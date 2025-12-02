Fahreddin Paşa'nın 600'den fazla fotoğrafı erişime açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Medine müdafii olarak tanınan Fahreddin Paşa’ya ait fotoğraf koleksiyonunu araştırmacıların ve tarih meraklılarının erişimine sundu.

600'ÜN ÜZERİNDE TARİHİ FOTOĞRAF

IRCICA tarafından “openaccess.ircica.org” adresinde yayımlanan koleksiyon, Fahreddin Paşa’nın Hazreti Muhammed’in kabrinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara’yı teslim etmeyi reddederek gösterdiği direnişi ve görev dönemini belgeleyen 600’den fazla fotoğraf içeriyor.

MESCİD-İ NEBEVİ VE MEDİNE'YE DAİR GÖRSEL KAYITLAR

Merkez, koleksiyonun Mescid-i Nebevi ve Medine’ye dair önemli görsel kayıtlar sunduğunu, Osmanlı’nın Hicaz’daki son yıllarına ışık tutan nadir görüntüler içerdiğini açıkladı. Koleksiyon, tarih araştırmaları ve görsel belgeleme açısından kıymetli bir kaynak olarak değerlendiriliyor.