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DHA

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Pirinçlik Mahallesi'nde yürütülen toplu konut inşaatı sırasında işçiler, kazı yaparken kaya mezarlarına rastladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

LAHİTLER VE SERAMİK KAPLAR ÇIKARILDI

Olay yerine ulaşan ekipler, kaya mezar odalarında lahitler ve seramik kaplar keşfetti. Jandarmanın bilgilendirmesiyle Müze Müdürlüğü ekipleri de şantiyeye yönlendirildi.

Ekipler, lahit mezarlarını güvenli bir şekilde müzeye taşımak için kazı çalışmalarına başladı.