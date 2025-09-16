İnsan mumyalamanın en eski örneği Vietnam'da bulundu

Papua Yeni Gine’de ölüleri tütsüleme yöntemi hâlâ kullanılan bir gelenek olarak öne çıkıyor. Daha önce mumyalamanın en eski örnekleri, yaklaşık 7 bin yıl öncesinde Kuzey Şili’deki Chinchorro kültürü ve yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesinde Antik Mısır'da görülmüştü.

TÜTSÜLEME YÖNTEMİ

Binlerce yıl önce insanlar, ölülerini düşük sıcaklıktaki bir ateşin dumanı üzerinde çömelmiş bir pozisyonda bekleterek kurutuyor, ardından mumyalanmış cesedi mezara taşıyordu.

EN ESKİ ÖRNEKLER KUZEY VİETNAM'DAN

Araştırmada, 9 farklı bölgeden alınan kemiklerde tütsüleme izlerine rastlandı. En eski örnek, yaklaşık 14 bin yıl öncesine ait bir kol kemiğinde Kuzey Vietnam’da görüldü. Diğer örnekler ise 12 bin ila 4 bin yıl öncesine ait mezarlardan elde edildi.

ARAŞTIRMA BULGULARINDA BENZERSİZ ETKİLEŞİM

Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden kıdemli araştırma görevlisi ve çalışmanın başyazarı Dr. Hsiao-chun Hung, CNN’e yaptığı açıklamada, araştırmanın Güney Çin ve Güneydoğu Asya’daki Neolitik öncesi kültürlerde teknik, gelenek, kültür ve inançlar arasındaki benzersiz etkileşimi ortaya koyduğunu söyledi.

MANEVİ BAĞLILIK VURGUSU

Hung, tütsüleme yönteminin şaşırtıcı bir zaman diliminde ve geniş bir bölgede sürdüğüne dikkat çekerek, Neolitik dönemde ve öncesinde bu uygulamanın “sadece derin bir sevgi ve manevi bağlılıkla sürdürülebildiğini” kaydetti.