Elazığ'da 51 yıl sonraki ilk kazıda 6 bin yıllık keşif

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından, Tadım köyü merkezindeki kale ve höyükte yürütülen arkeolojik kazılar iki yıldır devam ediyor. Elazığ’ın 12 kilometre güneyinde, Uluova’nın ortasında yer alan Tadım Kalesi ve Höyüğü, Bakanlığın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında kazı programına dahil edildi.

İLK KEŞİFLER VE 2024 SEZONU

Kazılar 2024 yılında başladı. Yapılan çalışmalar sırasında Nahçıvan tipi kara seramikler, dağ keçisi bezemeli çömlekler ve kutsal ocaklar ortaya çıkarıldı. Arkeolog Ergün Demir, "2024 sezonunda 12 adet Nahçıvan tipi kara seramiği, bir adet bezemeli boyalı çömlek ve iki kutsal ocak tespit ettik. Bu buluntular, tarihsel akışın Tadım’da kesintisiz olduğunu gösteriyor" dedi.

2025 SEZONU VE YENİ BULGULAR

2025 sezonunda kazılar sırasında, yaklaşık M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen iki kutsal ocak, bir sunak, kan oluğu ve tek kulplu testi bulundu. Yapıların Pisa tipi kerpiçten, taş temeller üzerine inşa edildiği ve duvarların günlük kullanım kaplarının üzerine yıkıldığı görüldü.

TADIM KALESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Tadım Kalesi, yaklaşık 210 metre uzunluğa, 160 metre genişliğe ve 35-40 metre yüksekliğe sahip. Ergün Demir, “Elazığ’da 1969-1974 yılları arasında gerçekleştirilen Keban Kurtarma Kazıları sonrası 51 yıl aradan sonra yapılan ilk kazı, 2025 sezonunda tekrar başladı. Bu sezon, 2 kutsal ocak, 20’ye yakın Nahçıvan tipi kara çömlek ve 1 tek kulplu testi ortaya çıkardık” dedi.

KESİNTİSİZ TARİH AKIŞI

Arkeolog Demir, Tadım’da Geç Kalkolitik’ten Erken Tunç’a, Demir Çağ’dan Bizans’a, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar uzanan kesintisiz bir tarih akışının görüldüğünü vurguladı. Kazılarda elde edilen seramikler, Erken Tunç ve Geç Kalkolitik dönemlerine ait olarak tarihledi.

YAPILAR VE DEPREM İZLERİ

Kazılarda Pisa tipi kerpiç kullanıldığı, yapıların taş temeller üzerine inşa edildiği ve bazı yapılarında deprem izlerinin görüldüğü tespit edildi. Duvarların ise günlük kullanım kaplarının üzerine yıkılmış şekilde bulunduğu belirtildi.

Kazılar devam ederken, Tadım Kalesi ve Höyüğü’nde tarihi keşifler Elazığ’ın geçmişine ışık tutmaya devam ediyor.