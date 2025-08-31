Diyarbakır Müzesi'ndeki eserler, 91 yıl aradan sonra ilk kez ziyarete açıldı

1934 yılında kurulan Diyarbakır Müzesi, kurulduğu dönemde çevre illerden toplanan tarihi eserlerle Türkiye’nin en eski müzelerinden biri olarak öne çıkıyor. Müzeye kazandırılan eserler arasında bazalt ve kireç taşından yapılmış koç ve koyun mezar taşları özellikle dikkat çekiyor.

MEZARLIKTA TOPLUMSAL HAYATIN İZLERİ

Müze kayıtlarına göre mezar taşlarından biri Karacadağ’dan, diğerleri ise Muş bölgesinden getirildi. Karacadağ taşları tamamen bazalt, Muş taşları ise dokusuyla farklılık gösteriyor. Mezarlık taşları en yoğun Akkoyunlu ve Karakoyunlu döneminde görülse de Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada benzer örnekleri bulunuyor. Anadolu’da ise Iğdır, Kars, Tunceli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın.

ERKEK KOÇ, KADIN KOYUN, BEBEK MİNİK FİGÜRLERLE ANILIYOR

Mezar taşlarının dikkat çeken özelliklerinden biri toplumsal simgeler taşıması. Erkekler genellikle koç figürüyle, kadınlar koyun figürüyle, bebekler içinse küçük boyutlu koç veya koyun figürleriyle anılmış. Taşların üzerindeki kılıç figürleri savaşçılığı, makas motifleri ise zanaatkarlığı temsil ediyor.

"HER TAŞIN ÖZELLİĞİ FARKLI"

Müze Müdür Vekili Gizligöl, mezar taşlarının 1934-1935 yıllarında müzeye kazandırıldığını belirterek, “Karacadağ taşı tamamen bazalt iken, Muş taşının dokusu Diyarbakır’dakinden farklıdır. Bunu taşların özelliklerinden anlayabiliyoruz” dedi.

FARKLI DÖNEM VE BÖLGELERDEN ÖRNEKLER

Gizligöl, mezar taşlarının yalnızca Akkoyunlu ve Karakoyunlu dönemiyle sınırlı olmadığını, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar birçok bölgede benzer örneklerin görüldüğünü ifade etti. Diyarbakır’da hem Muş’tan gelen hem de yerel taşlar birlikte sergileniyor.

91 YIL SONRA YENİDEN ZİYARETE AÇILDI

Gizligöl, “91 yıl aradan sonra bu eserleri ilk kez ziyarete açtık. Vatandaşlarımızı, bu eşsiz tarihi mirası görmek üzere Diyarbakır Müzesi’ne davet ediyoruz” diyerek halka çağrıda bulundu.