Homeros'un İlyada'sındaki 2 bin 750 yıllık lezzet: Telemenin tarifi denendi Günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak yapılan "teleme"nin tarifine, gastronomi üzerine yapılan bir araştırmada, Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı İlyada Destanı'nda rastlandı.

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AA & Ensonhaber

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, yaptıkları araştırma sırasında keşfettikleri ve Anadolu'da "çobanaşı" olarak da bilinen telemenin tarifine ilişkin Troya Müzesi'nde basın mensuplarına bilgi verdi.

Gölcük, Homeros'un İlyada'sında gastronomiyle ilgili bir çalışma yaparken beklenmedik bir keşif yaptıklarını belirtti.

ARES'İ HIZLA İYİLEŞTİREN TARİF

İlyada'da, mitolojide "savaş tanrısı" Ares'in yaralanmasının ardından ne kadar hızlı iyileştiğini göstermek amacıyla Homeros'un verdiği bir örneği paylaşan Gölcük,

Homeros, 'Ak süte incirin sütünü damlatırsın, karıştırırsın ve o hemen mayalanıverir' diyor. Bunu okuduğumuzda incir sütüyle süt mayalanır mı diye şaşırdık ve hemen araştırmaya başladık

dedi.

YÖRÜKLERİN TELEME'Sİ

Gölcük, Anadolu'da özellikle Yörükler arasında, Adana, Hatay, Mersin bölgelerinde yeni sağılmış keçi sütüne incir sütü damlatıldığında 5-6 dakika içinde bir mayalanma oluştuğunu, yoğurda benzeyen bir ürün ortaya çıktığını ve bu ürüne "teleme" adı verildiğini anlattı.

"3 BİN YILDIR DEVAM EDİYOR"

Homeros'un bahsettiği yiyeceğin, bugün Anadolu'da çobanaşı ya da teleme olarak bilinen ürünün tarifi olduğunu gördüklerini ve denemeye başladıklarını bildiren Gölcük, şöyle devam etti:

Keçi sütüne incir sütü damlatarak ya da incirin dalıyla mayalanıp mayalanmadığını görmeye çalıştık. Neredeyse sadece 5 dakika içinde bir mayalanma gerçekleşti. Homeros'un destanında bahsedilen 2 bin 750 yıllık tarifle teleme yaptık. Anadolu'daki telemenin tarifinin, 2 bin 750 yıllık Homeros metninde yer aldığı bugüne kadar bilinmiyordu. Dolayısıyla bu yeni bir keşif oldu. Araştırmalar sonunda şunu gördük; incirin sütü aslında bir nevi lateks denilen bir madde. Keçi sütünü kestiren şey tam da bu maddenin kendisi. Homeros'taki bu tarif, Batıda hiç bilinmiyor yani incirin sütü ile keçi sütünün mayalanabileceği hiç bilinmiyorken, Homeros'un destanında yer alan bu telemenin neredeyse 3 bin yıldır devam ediyor olması, Homeros metninin Anadolu ile nasıl kuvvetli bir bağı olduğunu gösteriyor.

"O DÖNEMDE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAYGINDI"

Rıdvan Gölcük, telemenin sadece keçi sütüyle yapılabildiğini dile getirdi.

Destanda bundan bahsedilirken Troya'daki keçi sayısının da önemli bir veri olabileceğini ifade eden Gölcük, şöyle konuştu: