinde bulunan ataların vatan, bayrak, millet ve sonraki nesil için nasıl bir hayal kurduklarını, hangi ruh hali içinde olduklarını ortaya koyduğuna dikkati çeken Ersoy, "Mektupta o cümleleri kurarken belki tepesine bomba yağıyordu, belki mermiler kenarından, köşesinden geçiyordu. Belki bir an şehit düşmekle yüz yüzeydi. Kim bilir hangi şartlar altında mektubu kaleme aldı? Mektubu, günümüzde onu okuyanlara, sanki karşımızda canlı bir şekilde duruyor da selam ediyormuş gibi yazmış." diye konuştu.

Ersoy, Cebecioğlu İbrahim'in mektubunu şehit olmadan yaklaşık bir ay önce yazdığını vurgulayarak, "Mektubun içeriğinden o dönemde yaşananları ve ecdadın gönlünde, hayalinde ve gözünde neler olduğunu rahatlıkla anlıyoruz." dedi.

"CENAB-I HÜDA, BENİ SİZLERE BAĞIŞLASIN"

Hüseyin Lütfi Ersoy'un gözyaşları içinde okuduğu, Cebecioğlu İbrahim'in asker arkadaşlarının ailelerine gönderdiği selamlara da yer verdiği mektubunda özetle şu ifadeler yer alıyor:

"Merhametli velinimetim, sevgili pederim Mehmet Ağa'ya,

Bir kere sonsuz bir istekle ve hürmetle selam eder, hayır duanızı talep ederim. Beni sorarsanız, elhamdülillah duanızın bereketiyle aciz bedenim sıhhatte olup sizin ömrünüzün uzun olması için gece ve gündüz dua etmekteyim.

Pederim, şu kadar ki orada sizlerin zahmet ve meşakkat çekip çekmediğinizi merak ediyorum. Başkaca bir gam ve kederim yoktur. Bizim için de merak etmeyesiniz. Cenab-ı Hüda beni sizlere bağışlasın. Sizleri de yanınızda bulunan üç sabi çocuğa bağışlasın. Onları mahzun etmeyiniz. Bu her şeye yeter. Siz onları mahzun etmediğiniz için Cenab-ı Allah da kıyamet günü umduğunuz derecelere nail eder inşallah.

Bizi bilip soran komşulara, hısım akrabalara, bu mektubu okuyan efendilere, dinleyen cemaate dahi hepsine teker teker selam ederim. Baki ve sağ olmanızı Allah'a arz ediyorum.

Mektup gönderecek olursanız 5. Kolorduya mensup 14. Fırkada 42. Alay'ın 1. Taburunun 2. Bölüğünde 3. Mangada sakin er İbrahim bilesiniz.

20 Nisan 1331 Çanakkale, Seddülbahir."