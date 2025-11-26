Hitit dönemine uzanan Öksüt Kalesi 2 bin yıldır ayakta

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri’de Develi dağlarının yamacında kayalara oyularak inşa edilen ve en az 2 bin yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen Öksüt Kalesi, yüzyıllara rağmen sağlamlığını koruyor. Kale yapısının Hitit dönemine kadar uzanabileceği de değerlendiriliyor.

BİR KALEDEN ÇOK YERLEŞİM MERKEZİ

Roma ve Selçuklu dönemlerinde farklı amaçlarla kullanılan yapıda oda biçimindeki yaşam alanları, havuzlar, su kanalları, hayvan barınakları, güvercinlikler ve ibadet alanları bulunuyor. Geniş iç bölümleriyle kale, bir şehri andıran yapısıyla dikkat çekiyor.

ÇEKÜL Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, kalenin konumunun oldukça sarp olduğunu ve ulaşımın güçlüğüne rağmen yapının günümüze gelmesinin önem taşıdığını belirtti.

EN AZ 2 BİN YILLIK BİR TARİHİ VAR

Kalenin inşa dönemine ilişkin çeşitli görüşler bulunduğunu aktaran Özsoy, Prof. Dr. Bilge Umar’ın çalışmalarında yapının Hitit dönemine tarihlendirilebileceğinin yer aldığını hatırlatarak şöyle devam etti:

“Hitit izlerine dair söylentiler var. Yer altı şehri niteliği düşünüldüğünde de Kapadokya’daki yapılar gibi en az 2 bin yıllık bir tarihten söz etmek mantıklı.”

Özsoy ayrıca, ünlü tarihçi İbni Bibi’nin, yapının Selçuklu döneminde zindan veya hapishane olarak kullanıldığını aktardığını ekledi.

"FETHEDİLEMEYEN ENDER KALELERDEN"

Özsoy, çok katlı yapısıyla Öksüt Kalesi’nin benzersiz olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

“Bazı bölümlerde katlar arasında geçişler var. Tünelleri, yaşam alanları ve mutfaklarıyla büyük bir kompleks yapıdan söz ediyoruz. Muhtemelen fethedilemeyen ender kalelerden biri.”

"HİTİT DÖNEMİNİN GÖKDELENİ"

Bölge sakinlerinden Murat Aytaş, kalede hâlâ keşfedilmeyen çok sayıda bölüm olduğunu belirterek, “Yüzlerce oda var. Su yolları, havuzlar ve geniş yaşam alanları mevcut. Turizme açılmasını istiyoruz” dedi.

Bir diğer bölge sakini Nezir Ötegen ise kalenin yaklaşık 1700 metrelik rakımda yer aldığını söyleyerek, yapı için şu ifadeyi kullandı:

“Burası adeta saklı bir şehir. Yer üstü yerleşimi olarak tescillenmeli. Bazı bölümler 10 katlı. Tabiri caizse Hitit döneminin gökdeleni. Turizme kazandırılması çok önemli.”