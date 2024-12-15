Edirne'de minaresinin yarısı ayakta duran Şeyh Şüceaddin Camisi restore ediliyor

AA & Ensonhaber

Tunca Nehri yakınında yer alan tarihi yapının toprak altında kalan kısımlarını ortaya çıkarmak için restorasyon ekipleri hummalı bir kazı çalışması yürütüyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Anadolu alperenlerinden önemli bir şahsiyet olan Şeyh Şüceaddin'in adına yaptırılan bu tarihi eserin yeniden ihya edilerek yaşatılmasının Edirne'ye yakışacağını ifade etti.

DEPREMDE YIKILAN CAMİ, 300 YIL SONRA RESTORE EDİLİYOR

Sezer,camiyle ilgili şunları söyledi:

Cami ve tekke, 1751 yılında meydana gelen büyük depremde yıkılmış ve geriye yalnızca yarım kalmış bir minare ulaşmış. Eski kayıtlar ve 1800'lü yıllara ait fotoğraflarda bu minarenin aynı haliyle göründüğünü görüyoruz. Yaklaşık 300 yıldır mahzun bir şekilde duran bu minareyi nihayet ayağa kaldıracağız. Başlatılan kazı çalışmaları hızla ilerliyor. Caminin ve yanındaki tekkenin yeniden canlandırılması için ihale süreci tamamlandı. Altı ay içerisinde bu çalışmaları bitirip, o yarım kalan minareyi tamamlamayı hedefliyoruz.

ŞEYH ŞÜCAEDDİN CAMİSİ

Tarih boyunca birçok kez değişime tanıklık eden bu yapı, ilk olarak Sultan II. Murad'ın emriyle bir mescit ve zaviye olarak inşa edildi. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1535 yılında camiye dönüştürüldü. Ancak 1751’deki yıkıcı deprem camiyi büyük ölçüde tahrip ederek günümüze yalnızca yarım kalan minaresini bırakmıştır.

Ayrıca Şeyh Şüceaddin Karamani’nin türbesi, caminin mihrap tarafında, kerpiçten örülmüş bir duvarın önünde yer almaktadır ve bölgenin manevi mirasını yaşatan önemli bir noktadır.