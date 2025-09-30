Hatay'da 7 bin yıl öncesine ait insan ayak izleri bulundu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Karahüyük Mahallesi’nde yürütülen kazılarda, Tell Kurdu Höyük’te Ubeyd dönemi ile Erken Amik E dönemine (Orta Kalkolitik) tarihlendirilen 5 insan ayak izi tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya paylaşımında bu keşfi duyurdu.

YAĞMURLA ISLANMIŞ ÇAMURUN TANIKLIĞI

Kazılarda açığa çıkarılan ayak izlerinin, yoğun yağmur veya suya maruz kalmış çamur tabakasında yürüyen bireylere ait olduğu belirlendi. Bakan Ersoy, “Binlerce yıl öncesinden bize ulaşan eşsiz bir tanıklık.” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞİN İZLERİ GELECEĞE TAŞINIYOR

Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında, 60 yılda yapılan kazı çalışmalarını 4 yılda gerçekleştirme kararlılığıyla Türkiye’nin tarihî mirasını korumaya ve dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini vurguladı.

ANADOLU ARKEOLOJİSİNDE NADİR BİR KEŞİF

Uzmanlar, bu buluntuların Anadolu arkeolojisinde nadir rastlanan örnekler arasında olduğunu belirterek, dönemin sosyal ve kültürel hayatına dair önemli ipuçları sunduğunu ifade etti.