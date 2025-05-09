AA & Ensonhaber

Erzurum'da düzenlenen "Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı" kapsamında, akademisyenlerden oluşan bir heyet, Doğu Cephesi'nin tarihsel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla kentteki tabyaları yerinde inceledi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in de bulunduğu heyet, Erzurum merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve Osmanlı-Rus Savaşı döneminde kenti savunmak amacıyla inşa edilen Tafta Tabyası’na ziyaret gerçekleştirdi. Burada, bölgenin turizme kazandırılması adına yapılması gerekenler ele alındı.

"ANADOLU'NUN EVLATLARI, BURADA BİRLEŞİP VATANI SAVUNDU"

Çanakkale'deki deneyimlerini paylaştığı açıklamasında Kaşdemir, "Çanakkale Cephesi, Batı'da tarihi değiştiren bir öneme sahipti. Erzurum da vatan savunmasında çok önemli bir rol oynadı. Bu topraklar, kolay kazanılmadı. Anadolu'nun evlatları burada birleşip vatanlarını savundu" dedi. Erzurum’daki gazi mekanlarının korunup, ziyaretçilere açılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaşdemir, bu mekanların vatan bilincini gelecek nesillere aktarmada etkili olacağını belirtti.

Erzurum'un bölgesel dinamikleri ve halkının motivasyonunun güçlü olduğunu belirten Kaşdemir, bu tür alanların yalnızca korunmakla kalmayıp, yaşayan bir mekan haline getirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bölgede yapılacak restorasyon çalışmalarının da dikkatle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Kaşdemir, Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak Erzurum'da da benzer bir proje için hazır olduklarını belirterek, "Bizim birikim ve deneyimlerimizi burada kullanarak, Erzurum'a da bir Çanakkale alanı kazandırabiliriz." diye ekledi.

"TABYALAR, CANLI BİRER TARİH"

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, çalışmaların Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin liderliğinde başladığını ve diğer tarihi alanlar üzerine incelemeler yapıldığını belirtti. Tabyaların sadece bir mekan olarak değil, canlı birer tarih alanı olarak yaşatılmasının önemine dikkat çeken Ürkmez, "Öğrencilerimizi, halkı bu yerlerle tanıştırarak geçmişi yerinde anlatmak gerektiğini fark ettik." dedi.

"TABYALAR, HALKA DOĞRU ŞEKİLDE ANLATILMALI"

ETÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ise tabyaların korunmasının bir sorumluluk olduğunu ve bu mekanların geleceğe taşınmasının çok önemli bir proje haline geldiğini kaydetti:

Buralar, sadece askeri değil kültürel ve turizm açısından da çok değerli. Doğru bir şekilde anlatılmalı ve halkımız benimsemeli. Bu tabyalar, yüz yıllar boyunca ayakta kalmalı.

Projenin önemli adımlarından biri olarak, şehitlikler ve askeri unsurların bir bütün olarak ele alınıp, Doğu Cephesi'nin diğer alanlarına yayılması gerektiği vurgulandı. Gelecek nesillere hatıraların aktarılması için sürdürülebilir çalışmaların hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.