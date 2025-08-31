İznik Gölü sahilinde tarihi sütun başlıkları bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çekilmeye devam eden İznik Gölü sahilinde, vatandaşlar tarafından tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sütun başlığı bulundu.

SULAR ÇEKİLİNCE FARK EDİLDİ

Yüzmek için göle giren bir vatandaş, suların çekildiği noktada büyük taşlar fark etti. Taşları incelediğinde üzerinde işlemeler olduğunu gören vatandaş durumu İznik Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI, PARÇALAR İNCELENİYOR

İhbar üzerine bölgeye gelen Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Sütun başlıklarının hangi döneme ait olduğunun, yapılacak detaylı incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.