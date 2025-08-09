Hatay'da kimsenin varlığını bilmediği kaleye temizlik işçisi sahip çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sürdürülen kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan tarihi İskenderun Kalesi’ne Türk bayrağı gönderildi. Belediye temizlik işleri personeli Sadık Kurt, kendi imkanlarıyla temin ettiği Ay-Yıldızlı bayrağı kaleye dikerek anlamlı bir harekete imza attı.

KENDİ İMKANLARIYLA TÜRK BAYRAĞINI KALEYE DİKTİ

Yüzyıllar öncesine uzanan geçmişiyle bölge tarihine tanıklık eden İskenderun Kalesi’nin, Osmanlı padişahı I. Ahmed döneminde Nasuh Paşa tarafından yeniden inşa ettirildiği biliniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü kazılarla İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi civarında ortaya çıkarılan kalede uzun yıllar eksik kalan Türk bayrağını, belediyede temizlik işçisi olarak görev yapan 65 yaşındaki Sadık Kurt fark etti. Bayrağın olmamasını gören Kurt, kendi imkanlarıyla bir bayrak temin edip kaleye dikerek hem tarihi esere hem de kentine duyduğu sevgiyi gösterdi.

"İSKENDERUN İÇİN GÜZEL BİR ESER OLDU"

Sadık Kurt, “Belediye temizlik işlerinde çalışıyorum. Kalemiz buranın en değerli noktalarından biri. Bayrak eksikti, ben de kendi imkanlarımla aldım ve diktim. Bayrağımı çok seviyorum, orada dalgalanması beni gururlandırdı. İskenderun için güzel bir eser oldu” dedi.

"KALENİN VARLIĞINDAN HABERİMİZ YOKTU"

İskenderunlu 35 yaşındaki Kemal Güler ise kale varlığından haberdar olmadığını belirterek, “Kazı çalışmaları sayesinde kale ve bayrağı gördüm, çok duygulandım. İnşallah çalışmalar tamamlanır, ailemle buraya gelip hatıra fotoğrafı çekeriz. Bu gelişme Hatay için gurur kaynağı oldu” diye konuştu.