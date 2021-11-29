Dünyanın ilk üniversitesinin kurucusu: Fatıma El Fihrî

Dünyanın ilk üniversitesi olan Karaviyyin Medresesinin kurucusunun, bir kadın olduğunu biliyor muydunuz? Ezber bozan kadın olarak anılan ilim kadını Fatıma el-Fihri'yi gelin birlikte tanıyalım...

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından dünyadaki ilk üniversite kabul edilen Karaviyyin Medresesini 859 yılında Fas Krallığı'nda kuran Tunus doğumlu Müslüman ilim kadını Fatma el-Fihri, 'Ezber bozan kadın' olarak hafızalara kazınmıştır.

Tunuslu Fatima al-Fahri, iyi bir eğitim almıştı ve zengin bir tüccarın kızıydı.

Ailesiyle birlikte Kayrevan’dan Fes şehrine gerçekleştirilen büyük göçün bir parçası olmuştu

9. yüzyıl’ın ortalarında Fas’a geldiklerinde Fatima al-Fahri, bir cami ve medrese yapılması için bağışta bulundu.

Fatıma El Fihri, bütün bilgisini ve parasını Fas'ın eski başkentlerinden Fes'in ilk yerleşim merkezi olan "Medine" deki Karaviyyin Medresesine aktarmıştır. O sadece halktan bir kadındı. Babasından kalan tüm mirası, dine ve ilime olan aşkına harcadı...

Fatımâ El Fihri, üniversitenin başından sonuna kadar her gün yürekten bağlılıkla ibadet etti. Üniversitenin günümüze kadar ulaşmasında, Fatımâ El Fihri'nin rabbine yönelişinin etkisi büyüktür.

İbn-i Haldun, İbn-i Arabi, El İdrisi gibi bir çok önemli isim bu üniversiteden mezun olmuştur. Ayrıca bu lisans merkezi sadece müslümanlara değil, din dil ırk ayrımı gözetmeksizin Hristiyan ve Yahudilere de de kapılarını açmıştır. Yahudi Felsefecisi İbn-i Meymun, Avrupalı gezginci Leo Africanus, Papa II. Silvester gibi ünlü isimler de bu kurumda eğitim almışlardır.

Medrese; daha sonra tarih, coğrafya, astronomi ve tıp alanında da eğitimler veren bir üniversiteye dönüştü

859 yılında kurulan ve adını Fatima ve ailesinin göçtüğü şehirden alan Karaviyyin Üniversitesi’nden, farklı düzeylerde yapılmış çalışmaların göstergesi olan çeşitli dereceler verilmiştir.

Fatima’nın da bizzat çalıştığı okulda dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrenciler çok geniş bir yelpazede eğitim görüyorlardı ve üniversite büyük bir entelektüel merkez olarak kabul ediliyordu.

Gerbert of Aurillac (II. Sylvester olarak bilinir ve 2 Nisan 999’dan 1003’teki ölümüne kadar Papa olarak görev yapmıştır) gibi önemli bilim insanlarının da okula eğitim verdiği biliniyor

Kurulduğundan beri varlığını sürdüren üniversite aynı zamanda dünyanın en eski kullanılabilir kütüphanesine de sahip.

Bu kütüphanede bilginler tarafından yazılmış 4 binden fazla el yazması ve birçok ender bulunan eser bulunuyor.

Üniversiteye kayıt olmak için Kuran Hâfızı olmak, Arap dili ve islami ilimlere vâkıf olmak gerekiyor. Lisans eğitimi, 20 kişilik sınıflarda ve halka açık bir şekilde veriliyor. Yüksek bir kürsüye çıkan hoca, ders halkasına katılan öğrencilere başta islami ilimler olmak üzere bir çok alnda ders veriyor.

Mezunları, uluslararası geçerliliğe sahip İslam bilimleri ve Arap Dil Edebiyatı Lisans diploması sahibi oluyor.

Eğitim bin yılı aşkın süredir kesintisiz devam ediyor. Eğitim süresi 12 yıl.