Trafikte yoğunluk yaşanan yol üzerinde bisikletlerinin üzerinde tehlikeli hareketler yapan genç çocuklar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Araçların hızla ilerlediği Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda 3 genç, tehlikeli hareketleriyle yoldan geçen sürücülerin dikkatini çekti.

Gençler bisikletlerini, ayaklarını pedallardan çekip selenin üzerine yüzüstü yatarak kullandı.

CEP TELEFONU KAMERASINDA

Tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yapan gençler, yoldan geçen bir otomobildeki vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kişi, bisikletli gençleri Arizona kertenkelesine benzetti. Görüntüyü çeken kişi, "Evet sevgili seyirciler. Arizona kertenkelesi Gaziantep'te karşımıza çıkıyor. Allah'ını seveyim senin. Devamı da var. Arizona kertenkeleleriyle her yerde karşılaşabiliyoruz." dedi.

Gaziantep'teki gençlerin bisikletle tehlikeli yolculukları VİDEO





















