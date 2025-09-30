Galatlardan kalan Adaören Kalesi’nin tarihi aydınlatılıyor

Ankara’nın Beypazarı ilçesi Adaören Mahallesi’nde yer alan Adaören Kalesi’nde yürütülen arkeolojik kazılar, kalenin geçmişine ışık tutuyor. Tarih boyunca Galatlar, Selçuklular ve Osmanlılar başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan kale, uzman ekiplerin çalışmalarıyla bölgenin zengin kültürel mirasını ortaya koyuyor.

FARKLI İSİMLERLE ANILDI

Surlar ve burçlarla çevrili olan kale, stratejik konumuyla çevreye hâkim bir yapı olarak dikkat çekiyor. Tarih boyunca Roma İmparatorluğu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde onarımlardan geçen yapı, farklı medeniyetlerin hakimiyetinde çeşitli isimlerle anıldı. Bulunan kaynaklarda Peium, Peon, Adaören Kalesi, Sedkaşı Kalesi ve Gavur Kalesi isimleriyle kayıtlara geçtiği biliniyor.

GALAT TOPLULUĞU'NDAN OSMANLI'YA UZANAN TARİH

Adaören Kalesi hakkında bilgi veren arkeolog Orhun Çelebioğlu, kalenin en erken dönemde Galat Topluluğu tarafından kullanıldığını belirtti:

Daha sonra Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de işlev gördü. Yapıyı araştırmak ve gelecek kazılara hazırlamak için temizlik ve mimari inceleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Kale, vadi üzerinde, Kirmir Çayı’nın çevrelediği bir tepeye konumlandırılmış. Bu da savunma açısından güçlü bir stratejik alan olduğunu gösteriyor.

KAZILARDAN ELDE EDİLEN BULGULAR SERGİLENMEYE HAZIRLANIYOR

Çelebioğlu, kazılarda ortaya çıkan eserlerin ilerleyen dönemde sergilenerek kamuoyuna tanıtılacağını ifade etti. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi denetiminde yürütülüyor.

"BURASI ADETA BİR CENNET"

Adaören Mahallesi Muhtarı Yusuf Ok, kalenin köylerinde bulunmasından duyduğu gururu dile getirerek, “Burası adeta bir cennet gibi. Görüntüsü ve manzarası muhteşem. Turizme kazandırılırsa köylümüz de bundan ekmek yiyecek. Beypazarı ve Ankara’ya büyük fayda sağlayacak.” ifadelerini kullandı.