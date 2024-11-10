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Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında anılıyor.

Yabancı liderlerin dahi örnek gösterdiği Atatürk'ün hayatı, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya soruldu.

"ATATÜRK'ÜN YERİNİ TUTACAK KİMSE YOK"

TV100 muhabiri Başak Bilgin'e röportaj veren Ortaylı, Atatürk'ün her anlamda özel bir kişiliğe sahip olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

Atatürk arkasından devrimci bir ordu yarattı. Sağlıkçılar, subaylar öğretmenler. Bunlar nesilden nesle geçiyor. Kolay yetişmiyor. O hala milli bir sembol. Türkiye değişen bir toplum. Problemler olduğu zaman liderler aranıyor. Her yerde aranıyor ve bizde de aranıyor. Onun yerini tutacak kimse yok. Türk Milleti Atatürk’ün giyim tarzından, sanata olan ilgisine, zekasından, bilime ışık tutan fikirlerine hayrandı.

"TÜRK MİLLETİ, ATATÜRK'Ü ASLA UNUTMAYACAK"

Prof. Dr. İlber Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

