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    İzmir'de 2 bin 300 yıllık lahdi 750 bin dolara satmaya çalıştılar

    Selçuk ilçesinde M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait ostotek lahit ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.09.2021 - 01:48
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    İzmir'de 2 bin 300 yıllık lahdi 750 bin dolara satmaya çalıştılar

    İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarıyla harekete geçti.

    2 BİN 300 YILLIK LAHİT ELE GEÇİRİLDİ

    Teknik ve fiziki takibin ardından dün düzenlenen operasyonda, M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait ostotek lahit (Antik çağda Anadolu'ya özgü olduğu düşünülen küçük boyutlarda lahit) ele geçirildi.

    750 BİN DOLARA SATACAKLARDI

    Olayla ilgili 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, lahdi 750 bin dolara yurt dışına satmaya hazırlandıkları öğrenildi. Lahit, Selçuk Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

    İzmir de 2 bin 300 yıllık lahdi 750 bin dolara satmaya çalıştılar #1

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    İzmir'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait lahdi satmak isterken yakalanan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.A. ve A.K. tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir de 2 bin 300 yıllık lahdi 750 bin dolara satmaya çalıştılar #2

    İzmir de 2 bin 300 yıllık lahdi 750 bin dolara satmaya çalıştılar #3

    İzmir de 2 bin 300 yıllık lahdi 750 bin dolara satmaya çalıştılar #4

    İzmir de 2 bin 300 yıllık lahdi 750 bin dolara satmaya çalıştılar #5

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