Filistinlilerin Osmanlı'nın cihad çağrısına 'destek' telgrafı ortaya çıktı 1. Dünya Savaşı sırasında 1914 yılında Sultan Mehmet Reşad'ın cihad çağrısına, Filistinli Arapların gönderdikleri destek telgrafı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal tarafından paylaşıldı. Ünal paylaşımına, “Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihi bir telgraf” notunu düştü.

İHA

İsrail ve Filistin arasında çıkan çatışmalar 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak devam ediyor.

'Filistinli Araplar bize ihanet etti' iddiası

Sosyal medyada ise çatışmaların başından beri, 'Filistinli Arapların Türklere ihanet ettiği" yönünde iddialar gündeme gelmişti.



Konuyla ilgili Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal tarafından çarpıcı bir paylaşım yapıldı.

Prof. Dr. Ünal yaptığı paylaşımda, “Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihi bir telgraf” notunu düştü.

"Osmanlı Devleti'nin cihad ilanı üzerine Kudüs halkının destek telgrafı"

18 Kasım 1914 tarihli telgrafın özet kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Kudüs halkının Osmanlı Devleti'nin cihat ilan etmesinin ardından Mescid-i Aksa'da toplanarak vatan, din ve devletin korunması uğruna can ve mallarını feda etmeye hazır olduklarını bildiren telgrafı."

Tarihi telgrafta, 1. Dünya Savaşı sırasında Filistinli Arapların Türk Devleti Osmanlı'nın yanında olduğu, canları ve mallarıyla vatan müdafaasında bulunacaklarına dair ifadelerin yer aldığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)