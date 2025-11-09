Düzce’de yol çalışması sırasında tarihi yapı bulundu

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Göktepe köyünde, İlçe Özel İdare ekiplerinin yol genişletme çalışması sırasında oval bir yapı ortaya çıktı.

Bölgeye jandarma ekipleri yönlendirilirken, Konuralp Müze Müdürlüğü de bilgilendirildi. Görevlendirilen arkeolog, yapının “kültür varlığı” niteliği taşıma ihtimalini değerlendirdi. Detaylı incelemenin Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılacağı belirtildi.

KÖY MUHTARI: "TUĞLA FIRINI OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Göktepe köyü muhtarı Fatih Cesur, yol genişletme çalışmaları sırasında yapının ortaya çıktığını ifade etti:

Cuma günü yolu genişletirken böyle bir yapı ile karşılaştık. Hemen jandarmayı aradık. Özel İdare ve Konuralp Müze Müdürlüğü yetkilileri de inceleme yapacak. Yaşlılarımız tuğlaların kurutulduğu bir fırın olabileceğini söylüyor. Müze yetkililerinin incelemesinden sonra ne olduğu netleşecek.