İstiklal Marşı'nda geçen 14 önemli kelimenin anlamı İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Kahraman Ordumuza hitaben yazdığı şiir olan İstiklal Marşı, anlamıyla da gönüllerde taht kurmuştur. Bu müthiş şiirde geçen bazı kelimelerin anlamını sizler için derledik...

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un “Kahraman Ordumuza” hitaben yazmış olduğu şiir, 12 Mart 1921 tarihinde Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Sizler için Hem marş olarak, hem de anlamıyla milletin gönlünde taht kuran bu müthiş şiirde geçen 14 önemli kelimenin anlamlarını araştırdık...

Hilal

'Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!

Hilal, burada Türk bayrağını temsil eder ve şair Türk Milleti'ne seslenir.

Mabed

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Mabed, İbadet edilen yer anlamında kullanılır.

Na mahrem

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Na mahrem, El, yabancı anlamında kullanılır.

Hak

Hakkıdır, Hakk'a tapani milletimin istiklal!

Hak, Allah Teala'dır.

Hüda

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,

Hüda; Allah, tanrı, hükümdar, sahip manasına gelir.

Cüda

Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Cüda, 'uzak kalmış olan, yurt ve baba ocağı gibi alışılmış yerlerden ayrılmış' anlamında kullanılır.

İstiklâl

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin İstiklal.

İstiklal kelimesi; 'Başkalarına bağlı olmama, Hür ve bağımsız olma anlamına gelir.

Garb

Garbın âfâkını sarmışsa, çelik zırhlı duvar.

Garp kelimesi Türkçe'de "günbatımı, batı" anlamına gelir.

Afak

'Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar'

Afak, 'Ufuk, görüş, anlayış' manalarına gelir.

Şüheda

Şüheda fışkıracak, toğrağı sıksan Şüheda!

Şüheda, Şehitleri ifade eder.

Vecd

O zaman Vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.

Vecd kelimesi; ruhun, dünyevi gerçeklikten kurtulduğu, kendinden geçme ve coşkunluk hali anlamına gelir.

Ceriha

Her Cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım.

Ceriha kelimesi yara anlamına gelir.

Ruh-i Mücerred

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden naaşım.

Her şeyden arındırılmış ruh manasına gelir.

İzmihlal

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal

İzmihlal, 'çökme, yıkılma, yok oluş' manalarına gelir.