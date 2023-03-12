İstiklal Marşı'nda geçen 14 önemli kelimenin anlamı

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un “Kahraman Ordumuza” hitaben yazmış olduğu şiir, 12 Mart 1921 tarihinde Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Sizler için Hem marş olarak, hem de anlamıyla milletin gönlünde taht kuran bu müthiş şiirde geçen 14 önemli kelimenin anlamlarını araştırdık...
Hilal
'Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!
Hilal, burada Türk bayrağını temsil eder ve şair Türk Milleti'ne seslenir.
Mabed
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Mabed, İbadet edilen yer anlamında kullanılır.
Na mahrem
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Na mahrem, El, yabancı anlamında kullanılır.
Hak
Hakkıdır, Hakk'a tapani milletimin istiklal!
Hak, Allah Teala'dır.
Hüda
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Hüda; Allah, tanrı, hükümdar, sahip manasına gelir.
Cüda
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.
Cüda, 'uzak kalmış olan, yurt ve baba ocağı gibi alışılmış yerlerden ayrılmış' anlamında kullanılır.
İstiklâl
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin İstiklal.
İstiklal kelimesi; 'Başkalarına bağlı olmama, Hür ve bağımsız olma anlamına gelir.
Garb
Garbın âfâkını sarmışsa, çelik zırhlı duvar.
Garp kelimesi Türkçe'de "günbatımı, batı" anlamına gelir.
Afak
'Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar'
Afak, 'Ufuk, görüş, anlayış' manalarına gelir.
Şüheda
Şüheda fışkıracak, toğrağı sıksan Şüheda!
Şüheda, Şehitleri ifade eder.
Vecd
O zaman Vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
Vecd kelimesi; ruhun, dünyevi gerçeklikten kurtulduğu, kendinden geçme ve coşkunluk hali anlamına gelir.
Ceriha
Her Cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım.
Ceriha kelimesi yara anlamına gelir.
Ruh-i Mücerred
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden naaşım.
Her şeyden arındırılmış ruh manasına gelir.
İzmihlal
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal
İzmihlal, 'çökme, yıkılma, yok oluş' manalarına gelir.