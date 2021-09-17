İzmir'de 2 bin 300 yıllık lahdi 750 bin dolara satmaya çalıştılar

İzmir'de 2 bin 300 yıllık lahdi 750 bin dolara satmaya çalıştılar

Selçuk ilçesinde M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait ostotek lahit ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarıyla harekete geçti.

2 BİN 300 YILLIK LAHİT ELE GEÇİRİLDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından dün düzenlenen operasyonda, M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait ostotek lahit (Antik çağda Anadolu'ya özgü olduğu düşünülen küçük boyutlarda lahit) ele geçirildi.

750 BİN DOLARA SATACAKLARDI

Olayla ilgili 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, lahdi 750 bin dolara yurt dışına satmaya hazırlandıkları öğrenildi. Lahit, Selçuk Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait lahdi satmak isterken yakalanan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.A. ve A.K. tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.