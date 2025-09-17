İkiztepe Höyüğü'nde hediyeli mezarlar bulundu

Samsun’un İkiztepe köyü sınırlarındaki İkiztepe Höyüğü’nde, 51 yıl önce başlayan kazı çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar çıkarılan 15 binden fazla eser, bölgenin milattan önce 4500-2000 yılları arasında kesintisiz yerleşim gördüğünü ortaya koyuyor.

AVCILIK VE YAŞAM ALIŞKANLIKLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kazılarda, eski toplumların avcılıkta kullandığı aletler ve yiyecek kalıntıları gibi günlük yaşam izleri de bulundu.

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında kazılara temmuz ayında başladıklarını belirtti. Beyazıt, kazıların bu yıl Tepe 1’in kuzey alanı ve ilk kez güney alanında yürütüldüğünü ifade etti.

GÜNEY VE KUZEY ALANI ARASINDA DÖNEMSEL FARKLILIKLAR

Güney alanında yapılan kazılarda yüzeyin hemen altında üç mezara ulaşıldı. Bunlardan biri zıpkın uçlarıyla gömülmüş bir avcı erkek, diğeri ise 6 yaşında bir çocuk mezarıydı. Beyazıt, kuzeydeki mezarlık geleneği ile güneydeki tabakalaşmanın farklı olduğunu ve Erken Tunç Çağı mezarlarının doğrudan yüzeyin altında yer aldığını söyledi.

DOKUMACILIK VE ÜRETİM FAALİYETLERİ İZLENİYOR

Beyazıt, kuzey ve güney alanlarda sıklıkla dokumacılıkla ilgili materyallerin bulunduğunu vurguladı. Kazıların, bölge halkının nasıl yaşadığı, üretim faaliyetlerine cinsiyet açısından kimlerin katıldığı, çocuk ve yetişkinlerin rolü ile beslenme alışkanlıkları gibi konuların anlaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca botanik ve jeolojik çalışmaların da yoğun şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.